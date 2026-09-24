ARC Raiders Frozen Trail – Pendola Pass, Frigate-Operation und neue Waffen-Upgrades

Embark Studios hat einen umfangreichen Ausblick auf Frozen Trail für ARC Raiders veröffentlicht. Das bislang größte Update seit dem Start des Extraction-Shooters erscheint am 8. Oktober 2026 und erweitert das Spiel um eine verschneite Karte, eine anspruchsvolle ARC-Operation, neue Gegner, Waffen, Gadgets und Fortschrittssysteme.

Neben frischen Inhalten nimmt das Studio auch bestehende Mechaniken ins Visier. Besonders das neue Upgrade-System für Waffen und der Reward Pass dürften langfristig Auswirkungen darauf haben, wie Fans ihre Ausrüstung zusammenstellen und sich durch das Endgame bewegen.

Pendola Pass öffnet eine eisige neue Front

Welche neue Karte erscheint mit Frozen Trail? Im Mittelpunkt des Updates steht Pendola Pass, ein alter italienischer Ort samt Exodus-Transportknoten. Zwischen Bergen, einem verlassenen Supermarkt, einem leblosen Marktplatz, einem Observatorium und einem verschütteten Zugdepot wartet eine ungewöhnlich vertikale Umgebung auf ihre Erkundung.

Der wichtigste Anziehungspunkt ist ein abgestürzter Emperor, in dessen Innerem seltene Technologie vermutet wird. Der Weg dorthin wird jedoch durch aggressive ARC-Einheiten und plötzliche Kälteeinbrüche erschwert, die durch das Tal ziehen.

Mit Frigate kommt außerdem eine große Operation für erfahrene Raider hinzu. Nachdem ihr einen Weg an Bord des gewaltigen ARC-Schiffs gefunden habt, müsst ihr interne Korridore durchqueren, neue Bereiche öffnen und euch gegen Maschinen sowie konkurrierende Trupps behaupten. Je nach Situation können Kooperation oder ein direkter Kampf um die wertvolle Beute notwendig werden.

Neue ARC-Gegner und ein eigener Außenposten

Welche neuen Gegner warten in Frozen Trail? Embark Studios erweitert das Maschinenaufgebot um Bully, Skulker und Hydra. Bully stürmt mit hoher Geschwindigkeit auf seine Ziele zu und greift auf mehrere tödliche Attacken zurück, während Skulker im Verborgenen lauert und unaufmerksame Raider mit schnellen Angriffen überrascht.

Hydra ist dagegen ein stationärer Geschützturm aus drei übereinander angeordneten, autonom agierenden Teilen. Die Maschine befindet sich auf der Frigate und kann ganze Gruppen unter Druck setzen. Ablenkungsmanöver, schnelle Positionswechsel und gezielte Angriffe sollen für den Erfolg entscheidend sein.

Etwas Ruhe verspricht der neue Outpost, der als anpassbare Erweiterung des Raider Den dient. Dort lassen sich Module installieren und Innenräume mit Möbeln dekorieren. Die Research Workstation schaltet zusätzliche Möglichkeiten zur Waffenanpassung frei und soll in kommenden Updates weiter ausgebaut werden.

Mehr Tiefe für Waffen und Ausrüstung

Wie verändern Amplified Weapons das Endgame? Mit einer vollständig verbesserten Research Workstation können ausgewählte Waffen künftig Qualitätsstufe 5 erreichen. Dort stehen verzweigte Verbesserungen und Fähigkeiten bereit, die das Verhalten einer Waffe grundlegend verändern können.

Als Beispiele nennt Embark eine vollautomatische Burletta, eine Renegade mit Zielfernrohr sowie eine Rattler mit Brandmunition und einem Magazin für 64 Kugeln. Zum Start unterstützt das System 15 Waffen, weitere Modelle sollen später folgen.

Neu im Arsenal sind außerdem das Stiletto und der Bantam. Das Stiletto ist ein günstig herstellbares Battle-Rifle für leichte Munition und präzise Angriffe aus größerer Entfernung. Der Bantam ist ein kurzläufiger Revolver für schwere Munition, der gegen ARC und andere Raider eingesetzt werden kann und über eine besondere Hüftfeuerfunktion verfügt.

Mit Weapon Stencils lassen sich Waffen zusätzlich optisch verändern. Die persönlichen Designs bleiben allerdings an den jeweiligen Gegenstand gebunden. Wird die Waffe bei einem gescheiterten Einsatz erbeutet, kann der erfolgreiche Gegner das individualisierte Modell mitnehmen.

Greifhaken, Kamera und neuer Reward Pass

Welche Gadgets ergänzen die bisherigen Möglichkeiten? Der Greifhaken erlaubt das Erreichen hoch gelegener Positionen, das Abseilen von Gebäuden und das Schwingen über größere Abgründe. Der Tether Launcher verbindet zwei Punkte mit einem Kabel und kann Ziele festsetzen oder Raider sogar an ARC-Maschinen binden.

Die Yank Grenade nutzt ein ähnliches Prinzip und zieht beim Explodieren ein Ziel mit großer Kraft heran. Dadurch lassen sich fliegende ARC zu Boden reißen oder Gegner aus ihrer Deckung holen. Ein neues Kamera-Gadget bringt zudem Zoom, Blende, manuellen und automatischen Fokus sowie einen Selfie-Modus mit Emotes. Aufnahmen werden im Codex gespeichert.

Für musikalische Abwechslung sorgen Mundharmonika und Banjo. Die Blaupause für das Banjo ist Teil des Collector Set DLC. Darüber hinaus wird das bisherige Raider-Deck-System durch drei Reward-Pass-Varianten ergänzt:

Der Free Pass enthält unter anderem 200 Raider-Token, fünf Outfits, neue Gameplay-Gegenstände und 20 kosmetische Inhalte.

Der Premium Pass bietet zusätzliche Outfit-Varianten, exklusive Farben, Weapon Stencils, Frisuren und 1.150 Raider-Token.

Der kostenlose Legacy Pass bündelt alle bisherigen Raider Decks und übernimmt den bereits erreichten Fortschritt.

Das Collector Set DLC umfasst den kostenlosen und den kostenpflichtigen Reward Pass, das kosmetische Renzo-Set, den Dragon’s Breath Weapon Stencil, die Bob-Frisur und 2.400 Raider-Token. Einen Preis für das Paket hat Embark Studios bislang nicht genannt.

Frozen Trail erscheint am 8. Oktober 2026 außerdem mit neuen Questreihen, Verbesserungen am Talentbaum, überarbeiteten Fähigkeiten und einer zusätzlichen Kartenbedingung. Am 25. September 2026 um 18 Uhr deutscher Zeit veranstaltet das Entwicklerteam einen Livestream mit Fragen und Antworten zum Update.

Freut ihr euch auf Pendola Pass und die Amplified Weapons, oder interessiert euch vor allem die Frigate-Operation? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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