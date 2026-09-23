Halo Studios stark verkleinert – Activision entwickelt das nächste Halo-Spiel

Die jüngste Entlassungswelle bei Xbox hat Halo Studios offenbar besonders schwer getroffen. Nachdem Microsoft am 22. September 2026 den Abbau von insgesamt 268 Stellen innerhalb von Halo Studios, weiteren First-Party-Teams und zentralen Bereichen der Xbox Game Studios bestätigte, gibt es nun Hinweise auf das mögliche Ausmaß der Einschnitte.

Laut dem professionellen Halo-Spieler und Content Creator aPureGangster könnten bei Halo Studios nur noch rund 20 Beschäftigte übrig sein. Die von TechnicalHalo verbreitete Zahl soll aus einer sehr zuverlässigen Quelle stammen, wurde von Microsoft bislang aber nicht offiziell bestätigt.

Ein drastisch verkleinertes Halo-Team

Wie stark wurde Halo Studios von den Entlassungen getroffen? Eine genaue Aufschlüsselung der 268 gestrichenen Stellen hat Microsoft nicht veröffentlicht. Das Unternehmen spricht lediglich von einem kleinen verbleibenden Team, das sich künftig um die Halo-Community und bereits erhältliche Spiele kümmern soll.

Sollte die genannte Zahl von etwa 20 Beschäftigten stimmen, wäre Halo Studios nur noch ein Bruchteil des früheren Entwicklerteams. Die verbliebenen Angestellten dürften sich vor allem auf den laufenden Support bestehender Titel wie Halo Infinite, Halo: The Master Chief Collection und Halo: Campaign Evolved konzentrieren.

Auch die Halo Championship Series soll von den Einschnitten betroffen sein. Berichten aus der E-Sport-Szene zufolge verlor nahezu das gesamte verantwortliche HCS-Team seine Stellen. Welche Auswirkungen dies auf geplante Turniere und Veranstaltungen haben wird, ist derzeit offen.

Activision übernimmt die nächste Halo-Produktion

Wer entwickelt künftig neue Halo-Spiele? Microsoft hat bestätigt, dass Activision die Entwicklung des nächsten großen Halo-Titels übernimmt. Dafür soll ein eigenes Team aufgebaut werden, das organisatorisch getrennt von den laufenden Arbeiten an Call of Duty agiert.

Damit verliert Halo Studios die direkte Entwicklungsverantwortung für die Zukunft der Reihe. Unbestätigten Berichten zufolge könnte Activision sogar einen umfassenden Neustart erwägen, bei dem bisherige Handlungsstränge und Teile der etablierten Hintergrundgeschichte neu ausgerichtet werden. Eine offizielle Entscheidung zu einem Reboot liegt jedoch nicht vor.

Konkrete Informationen zum nächsten Halo-Spiel dürften noch auf sich warten lassen. Activision richtet einen Teil seines Fokus zunächst auf Call of Duty: Modern Warfare 4, dessen Veröffentlichung für den 23. Oktober 2026 vorgesehen ist. Halo Studios bleibt unterdessen geöffnet, übernimmt aber nur noch eine unterstützende Rolle.

Großer Umbau innerhalb der Xbox-Sparte

Welche weiteren Xbox-Studios sind von der Neuordnung betroffen? Die Entlassungen sind Teil einer umfassenden Restrukturierung, die nach Angaben von Microsoft inzwischen zu etwa drei Vierteln abgeschlossen ist. Activision erhält neben der Verantwortung für das nächste Halo auch die Aufsicht über World’s Edge und Rare.

World’s Edge ist vor allem für Age of Empires bekannt, während Rare weiterhin Sea of Thieves betreut und Marken wie Banjo-Kazooie sowie Killer Instinct besitzt. Ob diese beiden Studios ebenfalls unmittelbar Stellen verloren haben, wurde nicht näher aufgeschlüsselt.

Zusätzlich steht Ninja Theory vor einer möglichen Schließung, nachdem mehrere geplante Vereinbarungen gescheitert sind. Trotz der laufenden Entwicklung eines dritten Senua-Abenteuers aus der Hellblade-Reihe soll zunächst ein gesetzlich vorgeschriebener Beratungsprozess mit der Belegschaft beginnen. Double Fine und Compulsion Games konnten sich dagegen von Microsoft lösen und behielten die Kontrolle über ihre Marken.

Wie bewertet ihr die drastische Verkleinerung von Halo Studios und die Übergabe der nächsten Halo-Produktion an Activision? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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