JP Kraemer will alles schließen: So groß ist sein Firmenimperium wirklich

JP Kraemer hat angekündigt, JP Performance und seine weiteren Unternehmen nicht fortführen zu wollen. Was zunächst nach dem Ende einer bekannten Tuningwerkstatt klingt, betrifft tatsächlich ein weit verzweigtes Firmengeflecht mit zahlreichen Marken, mehreren Standorten und rund 80 Beschäftigten. Veröffentlichte Geschäftszahlen zeigen, welche Dimension das Unternehmen des YouTubers inzwischen erreicht hat.

Der 45-Jährige hatte Anfang September in einem emotionalen Video seinen vollständigen Rückzug angekündigt. „Ich werde alle Unternehmen schließen“, erklärte Kraemer darin. Die Entscheidung folgte auf öffentlich gewordene Gewaltvorwürfe gegen seine getrennt lebende Ehefrau Julia Meck und eigene Eingeständnisse Kraemers. Ein zuvor eingestelltes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde von der Staatsanwaltschaft Dortmund wieder aufgenommen.

Noch ist allerdings nicht geklärt, ob tatsächlich sämtliche Gesellschaften geschlossen werden. Ebenso offen bleibt, was mit den einzelnen Marken, Gebäuden und laufenden Geschäftsbereichen geschieht.

Hinter JP Performance stehen zahlreiche Unternehmen und Marken

JP Kraemer ist den meisten Menschen durch seine Fernsehauftritte bei Die PS-Profis und seinen YouTube-Kanal JP Performance bekannt. Aus der ursprünglichen Tuningwerkstatt entstand über die Jahre jedoch ein wesentlich größeres Geschäft.

Zum Firmen- und Markenverbund gehören beziehungsweise gehörten unter anderem:

die Tuningwerkstatt JP Performance

der JP Superstore

JP Clothing

die Bekleidungsmarke Loners

der Fahrzeugbereich JP Classics

das PACE Automobil Museum

Big Boost Burger

die Fahrzeugpflegemarke Dr. Glossy

der Felgenanbieter K80 Wheels

Modellfahrzeuge unter der Marke Kraemo

verschiedene Medien-, Handels- und Beteiligungsgesellschaften

Nicht jede öffentlich sichtbare Marke entspricht zwangsläufig einer eigenen Gesellschaft. Umgekehrt können hinter einzelnen Angeboten mehrere Unternehmen stehen. Berichte über die genaue Größe des Geflechts schwanken deshalb zwischen 14 und 18 Firmen. Kraemer selbst sprach in der Vergangenheit von einem breit aufgestellten Unternehmensverbund.

Auf der offiziellen Website von JP Performance werden zahlreiche dieser Angebote bis heute getrennt aufgeführt.

JP Holding besitzt ein Eigenkapital von fast 14,5 Millionen Euro

Einen Einblick in die wirtschaftliche Größe liefern die veröffentlichten Zahlen der JP Holding GmbH. Für das Geschäftsjahr 2024 weist sie eine Bilanzsumme von rund 26,29 Millionen Euro aus. Davon entfallen etwa 14,48 Millionen Euro auf das Eigenkapital.

Das bedeutet nicht, dass dieser Betrag als Bargeld auf einem Konto liegt. Die Bilanzsumme umfasst sämtliche ausgewiesenen Vermögenswerte, während das Eigenkapital vereinfacht den bilanziellen Wert nach Abzug der Verpflichtungen beschreibt. Ebenso wenig lässt sich daraus unmittelbar das private Vermögen von JP Kraemer ableiten.

Laut Registerdaten hält Kraemer sämtliche Anteile an der Holding. Diese besitzt wiederum Beteiligungen an weiteren Gesellschaften und unter anderem 100 Prozent der JP Performance GmbH. Das wirtschaftliche Zentrum des Firmenverbunds ist damit offenbar nicht allein die bekannte Werkstatt, sondern die darüberstehende Holdingstruktur.

JP Performance selbst fällt deutlich kleiner aus

Die namensgebende JP Performance GmbH weist für 2024 eine Bilanzsumme von rund 1,58 Millionen Euro aus. Gleichzeitig bestand den veröffentlichten Daten zufolge ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von etwa 77.800 Euro.

Ein solcher Fehlbetrag bedeutet, dass die bilanziell erfassten Verpflichtungen das ausgewiesene Vermögen übersteigen. Daraus folgt jedoch nicht automatisch eine Insolvenz. Für eine Beurteilung der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit wären weitere Informationen über Liquidität, laufende Einnahmen, Verpflichtungen und mögliche Unterstützung durch verbundene Unternehmen erforderlich.

