Mihira The Eternal Arc – Steam-Action-Adventure mit Zeitwechsel und Soulslike-Kämpfen

Mit Mihira: The Eternal Arc kündigt sich auf Steam ein Action-Adventure an, das Fans klassischer Prince of Persia-Abenteuer aufmerksam verfolgen sollten. Das Projekt des unabhängigen indischen Entwicklers Studio Yeoun verbindet Zeitmanipulation, anspruchsvolle Nahkämpfe, Schleichelemente und eine verschachtelte Erkundung im Metroidvania-Stil.

Vor allem die Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart erinnern stark an Prince of Persia: The Sands of Time aus der PS2-Ära. Dieser Vergleich kommt zu einem passenden Zeitpunkt, schließlich stellte Ubisoft die Entwicklung des lang erwarteten Remakes von The Sands of Time am 30. Januar 2026 offiziell ein.

Zwei Zeitebenen verändern den Palast

Worum geht es in Mihira: The Eternal Arc? Im Mittelpunkt steht Gargi, die in einem Palast erwacht, dessen Zeitlinie auseinandergebrochen ist. Dort entdeckt sie eine geheimnisvolle Kraft, mit der sie zwischen Vergangenheit und Gegenwart wechseln kann. Ihre Aufgabe besteht darin, verlorene Zeitfragmente zu finden und mächtige Wächter zu überleben.

Der Wechsel der Epoche ist nicht nur für die Handlung wichtig. Räume, Wege und Gefahren verändern sich abhängig von der gewählten Zeitlinie. Ein zerstörter Abschnitt in der Gegenwart könnte in der Vergangenheit noch vollständig erhalten sein, während andere Orte erst durch den Zerfall der Welt zugänglich werden.

Studio Yeoun verspricht zudem Entscheidungen, deren Folgen sich über mehrere Zeitlinien erstrecken. Sie sollen Begegnungen, den Spielfortschritt und das Schicksal von Gargi beeinflussen. Die Spielwelt und ihre visuelle Gestaltung orientieren sich dabei an alten indischen Geschichten und mythologischen Motiven.

Soulslike-Kämpfe treffen auf soziale Tarnung

Wie spielt sich das neue Steam-Abenteuer? Das Kampfsystem setzt auf schnelle, aber überlegte Nahkampfduelle. Gegnerische Angriffsmuster müssen gelesen, Schläge präzise ausgeführt und Attacken im richtigen Moment pariert oder umgangen werden. Auch schwere Hiebe und ein Wechsel der Waffen sollen während der Auseinandersetzungen eine Rolle spielen.

Damit bedient Mihira: The Eternal Arc mehrere typische Soulslike-Elemente, ohne sich ausschließlich auf offene Kämpfe zu verlassen. Gargi kann in Menschenmengen untertauchen, um unbemerkt zu bleiben und sogenannte Timekeepers zu verfolgen. Gelingt die Annäherung, lassen sich diese Gegner strategisch ausschalten, ohne dass ein gewöhnliches Duell notwendig ist.

Diese Form der sozialen Tarnung weckt Erinnerungen an die klassischen Assassin’s Creed-Spiele. Zusammen mit den Zeitkräften, dem akrobatisch wirkenden Leveldesign und den Nahkämpfen entsteht eine Mischung, die sich wie ein eigenständiger geistiger Verwandter der PS2-Abenteuer von Prince of Persia präsentiert.

Veröffentlichung zunächst für den PC

Wann erscheint Mihira: The Eternal Arc? Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder ein genaueres Release-Zeitfenster gibt es bislang nicht. Auf Steam wird das Einzelspieler-Abenteuer lediglich als demnächst verfügbar geführt und kann bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

Studio Yeoun übernimmt sowohl die Entwicklung als auch die Veröffentlichung. Aktuell ist ausschließlich eine PC-Version über Steam angekündigt. Umsetzungen für PlayStation, Xbox oder Nintendo-Systeme wurden bislang nicht bestätigt.

Ob das kleine Team die ambitionierte Mischung aus zwei Zeitlinien, Metroidvania-Erkundung, Soulslike-Kämpfen und sozialer Tarnung erfolgreich zusammenführen kann, muss sich noch zeigen. Der bisher gezeigte Ansatz dürfte jedoch besonders jene Fans interessieren, die nach der Einstellung des The Sands of Time-Remakes auf ein vergleichbares Abenteuer hoffen. Wie gefällt euch Mihira: The Eternal Arc? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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