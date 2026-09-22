P.O.N. angekündigt – Koop-Horror dreht Batman-Predator-Prinzip um

In den Batman-Arkham-Spielen gehören die sogenannten Predator-Begegnungen zu den bekanntesten Momenten. Batman verschwindet in der Dunkelheit, trennt bewaffnete Kriminelle voneinander und sorgt dafür, dass bei seinen Gegnern zunehmend Panik ausbricht. Das kommende Koop-Horrorspiel P.O.N. dreht diese Perspektive um und lässt euch als Kleinkriminelle vor einem übermächtigen Helden fliehen.

Das Erstlingsprojekt von Team VAC verbindet First-Person-Stealth mit kooperativem Horror. Publisher Spaghetti Cat kündigte P.O.N. am 7. Juni 2026 offiziell an. Auf Steam wird das PC-Spiel derzeit weiterhin ohne konkreten Veröffentlichungstermin geführt. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/3864580/PON/))

Ein Raubzug aus Sicht der Kriminellen

Worum geht es in P.O.N.? Ihr schlüpft in die Rolle gewöhnlicher Handlanger aus der kriminellen Unterwelt. Nachdem sich eure Gruppe lange mit wenig lukrativen Aufträgen zufriedengeben musste, bietet sich über das Dark Web die Chance auf einen besonders großen Coup.

Der Auftrag verlangt, bestimmte Gegenstände aus schwer bewachten Gebieten zu beschaffen. Ein Rückzug ist nach der Annahme des Jobs nicht mehr vorgesehen. Zwischen der Beute und den Kriminellen steht ausgerechnet eine Gestalt, die eigentlich als Beschützer gilt.

Damit erinnert P.O.N. deutlich an die Predator-Abschnitte aus Batman: Arkham, betrachtet sie aber aus der Position der verängstigten Gegner. Statt selbst aus den Schatten zuzuschlagen, müsst ihr ständig damit rechnen, dass ein Teammitglied plötzlich verschwindet oder die Fluchtwege abgeschnitten werden.

Eine unberechenbare Super-KI als Jäger

Wie erzeugt P.O.N. seine Spannung? Im Mittelpunkt steht eine vom Entwickler als Super-KI beschriebene Bedrohung. Sie soll das Verhalten der Gruppe beobachten und überraschende sowie brutale Angriffe vorbereiten. Dadurch soll sich der Ablauf weniger vorhersehbar anfühlen als bei Gegnern mit starren Patrouillenrouten.

Stealth spielt entsprechend eine zentrale Rolle. Kameras, Fallen, Dunkelheit und verursachte Geräusche können darüber entscheiden, ob der Auftrag unbemerkt verläuft oder in einer hektischen Flucht endet. Auch die Sprachkommunikation soll zur Gefahr werden können, wenn sich das Team im falschen Moment zu laut abspricht.

Alleingänge sind laut Spielbeschreibung keine gute Idee. Die Gruppe soll zusammenarbeiten, auf gefährdete Mitglieder reagieren und möglichst niemanden zurücklassen. Falls Verstecken nicht mehr funktioniert, bleibt offenbar nur die Flucht, wobei die langsamste Person schnell zum nächsten Ziel des Jägers werden könnte. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/3864580?l=french&utm_source=openai))

Veröffentlichung weiterhin ohne Termin

Wann erscheint P.O.N. auf Steam? Ein konkretes Release-Datum steht am 22. September 2026 nicht fest. Die Steam-Seite nennt lediglich eine bevorstehende Veröffentlichung und ermöglicht es Interessierten, das Spiel auf die Wunschliste zu setzen.

P.O.N. ist aktuell ausschließlich für PC angekündigt und unterstützt Online-Koop. Als verfügbare Sprachen sind Englisch, Spanisch und Russisch aufgeführt. Eine deutsche Benutzeroberfläche oder deutsche Untertitel werden derzeit nicht genannt. ([store.steampowered.com](https://store.steampowered.com/app/3864580/PON/))

Die ungewöhnliche Perspektive könnte dem stark gewachsenen Koop-Horror-Genre einen frischen Impuls geben. Entscheidend wird sein, ob die Super-KI tatsächlich glaubwürdig auf das Team reagiert und über mehrere Einsätze hinweg für überraschende Situationen sorgen kann.

Wie gefällt euch die Idee, eine Batman-artige Begegnung aus Sicht der gejagten Kriminellen zu erleben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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