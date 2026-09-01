Steam-Shooter Hyper Hitmans jetzt gratis sichern, ab 7. September wird er kostenpflichtig

Auf Steam lässt sich derzeit ein erst im Juli 2026 veröffentlichter Ego-Shooter dauerhaft kostenlos sichern. Hyper Hitmans steht noch bis zum 7. September 2026 als kostenlos spielbarer Titel bereit und soll anschließend auf ein kostenpflichtiges Modell umgestellt werden.

Wer das Spiel rechtzeitig zur eigenen Steam-Bibliothek hinzufügt, behält den Zugriff auch nach der Umstellung. Eine spätere Zahlung ist für bestehende Besitzer der kostenlosen Lizenz laut Entwickler nicht erforderlich.

Dauerhafte Gratislizenz vor der Preisumstellung

Wie lange bleibt Hyper Hitmans auf Steam kostenlos? Die Umstellung ist für Montag, den 7. September 2026, geplant. Interessierte sollten die kostenlose Lizenz deshalb vor diesem Termin über Steam aktivieren und das Spiel dauerhaft mit ihrem Account verknüpfen.

Nach dem Wechsel soll Hyper Hitmans ungefähr 2,99 Euro kosten. Die endgültige Preisgestaltung richtet sich nach den regionalen Steam-Preisen. Entwickler Leon Šebrek begründet den Schritt damit, das Projekt künftig als vollständige und fokussierte Spielerfahrung mit einer einmaligen Zahlung anbieten zu wollen.

Für alle, die Hyper Hitmans bereits besitzen, ändert sich durch das neue Geschäftsmodell nichts. Das Spiel bleibt in der Bibliothek und kann weiterhin heruntergeladen sowie gestartet werden. Auch die zentralen Inhalte rund um KI-Gefechte, Scharfschützengewehre, Raketen und schnelle Feuergefechte bleiben erhalten.

Schnelle Gefechte gegen computergesteuerte Gegner

Welche Inhalte bietet der kostenlose Steam-Shooter? Hyper Hitmans setzt auf kurze und actionreiche Kämpfe in farbenfrohen Stadtgebieten. Der Titel kombiniert eine einfache Low-Poly-Grafik mit schnellen Respawns, weiten Schusslinien und unterschiedlichen Möglichkeiten für spektakuläre Abschüsse.

Im Mittelpunkt stehen Gefechte gegen computergesteuerte Gegner. Präzises Zielen, Trickshots und der geschickte Einsatz verschiedener Waffen sollen regelmäßig Momente erzeugen, die sich für Gameplay-Clips und Montagen eignen. Auf längere Laufwege oder ausgedehnte Ruhephasen verzichtet das Spiel weitgehend zugunsten eines möglichst direkten Spielflusses.

Hyper Hitmans erschien am 19. Juli 2026 für Windows und macOS. Seit dem Release wurde der Titel mehrfach aktualisiert. Die Steam-Version bietet aktuell englische Texte und Sprachausgabe, während eine deutsche Lokalisierung nicht enthalten ist. Zudem wird der Shooter auf der Shopseite als Einzelspieler-Titel geführt.

Kleines Indieprojekt mit überschaubarem Umfang

Für wen lohnt sich die kostenlose Lizenz? Hyper Hitmans dürfte vor allem für Fans unkomplizierter Shooter interessant sein, die schnelle Runden gegen KI-Gegner suchen. Die Präsentation fällt bewusst schlicht aus, konzentriert sich dafür aber auf rasante Action, Präzisionsschüsse und unmittelbare Wiedereinstiege.

Die bisherige Zahl an Nutzerrezensionen ist noch gering, sodass Steam aktuell keine aussagekräftige Gesamtwertung anzeigt. Angesichts des kostenlosen Angebots lässt sich das Spiel jedoch ohne finanzielles Risiko ausprobieren. Wer grundsätzlich Interesse hat, kann es vorsorglich zur Bibliothek hinzufügen und sich auch zu einem späteren Zeitpunkt damit beschäftigen.

Werdet ihr euch Hyper Hitmans vor dem 7. September 2026 kostenlos sichern, oder spricht euch das schnelle Shooter-Konzept nicht an? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.