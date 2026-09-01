JP Kraemer verliert weitere Partner: BVB und MontanaBlacks Gönrgy ziehen Konsequenzen

Nach den öffentlich gewordenen Gewaltvorwürfen gegen Jean Pierre „JP“ Kraemer ziehen weitere Geschäftspartner Konsequenzen. Borussia Dortmund hat die gemeinsame BVB x JP Performance-Kollektion aus seinem Sortiment genommen. Zuvor hatte bereits die Getränkemarke Gönrgy die Zusammenarbeit mit dem Unternehmer beendet.

Der BVB bestätigte gegenüber Medien, dass die gemeinsame Modekollektion nicht mehr Bestandteil des Sortiments sei und entsprechend auch nicht mehr im Online-Shop angeboten werde. Zu Details der bisherigen oder möglichen weiteren Vertragsbeziehung äußerte sich der Bundesligist nicht.

BVB x JP Performance verschwindet aus dem Shop

Borussia Dortmund und JP Kraemer hatten ihre gemeinsame Kollektion erst im Frühjahr 2026 vorgestellt. Unter dem Namen BVB x JP Performance wurden Kleidungsstücke angeboten, die Fußball und Kraemers starke Verbindung zur Auto- und Tuning-Szene miteinander verbinden sollten.

Inzwischen ist die Kollektion aus dem BVB-Shop verschwunden. Auch die frühere Ankündigungsseite zur Kooperation ist nach Angaben von t-online nicht mehr erreichbar.

Ob die Zusammenarbeit damit auch vertraglich vollständig beendet ist, lässt sich aus der Erklärung des Vereins nicht eindeutig ableiten. Fest steht allerdings, dass die Produkte nicht mehr verkauft werden.

Auch MontanaBlacks Gönrgy beendet Zusammenarbeit mit JP Kraemer

Der BVB ist nicht der erste prominente Partner, der nach den Vorwürfen Konsequenzen zieht. Bereits zuvor hatte Gönrgy, die von Streamer MontanaBlack mitgegründete Getränkemarke, die Zusammenarbeit mit JP Kraemer offiziell beendet.

Auf dem Instagram-Account der Marke hieß es: „Aus gegebenem Anlass beenden wir die Zusammenarbeit mit Jean Pierre Kraemer.“ Gleichzeitig distanzierte sich Gönrgy ausdrücklich von Gewalt gegen Frauen und Gewalt generell. Kraemer war zuvor unter anderem als Werbepartner für Produkte der Marke aufgetreten.

Damit zeigen sich inzwischen deutlich sichtbare wirtschaftliche Folgen der Vorwürfe: Neben MontanaBlacks Getränkemarke hat nun auch Borussia Dortmund reagiert und die gemeinsame BVB-JP-Performance-Kollektion aus dem Sortiment genommen.

JP Kraemer hatte körperlichen Übergriff eingeräumt

Kraemer bestätigte in mehreren Stellungnahmen, gegenüber seiner Noch-Ehefrau Julia Meck körperlich übergriffig geworden zu sein. Unter anderem erklärte er, ihr in einem Streit eine Kette vom Hals gerissen und sie mit der flachen Hand geschlagen zu haben.

Der WDR fasst die öffentlich bekannten Angaben ebenfalls zusammen und verweist auf zwei Polizeieinsätze sowie laufende Ermittlungen. Zu weiteren Vorwürfen, die Kraemer nicht selbst eingeräumt hat, liegen weiterhin keine rechtskräftigen Feststellungen vor.

Kraemer kündigte anschließend eine Auszeit und den Beginn einer Therapie an. Zudem erklärte er, dass er und Meck getrennt seien und sich scheiden lassen würden.

JP Performance und andere Betriebe bleiben vorerst geöffnet

Trotz Kraemers persönlichem Rückzug laufen mehrere seiner Unternehmen in Dortmund nach aktuellem Stand weiter.

Dazu gehören unter anderem das PACE Automobil Museum, Big Boost Burger und weitere Betriebe aus dem Umfeld des Unternehmers. Nach Angaben von t-online sollen diese Geschäfte auch während Kraemers Auszeit weitergeführt werden.

Unklar bleibt dagegen, wie es mittelfristig mit Kraemers eigener öffentlichen Präsenz, seinem YouTube-Kanal und weiteren Kooperationen weitergeht.

Kraemer hatte in seiner ersten Stellungnahme sogar grundsätzlich die Zukunft von JP Performance infrage gestellt und erklärt, dass er bereit sei, das Unternehmen zu schließen, sollte seine Community dies nach den Vorfällen nicht mehr unterstützen.

Drohung gegen PACE-Museum sorgte zusätzlich für Polizeieinsatz

Neben den wirtschaftlichen Folgen kam es am vergangenen Wochenende auch zu einem weiteren Polizeieinsatz.

Nach einer anonymen Drohung gegen das PACE Automobil Museum wurden das Museum und weitere Betriebe zeitweise geschlossen. Nach Angaben des WDR lagen der Polizei allerdings keine konkreten Hinweise auf eine akute Gefahr vor.

Wie geht es mit JP Kraemer weiter?

Aktuell zeichnet sich damit ein gemischtes Bild ab. Kraemer selbst hat sich vorerst zurückgezogen und eine Therapie angekündigt. Gleichzeitig laufen seine Unternehmen weiter. Auf der anderen Seite beginnen bisherige Partner damit, Kooperationen öffentlich zu beenden oder gemeinsame Produkte aus dem Verkauf zu nehmen.

Mit dem BVB verliert JP Kraemer nun einen besonders prominenten Partner aus seiner Heimatstadt Dortmund.

Mehr zum Thema JP Kraemer räumt Gewalt gegen Ehefrau ein und kündigt Therapie an

Ob weitere Unternehmen in den kommenden Tagen ähnliche Schritte ankündigen, bleibt abzuwarten.

Den bisherigen Hintergrund zu den Vorwürfen, Kraemers Stellungnahmen, seiner angekündigten Therapie und der Zukunft von JP Performance haben wir in unserem ausführlichen Artikel zusammengefasst: JP Kraemer räumt Gewalt gegen Ehefrau ein und kündigt Therapie an.