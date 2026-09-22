PS Plus Extra am 22. September 2026 – BALL x PIT und Slitterhead kommen

Der Spielekatalog von PlayStation Plus Extra wächst am 22. September 2026 um zwei weitere Titel. Mit BALL x PIT und Slitterhead treffen dabei ein rasanter Roguelite-Mix und ein düsteres Horror-Action-Adventure aufeinander.

Beide Spiele gehören zur bereits angekündigten September-Auswahl, erscheinen jedoch später als der Großteil des aktuellen Katalog-Updates. Während BALL x PIT ausschließlich für die PS5 angeboten wird, steht Slitterhead grundsätzlich für PS4 und PS5 zur Verfügung.

Zwei ungewöhnliche Neuzugänge im Spielekatalog

Welche Spiele ergänzen PlayStation Plus im September 2026? BALL x PIT kombiniert klassisches Blockzerstören mit Bullet-Hell-Action, Roguelite-Fortschritt und einem kleinen Aufbau-System. In vertikal verlaufenden Abschnitten schleudert ihr magische Bälle auf anrückende Blöcke und Kreaturen, die sich mit eigenen Projektilen zur Wehr setzen.

Besiegte Gegner und zerstörte Hindernisse füllen eine Fortschrittsanzeige, über die neue Balltypen und passive Fähigkeiten freigeschaltet werden. Nach einem erfolgreichen Durchlauf kehren die Abenteurer in ihre Siedlung zurück. Dort lassen sich gesammelte Ressourcen in neue Gebäude investieren, die wiederum zusätzliche Möglichkeiten für kommende Versuche eröffnen.

BALL x PIT stammt vom Entwickler Kenny Sun und wurde von Devolver Digital veröffentlicht. Das Spiel erschien ursprünglich am 15. Oktober 2025 und ist im deutschen PlayStation Store am 22. September 2026 als Bestandteil von PlayStation Plus Extra gekennzeichnet.

Horror und Körperwechsel in Slitterhead

Was erwartet euch in Slitterhead? Der zweite Neuzugang schlägt eine deutlich düsterere Richtung ein. Das von Bokeh Game Studio entwickelte Action-Adventure spielt in den dicht bebauten und von Neonlicht durchfluteten Straßen von Kowlong, wo sich gefährliche Kreaturen als Menschen tarnen.

Im Mittelpunkt steht Hyoki, ein körperloses Wesen ohne Erinnerungen, das die namensgebenden Slitterheads auslöschen will. Hyoki kann menschliche Körper übernehmen, Barrieren umgehen und blitzschnell zwischen verschiedenen Wirten wechseln. Im Kampf wird Blut in Waffen verwandelt, während besondere Verbündete stärkere Fähigkeiten und neue taktische Möglichkeiten eröffnen.

Slitterhead erschien in Deutschland am 7. November 2024 für PS4 und PS5. Hinter dem Projekt steht Keiichiro Toyama, der als Schöpfer von Silent Hill, Siren und Gravity Rush bekannt ist. Damit richtet sich der Titel besonders an Fans ungewöhnlicher Horrorszenarien, die neben bedrückender Atmosphäre auch direkte Action suchen.

Regionale Verfügbarkeit zum Start

Wo sind die beiden PS-Plus-Spiele verfügbar? Sony nennt für die Freischaltung am 22. September 2026 ausdrücklich die USA, das Vereinigte Königreich und Japan. Im deutschen PlayStation Store wird BALL x PIT bereits als enthaltenes Spiel im Extra-Katalog geführt.

Bei Slitterhead zeigt die deutsche Store-Seite derzeit weiterhin die reguläre Kaufversion für PS4 und PS5. Abonnenten sollten deshalb direkt auf ihrer Konsole prüfen, ob der Titel im Laufe des Tages ebenfalls ohne zusätzlichen Kauf über PlayStation Plus Extra verfügbar wird.

Welchen der beiden Neuzugänge möchtet ihr zuerst ausprobieren: das hektische BALL x PIT oder das blutige Horror-Abenteuer Slitterhead? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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