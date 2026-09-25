Steam-Gratiswochenende mit Squad und Gas Station Simulator bis 28. September

Steam lädt an diesem Wochenende zu einer kostenlosen Testrunde ein. Seit dem 24. September 2026 können PC-Gamer mit Squad und Gas Station Simulator zwei sehr unterschiedliche Vollversionen ohne zusätzliche Kosten ausprobieren.

Die Aktion endet am 28. September 2026 voraussichtlich um 19 Uhr deutscher Zeit. Wichtig ist allerdings, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Gratiswochenende handelt. Die Spiele werden nicht dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt und lassen sich nach Ablauf des Aktionszeitraums nur mit einem Kauf weiterspielen.

Squad setzt auf koordinierte Großgefechte

Was bietet Squad während des kostenlosen Wochenendes? Der taktische Militär-Shooter schickt zwei Teams mit jeweils bis zu 50 Teilnehmern auf weitläufige Schlachtfelder. Kommunikation, klare Befehle und die Verteilung unterschiedlicher Aufgaben spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die persönlichen Fähigkeiten mit der Waffe.

Zur Auswahl stehen unter anderem Rollen als Sanitäter, Schütze, Truppführer oder Mitglied einer Fahrzeugbesatzung. Militärfahrzeuge, realistisch umgesetzte Waffen, fraktionsabhängige Ausrüstung und der integrierte Sprachchat sollen dafür sorgen, dass organisierte Gruppen einen spürbaren Vorteil erhalten. Über den lokalen Sprachchat lassen sich außerdem Teammitglieder in unmittelbarer Nähe direkt ansprechen.

Squad erschien am 23. September 2020 und stammt vom Entwickler und Publisher Offworld. Eine klassische Einzelspieler-Kampagne gibt es nicht, weshalb während des Gratiswochenendes vor allem das Sammeln eigener Erfahrungen im Mehrspielermodus im Mittelpunkt steht. Die Nutzerbewertungen auf Steam fallen insgesamt sehr positiv aus.

Wer nach dem kostenlosen Zeitraum auf den Schlachtfeldern bleiben möchte, kann von einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent profitieren. Das Angebot zum Kauf läuft noch bis zum 1. Oktober 2026 und damit einige Tage länger als die kostenlose Testphase.

Gas Station Simulator bietet entspannte Aufbauarbeit

Wie spielt sich Gas Station Simulator? In der Einzelspieler-Simulation übernehmt ihr eine heruntergekommene Tankstelle mitten in der Wüste. Aus dem vernachlässigten Grundstück soll Schritt für Schritt ein florierendes Unternehmen mit zufriedenen Kunden und einem stetig wachsenden Angebot entstehen.

Zu Beginn stehen Aufräumarbeiten, Reparaturen und die grundlegende Versorgung der Tankstelle auf dem Programm. Später erweitert ihr das Gelände, bestellt Waren, verbessert die vorhandenen Einrichtungen und stellt Angestellte ein. Neben dem Betrieb der Zapfsäulen gehören auch Lieferungen, Fahrten und kleinere Wartungsarbeiten zum Alltag.

Unvorhergesehene Ereignisse sorgen regelmäßig dafür, dass der Tagesablauf nicht vollständig nach Plan verläuft. Mit neuen Verbesserungen und freigeschalteten Dienstleistungen wächst der zunächst unscheinbare Betrieb nach und nach zu einem umfangreicheren Rastplatz heran. Wer sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentriert, kann einen großen Teil des Spiels innerhalb von ungefähr zwölf Stunden erleben, darüber hinaus stehen jedoch zahlreiche weitere Beschäftigungen bereit.

Gas Station Simulator wurde am 15. September 2021 veröffentlicht. Entwickelt wurde die Simulation von DRAGO Entertainment, das gemeinsam mit Shochiku auch als Publisher auftritt. Die Steam-Bewertungen fallen ebenfalls sehr positiv aus. Parallel zur kostenlosen Testphase ist das Spiel um 55 Prozent reduziert, wobei dieses Angebot am 28. September 2026 endet.

Welches der beiden Gratiswochenend-Spiele landet bei euch zuerst auf der Festplatte: Squad oder Gas Station Simulator? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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