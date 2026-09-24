Epic Games Store im Oktober 2026 – Buried Stars und System Shock 2 gratis

Der Epic Games Store startet im Oktober 2026 mit einem starken Gratis-Doppelpack. Ab dem 1. Oktober 2026 können Nutzer Buried Stars und System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen.

Beide PC-Spiele bleiben anschließend dauerhaft mit dem jeweiligen Epic-Konto verknüpft. Voraussetzung ist lediglich, dass sie innerhalb des Aktionszeitraums beansprucht werden.

Das erste Oktober-Doppelpack

Welche Spiele verschenkt der Epic Games Store im Oktober 2026? Den Auftakt macht Buried Stars, ein Mystery-Adventure von Studio Largo und LINE Games. Die Handlung spielt in den Trümmern eines eingestürzten Fernsehstudios, in dem Teilnehmer und Mitarbeiter einer live übertragenen Talentshow auf ihre Rettung warten.

Zwischen den eingeschlossenen Personen wächst jedoch das Misstrauen, nachdem es zu einem Mord kommt. Gespräche, Entscheidungen und Reaktionen in sozialen Netzwerken beeinflussen den weiteren Verlauf der Geschichte und können zu unterschiedlichen Enden führen. Deutsche Bildschirmtexte werden im Epic Games Store nicht aufgeführt, weshalb zumindest englische Sprachkenntnisse erforderlich sind.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster liefert dagegen eine Mischung aus Ego-Shooter, Rollenspiel und Survival-Horror. Nightdive Studios hat den Klassiker technisch modernisiert und unter anderem überarbeitete Charaktere, Waffenmodelle und Animationen, Mod-Unterstützung sowie einen kooperativen Mehrspielermodus mit Crossplay integriert. Deutsche Bildschirmtexte sind vorhanden.

Die aktuellen Gratisaktionen im Überblick

Wann wechseln die kostenlosen Spiele? Buried Stars und System Shock 2: 25th Anniversary Remaster können vom 1. Oktober 2026 um 17:00 Uhr bis zum 8. Oktober 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit beansprucht werden. Damit gilt erneut das übliche Zeitfenster von sieben Tagen.

Spiel Gratiszeitraum Astrea: Six-Sided Oracles 24. September 2026 bis 1. Oktober 2026 Mechabellum 24. September 2026 bis 1. Oktober 2026 Buried Stars 1. Oktober 2026 bis 8. Oktober 2026 System Shock 2: 25th Anniversary Remaster 1. Oktober 2026 bis 8. Oktober 2026

Aktuell stehen noch Astrea: Six-Sided Oracles und Mechabellum kostenlos bereit. Zuvor hatte Epic Games vom 17. September 2026 bis zum 24. September 2026 das Detektivabenteuer Mindcop und das taktische Roguelite Shogun Showdown verschenkt.

Mit einem storylastigen Mystery-Abenteuer und einem modernisierten Science-Fiction-Klassiker deckt die erste Oktober-Aktion zwei sehr unterschiedliche Geschmäcker ab. Besonders System Shock 2: 25th Anniversary Remaster dürfte für Fans düsterer Weltraum-Abenteuer interessant sein, während Buried Stars seinen Schwerpunkt auf Dialoge, Beziehungen und verzweigte Entscheidungen legt.

Welches der beiden kostenlosen Spiele werdet ihr euch zuerst ansehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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