Sons Of The Forest auf Steam 70 Prozent günstiger, auch The Forest reduziert

Survival-Fans können sich auf Steam derzeit einen der bekanntesten Genre-Titel der vergangenen Jahre zum bisherigen Tiefstpreis sichern. Sons Of The Forest ist im Rahmen des PvE Survival Crafting Fest um 70 Prozent reduziert und kostet für deutsche Nutzer nur noch 8,69 Euro statt regulär 28,99 Euro.

Das Angebot läuft allerdings nur bis zum 7. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Der aktuelle Preis wurde bereits bei früheren Rabattaktionen erreicht, darunter beim Steam Summer Sale 2026, günstiger war das Survival-Horror-Spiel auf der Plattform bislang jedoch nie erhältlich.

Überleben auf einer gefährlichen Insel

Warum erfreut sich Sons Of The Forest weiterhin großer Beliebtheit? Der Titel von Endnight Games verbindet eine frei erkundbare Insel mit Survival-Mechaniken, Basenbau, Crafting und zahlreichen gefährlichen Kreaturen. Auf Steam kommt das Spiel bei mehr als 100.000 englischsprachigen Rezensionen auf die durchschnittliche Bewertung Sehr positiv.

Nach einem Start im Early Access am 23. Februar 2023 erschien die vollständige Version am 22. Februar 2024. Inhaltlich knüpft Sons Of The Forest an The Forest aus dem Jahr 2018 an und schickt euch auf die Suche nach einem vermissten Milliardär. Die abgelegene Insel entpuppt sich schnell als von Kannibalen und mutierten Wesen bevölkerte Hölle.

Ihr könnt das Abenteuer allein oder gemeinsam mit bis zu sieben weiteren Personen bestreiten. Durch die offene Struktur entscheidet ihr selbst, wo ihr eure Unterkunft errichtet, welche Höhlen ihr untersucht und wie offensiv ihr gegen die Bewohner der Insel vorgeht. Unterschiedliche Entscheidungen können zudem zu mehreren möglichen Enden führen.

Auch der Vorgänger ist stark reduziert

Welche weiteren Angebote gehören zur Aktion? Passend zum Rabatt auf Sons Of The Forest ist auch der Vorgänger The Forest günstiger erhältlich. Das 2018 veröffentlichte Survival-Spiel kostet bei einem Nachlass von 78 Prozent derzeit 3,69 Euro statt 16,79 Euro. Beide Angebote enden am 7. September 2026 um 19 Uhr.

Die Rabatte sind Teil des Steam PvE Survival Crafting Fest, das am 31. August 2026 gestartet ist. Die Themenaktion konzentriert sich auf Spiele, bei denen der Kampf gegen die Umwelt, das Sammeln von Ressourcen und die Herstellung von Ausrüstung im Mittelpunkt stehen.

Neben den beiden Titeln von Endnight Games sind während des Events zahlreiche weitere Genre-Vertreter reduziert. Dazu gehören unter anderem DayZ, Terraria, 7 Days to Die und Palworld. Damit deckt die Aktion sowohl düstere Survival-Erfahrungen als auch farbenfrohere Crafting-Abenteuer ab.

Die Zukunft der Survival-Reihe

Wie geht es nach Sons Of The Forest weiter? Endnight Games arbeitet bereits an Forest 3, das während der The Game Awards 2025 angekündigt wurde. Der erste Trailer deutete eine deutlich größere Kulisse an, da dieses Mal offenbar nicht nur eine Insel, sondern ein ganzer gefährlicher Planet als Schauplatz dient.

Konkrete Details zum Veröffentlichungstermin oder zu den geplanten Plattformen stehen weiterhin aus. Sons Of The Forest ist unterdessen ausschließlich für den PC verfügbar. Eine Umsetzung für die PlayStation 5 wurde bislang nicht angekündigt, obwohl sich Teile der Community seit längerer Zeit eine Konsolenversion wünschen.

Wer bisher auf einen besonders niedrigen Preis gewartet hat, bekommt mit 8,69 Euro nun erneut eine günstige Gelegenheit. Werdet ihr bei Sons Of The Forest zuschlagen oder habt ihr die Insel bereits erkundet? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.