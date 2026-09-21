Echoes of Hyrule – Fanbuch erzählt Ocarina of Time aus Nebenfiguren-Sicht

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Hyrule erhält die Welt von Hyrule eine neue literarische Erweiterung. Hinter dem Namen steckt allerdings weder ein neues Zelda-Spiel noch ein offiziell von Nintendo veröffentlichtes Werk, sondern ein spanischsprachiges Fanbuch des Verlags Game Press.

Das Buch ist unter dem Originaltitel Ecos de Hyrule bereits seit dem 4. Juni 2026 erhältlich. Im Mittelpunkt stehen Nebenfiguren aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time, deren Erlebnisse innerhalb des Spiels bislang nur angedeutet wurden.

Neue Perspektiven auf Ocarina of Time

Worum geht es in Echoes of Hyrule? Autorin Anna-Victòria Teixidó, die auch unter dem Namen Kurusonna bekannt ist, erzählt mehrere Geschichten aus der Sicht von Charakteren, die Link auf seiner Reise begegnen oder ihn im Hintergrund unterstützen. Die einzelnen Erzählungen sind chronologisch angeordnet und setzen teilweise bereits vor den Ereignissen des Nintendo-64-Klassikers ein.

Einige Geschichten führen sogar über die bekannte Handlung und die Grenzen Hyrules hinaus. Link taucht regelmäßig auf, übernimmt jedoch nicht die Rolle des Hauptprotagonisten. Stattdessen dient der Held der Zeit als verbindendes Element zwischen den Schicksalen der verschiedenen Nebenfiguren.

Das gebundene Buch umfasst 332 Seiten und misst 17 x 24 Zentimeter. Für den Prolog zeichnet Carlos Martínez verantwortlich, während María Lozano die Illustrationen im Inneren angefertigt hat. Das Cover stammt von Víctor Polonio. Die Fadenheftung soll dem Hardcover eine hochwertige und langlebige Verarbeitung verleihen.

Zwei Ausgaben für Zelda-Fans

Welche Editionen von Echoes of Hyrule sind erhältlich? Game Press bietet das Buch in einer Deluxe Edition sowie in einer limitierten Held der Zeit Edition an. Beide Varianten enthalten dasselbe 332 Seiten starke Hardcover, unterscheiden sich aber bei den beiliegenden Extras.

Edition Inhalt Preis Deluxe Edition Hardcover, Ocarina of Time GP Card und zwei exklusive Lesezeichen 25,95 Euro Held der Zeit Edition Hardcover, Okarina-Handbuch, Charakterkarte, zwei Kunstdrucke, zwei exklusive Lesezeichen, Ocarina of Time GP Card und nummeriertes Zertifikat 35,95 Euro

Die limitierte Held der Zeit Edition wurde exklusiv über die Webseite des Verlags angeboten und ist aktuell ausverkauft. Die Deluxe Edition wird weiterhin für 25,95 Euro geführt. Eine deutschsprachige Ausgabe wurde bislang nicht angekündigt.

Wichtig bleibt die klare Abgrenzung zu Nintendo. Echoes of Hyrule ist kein offizieller Teil der Zelda-Reihe und erweitert auch nicht den Kanon von Ocarina of Time. Stattdessen handelt es sich um eine kreative Faninterpretation, die bekannten Nebenfiguren eigene Geschichten und zusätzliche Hintergründe verleiht.

Eine ungewöhnliche Reise durch Hyrule

Warum könnte das Buch für Zelda-Fans interessant sein? Ocarina of Time lebt nicht nur von Link, Zelda und Ganondorf, sondern ebenso von den zahlreichen Bewohnern Hyrules. Genau dort setzt Echoes of Hyrule an und betrachtet die bekannte Reise aus Blickwinkeln, die im Spiel selbst kaum Raum erhalten haben.

Das Konzept erinnert entfernt an The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in dem Prinzessin Zelda selbst ins Zentrum rückt. Das Fanbuch geht allerdings noch einen Schritt weiter und überlässt die Bühne jenen Figuren, die Link sonst nur für einzelne Abschnitte seiner Mission begleiten.

Würdet ihr Echoes of Hyrule trotz fehlender deutscher Übersetzung lesen, oder bleibt ihr lieber bei den offiziellen Zelda-Veröffentlichungen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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