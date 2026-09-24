Bei Halo Studios erst befördert, dann entlassen: Josh Daniels berichtet über seine letzte Woche bei Xbox

Eine Beförderung sollte für Josh Daniels ein guter nächster Schritt bei Halo Studios sein. Noch in derselben Woche verlor er seinen Arbeitsplatz. Der Cinematic Director gehört zu den Beschäftigten, die vom aktuellen Stellenabbau bei Xbox betroffen sind. Über die ungewöhnliche Abfolge schrieb er selbst auf LinkedIn: „In derselben Woche befördert und entlassen zu werden, ist ziemlich verrückt.“

Daniels kündigte an, sich zunächst etwas Zeit außerhalb des Netzes zu nehmen. Zugleich erklärte er, dass er für neue Aufgaben in der Regie von Spielsequenzen oder in der Produktion offen sei. Seine Nachricht macht die Folgen des Xbox-Umbaus an einem einzelnen Lebenslauf sichtbar – nur wenige Tage, nachdem Microsoft den Wechsel bei seiner wichtigsten Shooter-Reihe bekannt gegeben hat.

Beförderung und Entlassung innerhalb einer Woche

Die Formulierung von Daniels ist interessant, weil eine Beförderung normalerweise Vertrauen in die künftige Arbeit eines Beschäftigten signalisiert. Warum beide Entscheidungen bei Halo Studios so kurz aufeinanderfolgten und wer jeweils daran beteiligt war, geht aus seinem Beitrag nicht hervor.

In den Kommentaren reagieren frühere Kollegen mit Anteilnahme. Einer von ihnen schreibt, Halo sei durch Daniels’ Arbeit besser geworden.

Xbox hat die Entwicklung des nächsten Halo verlagert

Wie wir bereits berichteten, übernimmt ein neues Team bei Activision die Entwicklung des nächsten großen Halo-Spiels. Halo Studios bleibt bestehen, soll künftig aber in kleinerem Umfang veröffentlichte Spiele und die Community betreuen. Gleichzeitig bestätigte Microsoft den Abbau von insgesamt 268 Stellen bei Halo Studios, weiteren Entwicklerteams und zentralen Bereichen der Xbox Game Studios. Wie viele davon allein auf Halo Studios entfallen, hat das Unternehmen nicht aufgeschlüsselt.

Inzwischen gibt es Berichte über besonders weitreichende Einschnitte bei Halo Studios. Eine kursierende Zahl von rund 20 verbliebenen Beschäftigten ist allerdings bislang nicht von Microsoft bestätigt. Daniels’ eigener Beitrag belegt seine Entlassung, liefert aber keine verlässliche Grundlage für eine Gesamtzahl oder Aussagen über den Zustand laufender Projekte.

Die Trennung von Daniels zeigt, dass der Umbau auch Mitarbeiter trifft, denen kurz zuvor noch eine neue Rolle zugetraut wurde. Weshalb es bei ihm innerhalb einer Woche zu diesen gegensätzlichen Personalentscheidungen kam, bleibt offen. Für Daniels beginnt nun die Suche nach einer neuen Stelle – während Microsoft die Verantwortung für die Zukunft von Halo neu verteilt.

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