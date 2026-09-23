Nintendo Switch Online – Prince of Persia The Lost Crown kurz gratis spielbar

Nintendo Switch Online erweitert sein Angebot kurzfristig um ein hochgelobtes Actionspiel aus dem Jahr 2024. Abonnenten können die vollständige Nintendo-Switch-Version von Prince of Persia: The Lost Crown für einen begrenzten Zeitraum ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Die Aktion wurde zunächst für Nordamerika angekündigt. Eine entsprechende Bestätigung für deutsche Nintendo-Accounts steht derzeit noch aus. Anders als bei einer gewöhnlichen Demo erhalten Teilnehmer während des Aktionszeitraums Zugriff auf das komplette Abenteuer.

Kurzes Zeitfenster für das vollständige Abenteuer

Wie lange lässt sich Prince of Persia: The Lost Crown kostenlos spielen? Das Probespiel beginnt am 24. September 2026 um 10 Uhr pazifischer Zeit. Umgerechnet auf die deutsche Ortszeit fällt der Start auf den 24. September 2026 um 19 Uhr.

Das Angebot endet am 30. September 2026 um 23:59 Uhr pazifischer Zeit. In Deutschland entspricht das dem 1. Oktober 2026 um 8:59 Uhr. Nach diesem Termin lässt sich die heruntergeladene Version nicht mehr starten, sofern das Spiel nicht gekauft wird.

Teilnehmer müssen über eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft verfügen. Wer das Probespiel ausprobiert, kann außerdem eine passende My-Nintendo-Mission abschließen und 100 Platinpunkte erhalten. Diese Angaben beziehen sich ebenfalls auf die nordamerikanische Aktion.

Fortschritt bleibt nach dem Probespiel erhalten

Welche Inhalte stehen während der Aktion zur Verfügung? Es handelt sich um die vollständige Version von Prince of Persia: The Lost Crown und nicht lediglich um einen begrenzten Spielabschnitt. Dadurch können Abonnenten frei durch das Metroidvania-Abenteuer voranschreiten und theoretisch sogar versuchen, die Kampagne innerhalb des kurzen Zeitfensters abzuschließen.

Die Speicherdaten bleiben nach dem Ende des Probespiels erhalten. Wer sich später für einen Kauf entscheidet, kann somit an der zuletzt erreichten Stelle weitermachen und muss das Abenteuer nicht erneut beginnen.

Parallel dazu wird die digitale Nintendo-Switch-Version in Nordamerika um 70 Prozent reduziert. Dieser Rabatt läuft dort bis zum 7. Oktober 2026 um 23:59 Uhr pazifischer Zeit, was dem 8. Oktober 2026 um 8:59 Uhr deutscher Zeit entspricht. Ein entsprechender Rabatt für den deutschen Nintendo eShop wurde bislang nicht angekündigt.

Ein stark bewertetes Metroidvania von Ubisoft

Warum lohnt sich ein Blick auf Prince of Persia: The Lost Crown? Das von Ubisoft Montpellier entwickelte Abenteuer erschien am 18. Januar 2024 und erhielt überwiegend positive Kritiken. Bei OpenCritic erreicht der Titel eine durchschnittliche Wertung von 87 Punkten und damit umgerechnet 8,7 von 10 Punkten.

Im Mittelpunkt steht der junge Krieger Sargon, der sich durch eine von der persischen Mythologie inspirierte Welt bewegt. Akrobatische Kämpfe, anspruchsvolle Plattformpassagen und verschiedene Zeitkräfte bilden die spielerische Grundlage. Neue Fähigkeiten erschließen nach und nach zuvor unerreichbare Bereiche.

Das Probespiel eignet sich damit besonders für alle, die bislang unsicher waren, ob der Metroidvania-Aufbau und das schnelle Kampfsystem den eigenen Geschmack treffen. Würdet ihr Prince of Persia: The Lost Crown während einer solchen Nintendo-Switch-Online-Aktion ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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