Kernel Hearts startet als Day-One-Spiel im Xbox Game Pass Ultimate und PC

Der Xbox Game Pass erhält am 17. September 2026 einen weiteren Day-One-Neuzugang. Kernel Hearts ist seit 19 Uhr deutscher Zeit für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar und kann über Xbox Series X|S, PC sowie die Cloud gespielt werden.

Das von Ephemera Games entwickelte und von Whitethorn Games veröffentlichte Action-RPG verbindet rasante Kämpfe mit Roguelike-Elementen und optionalem Online-Koop. Kernel Hearts unterstützt Einzelspielerpartien sowie gemeinsames Spielen mit bis zu vier Teilnehmern.

Magische Kämpferinnen im Turm von Babel

Worum geht es in Kernel Hearts? Im Mittelpunkt steht die aus vier magischen Kämpferinnen bestehende M.A.H.O.U.-Einheit. Ihr Ziel ist es, den Turm von Babel zu erklimmen, Engelswesen auszuschalten und eine Welt zu retten, die zunehmend in Asche versinkt.

Während der einzelnen Durchläufe lassen sich Angriffe, Zauber, besondere Kräfte und Bewegungsfähigkeiten miteinander kombinieren. Dadurch sollen zahlreiche unterschiedliche Kombinationen entstehen, mit denen die Heldinnen biblisch inspirierte Monster und mächtige Wächter bekämpfen.

Nach jeder Expedition geht es zurück in ein Labor am Rande der letzten menschlichen Zuflucht. Dort können erbeutete Ressourcen für neue Ausrüstung und Verbesserungen ausgegeben werden. Bis zu 256 KB an Chips lassen sich freischalten und im MAHOU.OS der jeweiligen Einheit installieren.

Neben den Kämpfen spielen auch Beziehungen eine Rolle. In der Basis könnt ihr mit unterschiedlichen Charakteren interagieren, Geschenke verteilen und persönliche Bindungen vertiefen. Hinzu kommen Verwandlungen, durch die eine Kämpferin vorübergehend ihre wahre Form erreicht und einen besonders starken Angriff entfesselt.

Verfügbarkeit im Xbox Game Pass

Welche Game-Pass-Mitgliedschaft wird benötigt? Kernel Hearts ist zum Start im Xbox Game Pass Ultimate und im PC Game Pass enthalten. Mitglieder des Game Pass Premium erhalten zunächst keinen Zugriff über ihre Mitgliedschaft.

Auf Xbox Series X|S bietet das Spiel Online-Koop für zwei bis vier Teilnehmer, plattformübergreifendes Zusammenspiel, Xbox Play Anywhere, Cloud-Speicherstände und eine Bildrate von mindestens 60 Bildern pro Sekunde. Die deutsche Store-Seite führt außerdem eine Freigabe ab 16 Jahren.

Parallel zur Veröffentlichung von Kernel Hearts wird Ninja Gaiden 4 am 17. September 2026 in den Game Pass Premium aufgenommen. Das schnelle Actionspiel war bereits seit seinem Day-One-Start im September 2025 über Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.

Die weiteren Game-Pass-Termine

Welche Spiele folgen als Nächstes? Microsoft hat für die zweite Hälfte des Septembers 2026 mehrere weitere Zugänge angekündigt. Dazu gehören neue Day-One-Spiele, bereits veröffentlichte Titel und Erweiterungen auf zusätzliche Mitgliedschaftsstufen.

Datum Spiel Mitgliedschaft Plattformen 17. September 2026 Kernel Hearts Ultimate, PC Game Pass Cloud, Xbox Series X|S, PC 17. September 2026 Ninja Gaiden 4 Neu im Premium-Tarif Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC 22. September 2026 Dune: Awakening Ultimate, Premium, PC Game Pass Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC 22. September 2026 Well Dweller Ultimate, PC Game Pass Cloud, Konsole, Handheld, PC 23. September 2026 Mad King Redemption Ultimate, Premium, PC Game Pass Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC 25. September 2026 Rematch Neu im Essential-Tarif Cloud, Xbox Series X|S, PC 25. September 2026 Call of Duty: Black Ops 6 Neu im Premium-Tarif Cloud, Konsole, Handheld, PC 29. September 2026 Minecraft Dungeons II Ultimate, PC Game Pass Cloud, Konsole, Handheld, PC 2. Oktober 2026 Keeper Neu im Premium-Tarif Cloud, Xbox Series X|S, PC 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Game Pass Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Mit Well Dweller, Minecraft Dungeons II und Gears of War: E-Day stehen in den kommenden Wochen weitere Day-One-Veröffentlichungen an. Besonders der 6. Oktober 2026 dürfte für Xbox-Fans interessant werden, wenn Marcus Fenix und Dominic Santiago in der Vorgeschichte der Gears-Reihe zurückkehren.

Werdet ihr Kernel Hearts allein ausprobieren oder stellt ihr direkt eine Koop-Gruppe zusammen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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