Der große Unterschied zwischen der Holding und der operativen JP Performance GmbH zeigt vor allem eines: Die wirtschaftliche Bedeutung der Marke geht längst weit über die Tuningwerkstatt hinaus.

Was hat es mit den 100 Millionen Euro Umsatz auf sich?

In zahlreichen aktuellen Berichten ist von einem Firmenimperium mit ungefähr 100 Millionen Euro Jahresumsatz die Rede. Diese Zahl stammt nicht unmittelbar aus der veröffentlichten Bilanz der JP Holding.

Kraemer sprach 2025 im OMR-Podcast über die Dimension seines Geschäfts. Auf die genannte Größenordnung angesprochen, bezeichnete er einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro für das gesamte Geflecht als ungefähr zutreffend.

Dabei ist wichtig: Umsatz ist weder Gewinn noch Firmenwert. Er beschreibt zunächst nur die Einnahmen aus Verkäufen und Dienstleistungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Davon müssen unter anderem Einkauf, Personal, Mieten, Produktion, Logistik, Steuern und weitere Kosten bezahlt werden.

Auch eine einfache Addition verschiedener Gesellschaftsumsätze kann irreführend sein, wenn Unternehmen innerhalb derselben Gruppe miteinander Geschäfte machen. Die kursierende Zahl vermittelt deshalb eine ungefähre Größenordnung, erlaubt aber keine zuverlässige Aussage darüber, wie profitabel der gesamte Verbund zuletzt arbeitete.

Rund 80 Beschäftigte bangen um ihre Zukunft

Von der angekündigten Schließung könnten rund 80 Beschäftigte betroffen sein. Sie arbeiten nicht nur in der Werkstatt, sondern unter anderem im Handel, in der Gastronomie, im Museum, in der Medienproduktion und in weiteren Bereichen des Firmenverbunds.

Damit betrifft Kraemers Rückzug weit mehr als seinen eigenen YouTube-Kanal oder seine persönliche Karriere. Hinter den öffentlich bekannten Marken stehen Arbeitsplätze, Mietverträge, Lieferanten, Geschäftspartner und laufende Kundenaufträge.

Wie die Abwicklung konkret aussehen soll, ist bislang nicht bekannt. Eine Ankündigung, alle Unternehmen zu schließen, führt zudem nicht automatisch dazu, dass sämtliche Gesellschaften unmittelbar verschwinden. Denkbar wären neben einer Liquidation beispielsweise Verkäufe, Übertragungen einzelner Marken oder eine Fortführung unter neuer Leitung.

Ob Kraemer solche Möglichkeiten prüft, wurde bislang nicht öffentlich bestätigt.

Hunderte Fans versammeln sich vor der Werkstatt

Am Samstag kamen zahlreiche Fans vor der Dortmunder Werkstatt und dem benachbarten Burgerrestaurant zusammen. Nach Angaben der Polizei, auf die sich der WDR beruft, nahmen etwa 500 Menschen an der Versammlung teil.

Einige reisten mit ihren Fahrzeugen an, brachten Campingstühle mit oder hielten Plakate hoch. Darauf forderten sie Kraemer unter anderem auf, nicht aufzugeben und zu JP Performance zurückzukehren.

Die Versammlung löste zugleich deutliche Kritik aus. Kraemer hatte zuvor selbst eingeräumt, gegenüber seiner Ehefrau gewalttätig geworden zu sein. Kritiker warfen den Teilnehmern deshalb vor, mit der Unterstützungsaktion die Übergriffe zu verharmlosen oder die betroffene Frau aus dem Blick zu verlieren.

Kraemer selbst trat bei der Versammlung offenbar nicht öffentlich auf. In sozialen Netzwerken reagierte er jedoch mit einem „Gefällt mir“ auf ein Bild der versammelten Fans.

Ist das Ende von JP Performance bereits besiegelt?

Bislang handelt es sich um eine öffentlich erklärte Absicht des Gründers. Welche Gesellschaften tatsächlich geschlossen werden, wann eine mögliche Abwicklung beginnt und was mit den Marken und Standorten geschieht, ist noch nicht abschließend bekannt.

Auch die wirtschaftlichen Zahlen liefern keinen Beleg dafür, dass das gesamte Firmengeflecht zahlungsunfähig wäre. Sie zeigen vielmehr, wie unterschiedlich die einzelnen Gesellschaften aufgestellt sind und wie groß die Struktur hinter der bekannten Werkstatt geworden ist.

Fest steht damit vorerst nur: Sollte Kraemer seine Ankündigung vollständig umsetzen, endet nicht einfach ein YouTube-Kanal. Betroffen wäre ein über viele Jahre aufgebautes Unternehmensnetzwerk mit Millionenwerten, verschiedenen Geschäftsbereichen und Dutzenden Arbeitsplätzen.

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