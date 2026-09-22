Neues StarCraft wird nicht exklusiv – Blizzard äußert sich zur Plattformfrage

Blizzard hat sich erstmals zur Plattformstrategie des neuen StarCraft geäußert. Der für das Frühjahr 2030 angekündigte Open-World-Shooter soll demnach nicht exklusiv für eine einzelne Plattform erscheinen.

Damit reagiert das Studio auf offene Fragen, die nach der Präsentation auf der BlizzCon 2026 entstanden waren. Dort wurde eine Xbox-Version des Spiels in Aussicht gestellt, während konkrete Angaben zu weiteren Systemen zunächst ausblieben.

Blizzard bestätigt eine Veröffentlichung ohne Exklusivität

Auf welchen Plattformen erscheint das neue StarCraft? Eine vollständige Plattformliste nennt Blizzard weiterhin nicht. Das Unternehmen stellte jedoch klar, dass der kommende Ableger nicht exklusiv sein wird. Eine ausschließliche Veröffentlichung für Xbox kann damit ausgeschlossen werden.

Unklar bleibt allerdings, wie weit diese Aussage reicht. Denkbar ist, dass Blizzard neben Xbox zunächst lediglich eine PC-Version meint. Ebenso könnte der Open-World-Shooter zu einem späteren Zeitpunkt oder direkt zum Release für weitere Konsolen erscheinen.

Versionen für PlayStation 5 oder mögliche zukünftige Konsolen von Sony und Nintendo wurden bislang nicht angekündigt. Fans sollten deshalb noch nicht automatisch mit einer Veröffentlichung auf sämtlichen großen Systemen rechnen. Fest steht derzeit nur, dass Xbox nicht die einzige Plattform bleiben wird.

Warum ist das neue StarCraft besonders ungewöhnlich? Blizzard verabschiedet sich bei dem Projekt vom traditionellen Echtzeitstrategie-Gameplay der Reihe. Statt Armeen aus der Vogelperspektive zu befehligen, sollen Fans den Koprulu-Sektor in einem Open-World-Shooter erkunden.

Damit schlägt das Franchise eine deutlich andere Richtung ein. StarCraft und StarCraft 2 wurden vor allem durch den Aufbau von Basen, das Sammeln von Ressourcen und taktische Schlachten zwischen Terranern, Protoss und Zerg bekannt. Der neue Titel soll dieses Universum nun aus einer direkteren Perspektive erlebbar machen.

Viele zentrale Details hält Blizzard weiterhin unter Verschluss. Informationen zu Handlung, Hauptfigur, Mehrspielerfunktionen und genauer Spielstruktur stehen noch aus. Auch der konkrete Veröffentlichungstermin wurde bislang lediglich auf das Frühjahr 2030 eingegrenzt.

Weitere Ankündigungen dürften noch auf sich warten lassen

Wann nennt Blizzard die vollständigen Plattformen? Angesichts des weit entfernten Release-Zeitraums dürfte die endgültige Liste erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Bis zum Frühjahr 2030 können sich zudem technische Voraussetzungen und die aktuelle Konsolengeneration verändern.

Die neue Aussage sorgt dennoch für etwas mehr Klarheit. Das nächste StarCraft wird kein reiner Xbox-Titel, auch wenn noch offen ist, ob neben PC und Xbox weitere Konsolen berücksichtigt werden. Für die Community bleibt die Plattformfrage somit spannend.

Auf welcher Plattform würdet ihr den neuen StarCraft-Shooter am liebsten spielen und wie gefällt euch der Wechsel zur offenen Spielwelt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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