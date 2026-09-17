WoW Forever startet Beta – Laufzeit, Zugang und wichtigste Neuerungen

Blizzard hat auf der BlizzCon 2026 nicht nur neue Inhalte für World of Warcraft: Midnight und einen ersten Ausblick auf The Last Titan präsentiert. Mit World of Warcraft: Forever ist ab sofort auch die Beta eines komplett neuen WoW-Erlebnisses über Battle.net verfügbar.

Der frühe Zugang hat allerdings einen Haken. Die Beta ist ausschließlich im Epic-Paket der Himmelsgeborenen und in der zeitlich begrenzten Sammlung: Warcraft Forever enthalten. Wer lediglich ein aktives WoW-Abonnement besitzt, muss daher bis zur regulären Veröffentlichung warten.

Der Betatest vor dem offiziellen Start

Wie lange läuft die Beta von World of Warcraft: Forever? Der Test beginnt am 17. September 2026 und endet am 22. Oktober 2026 deutscher Zeit. Zum Auftakt können Charaktere bis Stufe 20 entwickelt werden, später soll Blizzard die Grenze auf Stufe 30 anheben.

Einige hochstufige Gebiete, Dungeons und Schlachtzüge bleiben während der Beta noch gesperrt. Außerdem werden sämtliche Charaktere und Fortschritte vor dem Start zurückgesetzt. Wer jetzt einsteigt, kann seine Abenteuer am Veröffentlichungstag somit nicht mit dem getesteten Helden fortsetzen.

World of Warcraft: Forever erscheint in Deutschland am 5. November 2026 um 00:00 Uhr MEZ. Ab diesem Zeitpunkt ist der Zugang in einem aktiven World of Warcraft-Abonnement oder über vorhandene Spielzeit enthalten. Die zusätzlichen Pakete sind für das eigentliche Spiel somit nicht zwingend erforderlich.

Ein dauerhaft erweitertes Classic-Erlebnis

Was unterscheidet World of Warcraft: Forever von WoW Classic? Blizzard bezeichnet das Projekt nicht als Modus, Saison oder weitere Classic-Version. Forever soll neben dem modernen WoW und WoW Classic als drittes, dauerhaft unterstütztes Erlebnis bestehen bleiben.

Die Grundlage bildet das ursprüngliche Azeroth mit einer Höchststufe von 60. Statt bekannte Erweiterungen wie The Burning Crusade, Wrath of the Lich King oder Mists of Pandaria anzuhängen, möchte Blizzard die klassische Welt mit neuen Geschichten, Gebieten und Aktivitäten ausbauen. Zum geplanten Angebot gehören mehr als 1.000 neue Quests, neun neue Dungeons und zwei neue Schlachtzüge.

Auch technisch verbindet Forever alte und neue Ansätze. Die Community kann klassische oder moderne Charaktermodelle verwenden, Transmogrifikation ein oder ausschalten und das MMORPG offiziell mit einem Gamepad steuern. Flugreittiere und eine automatische Stufenskalierung sind dagegen nicht vorgesehen.

Neue Völker, Klassenkombinationen und Realm-Typen

Welche neuen Inhalte bietet World of Warcraft: Forever? Zu den größten Neuerungen gehören die Himmelsgeborenen und ihr Startgebiet auf der Insel Zephras. Das Volk kann sich bei der Charaktererstellung der Horde oder der Allianz anschließen und unter anderem als Krieger, Jäger, Schurke oder Druide antreten.

Hinzu kommen sechs neue Kombinationen aus Volk und Klasse: Gnomenpriester, menschliche Jäger, Zwergenschamanen, Orcmagier, Trollhexenmeister und untote Paladine. Klassen, Talente und Volksfähigkeiten werden zudem überarbeitet, ohne das langsamere und taktischere Kampfgefühl des ursprünglichen World of Warcraft aufzugeben.

Forever verzichtet außerdem auf klassische Realmlisten. Stattdessen entscheidet ihr euch für die Ausrichtung Normal, PvP oder Rollenspiel. Hardcore folgt nach der Veröffentlichung. Die Sammlung: Warcraft Forever enthält neben dem Betazugang auch Warcraft III: Reforged, die neue Kampagne Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom sowie 30 Tage WoW-Spielzeit.

Wie gefällt euch Blizzards neuer Ansatz für das ursprüngliche Azeroth? Schreibt uns eure Meinung zu World of Warcraft: Forever in die Kommentare.

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