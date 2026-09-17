Zelda Tears of the Kingdom – Begleitbuch Secrets of the Zonai auf 2027 verschoben

Fans von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom müssen sich länger auf das umfangreiche Begleitbuch Secrets of the Zonai gedulden. Dark Horse hat die Veröffentlichung offiziell auf den 30. März 2027 verschoben.

Ursprünglich sollte die englischsprachige Ausgabe bereits am 20. Oktober 2026 erscheinen. Damit verzögert sich der Release um mehr als fünf Monate, während die Auslieferung einzelner Vorbestellungen offenbar erst im April 2027 beginnen könnte.

Ein tiefer Einblick in die Entstehung von Hyrule

Welche Inhalte bietet Secrets of the Zonai? Das gebundene Buch umfasst insgesamt 472 Seiten und widmet sich ausführlich der Entwicklung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Fans erhalten dabei nicht nur fertige Illustrationen und Charakterbilder, sondern auch zahlreiche Materialien aus unterschiedlichen Produktionsphasen.

Mehr als 50 Seiten zeigen Illustrationen, Charakterzeichnungen und Werbemotive. Darauf folgen fast 300 Seiten mit Skizzen, Notizen, frühen Entwürfen, Konzeptgrafiken und Erinnerungen des Entwicklerteams.

Weitere 80 Seiten beschäftigen sich mit der Geschichte von Hyrule. Der behandelte Zeitraum reicht von der Epoche vor der Gründung des Königreichs bis zu den Ereignissen des 2023 veröffentlichten Spiels. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die mysteriösen Sonau und ihre Bedeutung für die Handlung.

Interviews und eine umfangreiche Sammlerausgabe

Wer kommt in dem offiziellen Begleitbuch zu Wort? Secrets of the Zonai enthält Interviews mit einigen der wichtigsten Köpfe hinter Tears of the Kingdom. Dazu gehören Produzent Eiji Aonuma, Director Hidemaro Fujibayashi und Art Director Satoru Takizawa.

Neben der regulären Hardcover-Ausgabe ist eine Hero’s Edition geplant. Diese enthält das Buch mit einem exklusiven Cover und einem grünen Schuber im Design der Sonau. Hinzu kommen eine Stoffkarte des Untergrunds, ein Kunstdruck mit Link und den Weisen sowie eine Nachbildung des Mysteriensteins der Zeit.

Ob beide Ausgaben zum neuen Termin gleichzeitig in Deutschland erhältlich sein werden, steht derzeit noch nicht fest. Dark Horse begründet die zusätzliche Wartezeit mit dem eigenen Qualitätsanspruch, nennt aber keine konkreten Probleme bei der Produktion.

Ein spätes Wiedersehen mit Tears of the Kingdom

Warum bleibt das Begleitbuch für Zelda-Fans interessant? Tears of the Kingdom erschien am 12. Mai 2023 und zählt weiterhin zu den bedeutendsten Abenteuern auf Nintendo Switch. Das Spiel erweiterte das aus Breath of the Wild bekannte Hyrule um Himmelsinseln, den Untergrund und zahlreiche kreative Baumöglichkeiten.

Secrets of the Zonai dürfte deshalb besonders für Fans spannend sein, die mehr über verworfene Ideen, frühe Designs und die Hintergrundgeschichte der Sonau erfahren möchten. Zugleich zeigt die Veröffentlichung im Jahr 2027, dass Nintendo und Dark Horse das erfolgreiche Abenteuer auch mehrere Jahre nach seinem ursprünglichen Release weiter begleiten.

Freut ihr euch auf Secrets of the Zonai oder ist euch die Verschiebung auf den 30. März 2027 zu lang? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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