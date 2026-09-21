Mycopunk kommt im Oktober 2026 direkt zu PS Plus Extra und Premium auf PS5

Sony hat überraschend früh den ersten Neuzugang für den PlayStation Plus Spielekatalog im Oktober 2026 bestätigt. Ab dem 20. Oktober 2026 steht Mycopunk für die PlayStation 5 bereit und landet direkt zum Konsolenstart bei PlayStation Plus Extra und Premium.

Damit kennen Abonnenten bereits mehrere Wochen im Voraus einen Teil des kommenden Angebots. Die vollständige Auswahl für Oktober 2026 dürfte nach Sonys üblichem Zeitplan am 14. Oktober 2026 vorgestellt werden, bevor die neuen Katalogspiele sechs Tage später verfügbar sind.

Koop-Shooter startet direkt im Spielekatalog

Was erwartet euch in Mycopunk? Hinter dem ungewöhnlichen Namen steckt ein missionsbasierter Ego-Shooter von Pigeons at Play und Devolver Digital. Eine zusammengewürfelte Truppe aus Robotern soll eine planetenweite Pilzkatastrophe untersuchen und die außer Kontrolle geratenen Kreaturen zurückdrängen.

Während der Einsätze kämpft ihr gegen große Gegnergruppen, sammelt Modifikationen und baut eure Ausrüstung kontinuierlich um. Das Herzstück bildet ein rasterbasiertes Verbesserungssystem, mit dem sich Waffen und Fähigkeiten auf teilweise ziemlich absurde Weise kombinieren lassen.

Mycopunk kann allein gespielt werden, ist aber deutlich auf gemeinsame Einsätze ausgelegt. Im Online-Koop dürfen sich bis zu vier Teilnehmende zusammentun und ihre individuellen Charakterklassen sowie Ausrüstungsvarianten miteinander abstimmen. Für das Online-Spiel auf der PS5 wird eine aktive PlayStation Plus Mitgliedschaft benötigt.

Die PC-Version befindet sich seit dem 10. Juli 2025 im Steam Early Access. Am 20. Oktober 2026 verlässt Mycopunk diese Entwicklungsphase, erscheint als vollständige Version für PC und feiert gleichzeitig seine Premiere auf der PlayStation 5. Deutsche Bildschirmtexte sind ebenfalls vorgesehen.

Positive Resonanz trifft auf prominente Abgänge

Wie kommt Mycopunk bislang bei der Community an? Die bisherige Steam-Fassung wird überwiegend positiv aufgenommen. Bei den englischsprachigen Rezensionen fallen derzeit 91 Prozent der Bewertungen positiv aus.

Besonders häufig gelobt werden das schnelle Kampfsystem, die umfangreichen Möglichkeiten zur Anpassung der Waffen und der chaotische Koop-Modus. Kritik gibt es vor allem am bislang noch begrenzten Umfang sowie an Punkten, die mit dem Early Access zusammenhängen. Mit dem Wechsel auf Version 1.0 soll das Spiel zusätzliche Inhalte und weitere Verbesserungen erhalten.

Der frühe Neuzugang kommt passend, denn am 20. Oktober 2026 sollen gleichzeitig mehrere bekannte Spiele den Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium verlassen:

Death Squared

Gloomhaven

Harvest Moon: Light of Hope

Jurassic World Evolution 2

Lake

Rogue Lords

Silent Hill 2 aus dem Jahr 2024

Yakuza: Like a Dragon

Vor allem der Wegfall von Silent Hill 2 und Yakuza: Like a Dragon dürfte für einige Abonnenten schmerzhaft sein. Wer einen dieser Titel noch über den Spielekatalog abschließen möchte, sollte sich deshalb den 20. Oktober 2026 als Stichtag merken.

Mycopunk ist zunächst nur ein Teil des kommenden Oktober-Angebots. Sony nimmt üblicherweise rund zehn Spiele in die Kataloge von Extra und Premium auf, weshalb in den nächsten Wochen noch weitere Ankündigungen zu erwarten sind.

Was haltet ihr von Mycopunk als frühem PlayStation Plus Neuzugang und welche Spiele wünscht ihr euch außerdem für Oktober 2026? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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