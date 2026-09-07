Xbox Game Pass Ultimate – Microsoft testet persönliche Rückkehr-Rabatte

Microsoft scheint beim Xbox Game Pass Ultimate mit personalisierten Rückkehrangeboten zu experimentieren. Ehemalige Abonnenten berichten, dass ihnen für zwölf Monate ein reduzierter Monatspreis angezeigt wird, wobei die Höhe des Rabatts offenbar von Konto zu Konto variiert.

Die Berichte stammen bislang vor allem aus den USA. Eine vergleichbare Aktion für Deutschland ist aktuell nicht bestätigt. Hierzulande kostet Xbox Game Pass Ultimate regulär 20,99 Euro pro Monat und umfasst mehrere hundert Spiele auf Konsole, PC und weiteren unterstützten Geräten.

Unterschiedliche Rabatte für einzelne Konten

Wie funktionieren die neuen Game Pass Angebote? Ein ehemaliger Abonnent entdeckte auf seinem Konto einen zwölf Monate gültigen Rabatt, durch den der reguläre US-Preis um rund 30 Prozent sank. Die Mitgliedschaft wird dabei weiterhin monatlich abgerechnet. Es handelt sich also nicht um ein klassisches Jahresabonnement, das vollständig im Voraus bezahlt werden muss.

Andere Nutzer meldeten ebenfalls vergünstigte Angebote, bekamen allerdings abweichende Preise angezeigt. Einige Konten erhielten einen geringeren Rabatt, während bei anderen überhaupt keine Aktion auftauchte. Selbst ein bereits aktiver Ultimate-Abonnent berichtete von einem persönlichen Sonderpreis für die kommenden zwölf Monate.

Nach Ablauf des Aktionszeitraums soll wieder der reguläre Monatspreis gelten. Microsoft hat bislang nicht erläutert, nach welchen Kriterien die Angebote verteilt werden. Denkbar sind unter anderem die bisherige Abonnementdauer, der Zeitpunkt der Kündigung oder die allgemeine Aktivität des jeweiligen Kontos.

Gezielte Aktion statt allgemeiner Preissenkung

Warum setzt Microsoft auf personalisierte Rabatte? Mit individuellen Angeboten könnte Xbox ehemalige Mitglieder zurückholen, ohne den öffentlich beworbenen Preis für alle Kunden zu reduzieren. Besonders interessant ist die Laufzeit von zwölf Monaten, da viele Nutzer den Game Pass bislang nur vorübergehend für einzelne Veröffentlichungen abonnieren.

Für Microsoft kann sich ein niedrigerer Monatspreis trotzdem lohnen, wenn Rückkehrer ihre Mitgliedschaft dadurch über einen längeren Zeitraum behalten. Die gemeldeten Unterschiede sprechen allerdings eher für segmentierte Aktionspreise als für eine vollständig dynamische Preisgestaltung, bei der sich Kosten fortlaufend verändern.

Xbox Game Pass Ultimate enthält weiterhin Spiele direkt zum Release, Online-Multiplayer auf der Konsole, Cloud Gaming, EA Play, Fortnite-Crew und Ubisoft+ Classics. Der Katalog umfasst außerdem zahlreiche Xbox-Neuerscheinungen, auch wenn das Angebot bei Veröffentlichungen aus der Call of Duty-Reihe zuletzt angepasst wurde.

Situation für Abonnenten in Deutschland

Welche Bedeutung hat das Experiment für deutsche Xbox-Fans? Ob vergleichbare Rückkehrangebote auch auf deutschen Konten erscheinen, bleibt offen. Wer sein Abonnement beendet hat und über eine erneute Mitgliedschaft nachdenkt, sollte deshalb zunächst direkt im eigenen Microsoft-Konto oder auf der Xbox-Konsole nachsehen.

Sollte Microsoft die Aktion ausweiten, könnten zwei Nutzer in Deutschland künftig unterschiedliche Preise für denselben Ultimate-Tarif erhalten. Der reguläre Preis von 20,99 Euro pro Monat bleibt davon zunächst unberührt. Auch eine allgemeine Preissenkung lässt sich aus den bisherigen Berichten nicht ableiten.

Personalisierte Rabatte könnten den Xbox Game Pass für ehemalige Mitglieder wieder attraktiver machen. Gleichzeitig dürfte es für Diskussionen sorgen, wenn langjährige Bestandskunden mehr bezahlen als zurückkehrende Abonnenten.

Wie steht ihr zu unterschiedlichen Game Pass Preisen für einzelne Konten? Würdet ihr mit einem persönlichen Rabatt zu Xbox Game Pass Ultimate zurückkehren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab