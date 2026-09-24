Pokémon GO Herbst-Marathon – So bekommt ihr Weherba und die Boni

Pokémon GO stimmt seine Community schon vor Halloween auf die Geistersaison ein. Beim kommenden Event Herbst-Marathon: Kumpel-Wanderung feiert Weherba sein Debüt in dem Mobile-Titel und erweitert damit den Pokédex um ein weiteres Pokémon aus der Paldea-Region.

Das Event beginnt am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, um 10 Uhr und endet am Montag, dem 19. Oktober 2026, um 20 Uhr Ortszeit. Weherba gehört den Typen Pflanze und Geist an und dürfte mit seinem an verwehtes Rollgras erinnernden Design hervorragend zur herbstlichen Atmosphäre passen.

Das Debüt von Weherba

Wie lässt sich Weherba in Pokémon GO fangen? In der Wildnis wird das neue Pokémon während des Events nicht regulär erscheinen. Stattdessen erhalten Trainer Begegnungen mit Weherba über Aufgaben des GO-Passes, durch bestimmte Feldforschungsaufgaben oder beim Einsatz von Rauch.

Der tägliche Abenteuerrauch ist von den besonderen Event-Begegnungen ausgeschlossen. Wer Weherba möglichst schnell seinem Pokédex hinzufügen möchte, sollte daher normalen Rauch aufbewahren und während des Herbst-Marathons einsetzen.

Offen bleibt vorerst, wie sich Weherba in Pokémon GO zu Horrerba entwickeln lässt. In Pokémon Karmesin und Purpur besitzt die Entwicklung eine besondere Voraussetzung: Weherba muss über die Mitgehen-Funktion mindestens 1.000 Schritte zurücklegen und anschließend einen Levelaufstieg erreichen. Ob Pokémon GO diese Mechanik mit einer Kumpel-Aufgabe nachbildet, wurde noch nicht angekündigt.

Begegnungen und Event-Boni

Welche Pokémon werden während des Herbst-Marathons auftauchen? In der Wildnis erscheinen unter anderem Ponita, Dodu, Frizelbliz und Elezeba. Mit etwas Glück lässt sich außerdem Panzaeron entdecken, wobei alle genannten Pokémon auch in ihrer Schillernden Variante auftauchen können.

Die Begegnungen durch Rauch wechseln zur Hälfte des Events. Weherba bleibt dagegen über den gesamten Zeitraum im verfügbaren Pool:

Vom 13. Oktober 2026 um 10 Uhr bis zum 16. Oktober 2026 um 10 Uhr: Galar-Ponita, Hoppspross, Frizelbliz, Lithomith und Weherba

Vom 16. Oktober 2026 um 10 Uhr bis zum 19. Oktober 2026 um 20 Uhr: Hisui-Fukano, Nincada, Frizelbliz, Eguana und Weherba

Während des Events besteht eine erhöhte Chance auf Schillernde Frizelbliz. Vom 16. Oktober 2026 um 10 Uhr bis zum 19. Oktober 2026 um 20 Uhr kann durch Rauch zudem häufiger ein Schillerndes Hisui-Fukano erscheinen.

GO-Pass und Mega-Voltenso

Welche weiteren Belohnungen bietet das Event? Der kostenlose GO-Pass enthält unter anderem Rauch, Sonderbonbons, Hyperbälle und Begegnungen mit passenden Pokémon. Ab Rang 10 hält aktivierter Rauch zwei Stunden lang, während ab Rang 20 die fünffache Menge Voltenso-Mega-Energie beim Erkunden mit Frizelbliz oder Voltenso als Kumpel verdient werden kann, sofern Voltenso mindestens einmal eine Mega-Entwicklung durchgeführt hat.

Eine kostenlose Befristete Forschung vergibt außerdem 16.800 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Pikachu samt Marathon-Visor. Sämtliche Aufgaben und Belohnungen dieser Forschung müssen bis zum 19. Oktober 2026 um 20 Uhr abgeschlossen und abgeholt werden.

Zusätzlich kann Mega-Voltenso ab dem Event erstmals den Super-Max-Level erreichen. In seiner Mega-Form erhält es mit Ladungsstoß+ eine weitere Lade-Attacke, deren Stärke mit dem Mega-Level zunimmt. In Trainerkämpfen besitzt die Attacke eine Stärke von 50, in Raid-Kämpfen sind es 150.

Freut ihr euch auf das Debüt von Weherba, oder wartet ihr in Pokémon GO bereits auf ein anderes Geist-Pokémon? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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