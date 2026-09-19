Zelda-ROM-Hack Temple of Seasons erschienen – fünf Dungeons ohne Schwert

Mit The Legend of Zelda: Temple of Seasons ist ab sofort ein neues Fan-Projekt verfügbar, das den Game-Boy-Color-Klassiker The Legend of Zelda: Oracle of Seasons auf ungewöhnliche Weise erweitert. Hinter dem ROM-Hack steckt der Entwickler Jay, der seine Ideen für ein eigenes Zelda-Abenteuer nach eigenen Angaben bereits seit dem Jahr 2001 mit sich herumträgt.

Das Projekt wurde am 31. August 2026 veröffentlicht und liegt inzwischen in Version 1.072 vom 14. September 2026 vor. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Veröffentlichung von Nintendo, sondern um eine Modifikation des ursprünglichen Spiels.

Was bietet The Legend of Zelda: Temple of Seasons? Das Fan-Abenteuer umfasst fünf Dungeons und baut den Tempel der Jahreszeiten zu einem deutlich umfangreicheren Schauplatz aus. Links Reise führt aus den Tiefen von Subrosia bis hinauf zum Gipfel des Mount Tetra.

Die größte Besonderheit betrifft den Kampf. Link muss die zahlreichen Gefahren ohne sein gewohntes Schwert meistern, wodurch sein wachsendes Arsenal an Gegenständen wesentlich stärker in den Mittelpunkt rückt. Die Werkzeuge werden sowohl für Auseinandersetzungen als auch für die Erkundung und das Lösen von Rätseln benötigt.

Zusätzlich enthält der ROM-Hack mehrere neue Gegenstände, die selbst erfahrene Fans von Oracle of Seasons überraschen sollen. Version 1.072 beseitigt weitere Fehler, unerwünschte Abkürzungen und mögliche Situationen, in denen der Spielfortschritt blockiert werden konnte. Das abgeschlossene Projekt wird als Abenteuer mittlerer Länge eingeordnet.

Installation über einen separaten Patch

Wie lässt sich Temple of Seasons spielen? Angeboten wird das Projekt als Patch und nicht als vollständige Kopie des Nintendo-Spiels. Benötigt wird eine passende ROM-Datei der US-Version von The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, die aus einer legal erworbenen Spielkopie erstellt werden muss.

Eine offizielle deutsche Fassung des Fan-Projekts wurde bislang nicht angekündigt. Da Temple of Seasons auf der US-Version basiert, sollten Interessierte mit englischen Bildschirmtexten rechnen. Das Original erschien gemeinsam mit The Legend of Zelda: Oracle of Ages im Jahr 2001 für den Game Boy Color und ist über Nintendo Classics auch auf moderner Nintendo-Hardware spielbar.

Temple of Seasons richtet sich damit vor allem an Fans, die Holodrum bereits gut kennen und eine neue Herausforderung im vertrauten Grafikstil suchen. Der Verzicht auf das Schwert verändert eine der wichtigsten Gewohnheiten der Reihe und dürfte für kreative Kämpfe sowie ungewöhnliche Rätsellösungen sorgen.

Zelda-Nachschub für die kommenden Monate

Welche offiziellen Zelda-Projekte stehen als Nächstes an? Nintendo veröffentlicht am 5. November 2026 das umfangreiche Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. Neben vollständig überarbeiteten Grafiken erhält der Klassiker neue Bewegungsoptionen, frei belegte Tasten zum Rennen und Springen, eine modernisierte Kamerasteuerung sowie vertonte Zwischensequenzen.

Über Nintendo Classics stehen außerdem zahlreiche ältere Abenteuer bereit. Dazu gehören Oracle of Seasons, Oracle of Ages, die Nintendo-64-Version von Ocarina of Time und auf Nintendo Switch 2 auch The Legend of Zelda: The Wind Waker. The Legend of Zelda: Twilight Princess und dessen HD-Neuauflage fehlen dagegen weiterhin im aktuellen Angebot.

Darüber hinaus startet der Kinofilm The Legend of Zelda am 30. April 2027 weltweit. Bis dahin bietet Temple of Seasons eine interessante Gelegenheit, noch einmal in die Pixelwelt von Holodrum zurückzukehren. Würdet ihr ein Zelda-Abenteuer ausprobieren, in dem Link ohne sein Schwert auskommen muss? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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