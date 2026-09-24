GTA 6 dreht den Spieß um: Jetzt wird Jason und Lucia das Auto geklaut

In Grand Theft Auto nehmen Spieler anderen Leuten ständig die Fahrzeuge weg. Bei einer Vorführung von GTA 6 erlebten Jason und Lucia, wie sich das umgekehrt anfühlt: Nach einem spontanen Sprung von einer Brücke war ihr Auto verschwunden. Die beiden mussten sich mitten auf ihrer Fahrt nach einem neuen Wagen umsehen.

Die Szene stammt aus einer Vorschau des französischen Magazins TroisCouleurs. Redakteur Étienne Rouillon besuchte Rockstar North in Edinburgh und sah Entwicklungschef Rob Nelson dabei zu, wie er rund eine Stunde lang durch Vice City und das Umland spielte. Der Bericht erschien bereits Ende August, wird derzeit aber wieder aufgegriffen. Besonders interessant sind die Situationen, in denen die Vorführung unerwartet eine andere Richtung nahm.

Ein Sprung ins Wasser mit Folgen

Auf dem Weg aus der Stadt entdeckten Jason und Lucia Menschen, die von einer Brücke ins Wasser sprangen. Die Gruppe forderte das Paar auf, mitzumachen. Jason und Lucia nahmen die Einladung an und sprangen Hand in Hand von der Brücke. Als sie zurückkamen, war ihr Fahrzeug gestohlen.

Rouillon beschreibt die Begegnung als Falle. Aus seinem Bericht geht allerdings nicht hervor, wer den Wagen mitnahm oder ob die Springer mit dem Diebstahl zu tun hatten. Nelson verwies an dieser Stelle auf Ereignisse, die den Verlauf einer Situation verändern können. Die Vorführung zeigt damit vor allem, was der Verlust des Autos für die beiden Figuren bedeutete: Ihre Fahrt war unterbrochen, und sie mussten erst eine andere Möglichkeit finden, weiterzukommen.

Ob Spieler genau diese Begegnung regelmäßig erleben können oder ob sie an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, lässt die Vorschau offen. Ein allgemeines System, das jederzeit den eigenen Wagen verschwinden lässt, ist damit nicht belegt.

Dieselbe Straße, mehr Verkehr

Schon vor dem Sprung bemerkte Rouillon eine Veränderung. Nelson fuhr mit Jason und Lucia erneut durch eine Straße, die sie zuvor passiert hatten. Diesmal war dort deutlich mehr Verkehr. Nelson erklärte, dass gerade Rushhour sei.

Damit beschreibt der Bericht eine konkrete Veränderung abhängig von der Tageszeit. Für Fahrten durch Vice City könnte es einen Unterschied machen, wann man unterwegs ist. Wie stark das Verkehrssystem insgesamt variiert, lässt sich aus dieser einen Beobachtung noch nicht beurteilen.

Auch beim Übergang von der Stadt aufs Land fiel Rouillon auf, wie die Umgebung wechselte: Die Fahrt führte durch Vororte und schließlich in landwirtschaftlich geprägte Gebiete. Nelson erklärte, dass Rockstar viel Arbeit in solche Übergänge steckt. Die Regionen sollen sich beim Fahren natürlich aneinanderfügen, obwohl die Spielwelt keine maßstabsgetreue Nachbildung Floridas ist.

Nicht jeder Ladenüberfall läuft gleich ab

Während der Vorführung überfielen Nelson und Rouillon außerdem zwei Geschäfte. Nach Rouillons Schilderung verliefen die Situationen unterschiedlich: Verkäufer reagierten anders, Kunden mischten sich ein, und auch die Polizei verhielt sich nicht in beiden Fällen gleich. Bei einem Überfall auf eine Tankstelle versuchte der Kassierer zunächst, Zeit zu gewinnen.

Das ist für GTA 6 womöglich der wichtigere Punkt hinter all den kleinen Details. Wenn Passanten, Ladenbesitzer und Polizei unterschiedlich reagieren, kann ein vertrauter Ablauf schnell komplizierter werden. Nelson fasste die beiden Überfälle sinngemäß damit zusammen, dass man vorher nie genau wisse, was einen erwartet.

Rockstar hatte bereits erklärt, dass der Autodiebstahl in GTA 6 anspruchsvoller wird. Die Vorführung bei TroisCouleurs ergänzt dieses Bild um die Perspektive der Hauptfiguren: Manchmal sind Jason und Lucia selbst diejenigen, deren Pläne durch einen Autodiebstahl durcheinandergeraten.

Öffnet in einem neuen Tab