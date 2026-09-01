Pokémon GO Mega-Meuten – Mobtiff und Mastifioso kommen, Mega-Upgrades starten

Mit dem September-Event Mega-Meuten wächst der Pokédex von Pokémon GO um zwei Taschenmonster aus der neunten Generation. Mobtiff und seine Entwicklung Mastifioso feiern ihren Einstand und stehen vom 8. September 2026 um 10 Uhr bis zum 14. September 2026 um 20 Uhr im Mittelpunkt.

Das Event gehört zur Jahreszeit Abendgoldpfade, die weitere Pokémon-Debüts und düster angehauchte Inhalte verspricht. Neben den beiden Paldea-Neuzugängen warten ein neues Schillerndes Pokémon sowie wichtige Verbesserungen für ausgewählte Mega-Entwicklungen.

Mobtiff und Mastifioso erweitern den Pokédex

Wie lässt sich Mobtiff in Pokémon GO erhalten? Für den Neuzugang stehen mehrere Wege zur Verfügung. Mobtiff wird als Belohnung über den zeitlich begrenzten GO-Pass erhältlich sein. Vom 11. September 2026 um 10 Uhr bis zum 14. September 2026 um 20 Uhr kann es außerdem aus 5-km-Eiern schlüpfen oder nach dem Abschluss passender Feldforschungsaufgaben erscheinen.

Für die Entwicklung von Mobtiff zu Mastifioso werden 50 Mobtiff-Bonbons benötigt. Damit können Sammler während des Events direkt beide neuen Einträge aus der Paldea-Region freischalten, sofern sie ausreichend Begegnungen und Bonbons erhalten.

Zusätzlich feiert Schillerndes Flaminkno sein Pokémon GO-Debüt. Das auffällige Pokémon kann in der Wildnis, über den GO-Pass, durch Feldforschungsaufgaben und aus 5-km-Eiern auftauchen. Vom 8. September 2026 um 10 Uhr bis zum 11. September 2026 um 10 Uhr besteht zudem eine erhöhte Chance auf Schillernde Taubsi. Anschließend rückt Schillerndes Kanivanha bis zum Ende des Events stärker in den Fokus.

Neue Stärke für Mega-Bibor und Mega-Hundemon

Welche Mega-Pokémon erhalten ein Upgrade? Mega-Bibor und Mega-Hundemon können ab dem Start von Mega-Meuten erstmals den Super-Max-Level erreichen. Voraussetzung dafür ist, dass das jeweilige Pokémon zuvor bereits den dritten Mega-Level Max erreicht hat. Für den weiteren Aufstieg wird zusätzliche Mega-Energie benötigt.

Auf dem Super-Max-Level erhalten beide Mega-Entwicklungen Zugriff auf eine weitere Lade-Attacke. Mega-Bibor kann Stachelfinale+ einsetzen, während Mega-Hundemon Finsteraura+ erlernt. Die Stärke dieser Attacken steigt gemeinsam mit dem Mega-Level, wodurch sich für Raid-Kämpfe und Trainerkämpfe neue Möglichkeiten ergeben.

Passend dazu erscheint Mega-Bibor vom 8. September 2026 bis zum 15. September 2026 in Mega-Raids. Mega-Hundemon folgt vom 11. September 2026 bis zum 15. September 2026. Beim Fangen von Hornliu, Taubsi, Hunduster, Kanivanha und ihren Entwicklungen lässt sich über den GO-Pass mit etwas Glück zusätzliche Mega-Energie sammeln.

Rampenlichtstunden und Event-Boni

Welche weiteren Termine sollten Fans einplanen? Am 10. September 2026 findet von 18 Uhr bis 19 Uhr eine Rampenlichtstunde mit Hornliu statt. Mit Glück können dabei auch Kokuna und Bibor auftauchen. Am 13. September 2026 folgt im gleichen Zeitraum eine weitere Rampenlichtstunde mit Hunduster und möglichen Begegnungen mit Hundemon.

Über den Event-GO-Pass werden zusätzliche Boni freigeschaltet. Dazu gehören die Chance auf Mega-Energie beim Fangen ausgewählter Pokémon und doppelter Sternenstaub für das Ausbrüten von Eiern. Besitzer des GO-Pass Deluxe profitieren außerdem von halbierter Schlüpfdistanz, sofern die Eier während des Events in eine Brutmaschine gelegt werden.

Bereits am 5. und 6. September 2026 steht mit dem Pokémon GO Fest: Mega-Finale ein weiteres großes Ereignis an. Dort kehrt unter anderem Mewtu in Rüstung zurück, bevor Mega-Meuten wenige Tage später den Übergang zu den neuen Inhalten der Jahreszeit fortsetzt.

Freut ihr euch mehr auf Mobtiff und Mastifioso oder auf die Verbesserungen für Mega-Bibor und Mega-Hundemon? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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