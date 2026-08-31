Armatus bekommt Termin – Roguelite-Shooter startet am 7. Januar 2027

Mit Armatus kündigt sich ein rasanter Third-Person-Shooter an, der die Dämonenhatz von DOOM mit der stilvollen Gothic-Action von Devil May Cry verbindet. Das von Counterplay Games entwickelte Roguelite schickt euch durch ein postapokalyptisches Paris, dessen Straßen von grotesken Kreaturen und höllischen Landschaften verschlungen wurden.

Der Veröffentlichungstermin steht inzwischen fest. Armatus erscheint am 7. Januar 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die PC-Version kann bereits bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Zudem wird der Titel direkt zum Start in den Xbox Game Pass aufgenommen.

Dämonenjagd in den Ruinen von Paris

Warum erinnert Armatus an DOOM und Devil May Cry? Vor allem das Gegnerdesign und die Ausgangslage wecken Erinnerungen an die modernen DOOM-Abenteuer. Die Menschheit steht vor dem Untergang, während Dämonen die einst belebten Straßen von Paris beherrschen und die Realität zunehmend auseinanderbricht.

Im Mittelpunkt steht ein übernatürlicher Krieger aus einer unbekannten Welt. Als Beschützer der letzten Überlebenden soll er sich durch die verwüstete Metropole kämpfen und das Sonnentor finden, einen verlorenen Zugang zum Himmel. Seine Herkunft und seine tatsächlichen Beweggründe bleiben zunächst geheimnisvoll.

Die Verbindung zu Devil May Cry zeigt sich dagegen in der düsteren Gothic-Atmosphäre und dem Kampfstil. Der Krieger trägt jederzeit eine Sense sowie eine Schusswaffe und kann dadurch fließend zwischen Nahkampf und Distanzangriffen wechseln. Maschinenpistolen, Schrotflinten und auffällige übernatürliche Fähigkeiten sollen besonders aggressive Kombinationen ermöglichen.

Roguelite-Struktur sorgt für wechselnde Durchläufe

Wie funktioniert das Kampfsystem von Armatus? Jeder Durchlauf beginnt bereits mit einem mächtigen Kämpfer, der im Verlauf der Partie noch stärker wird. Himmlisches Feuer, verlangsamte Zeit, passive Verbesserungen und unterschiedliche Waffen ermöglichen Builds, die den eigenen bevorzugten Kampfstil unterstützen.

Der Tod beendet die Dämonenjagd nicht dauerhaft. Stattdessen wird der Krieger wiederbelebt und startet einen neuen Versuch. Bestimmte Währungen und Charakterverbesserungen bleiben erhalten, sodass Niederlagen langfristig zum Fortschritt beitragen. Neue Zusammenstellungen aus Waffen, Kräften und Verbesserungen sollen verhindern, dass sich die einzelnen Durchläufe identisch anfühlen.

Eine frühere Demo war zeitweise während eines Steam-Festivals verfügbar und erhielt nach Angaben des Studios umfangreiches Feedback aus der Community. Interessierte können sich außerdem für kommende Spieltests registrieren. Eine Teilnahme garantiert allerdings keinen Zugang zu einer frühen Version.

Anspruchsvolle Hardware für die PC-Version

Welche Systemanforderungen nennt Armatus auf Steam? Die derzeit aufgeführten PC-Anforderungen fallen vergleichsweise hoch aus. Counterplay Games weist allerdings darauf hin, dass die Angaben ursprünglich für die Demo erstellt wurden und bis zur Veröffentlichung noch angepasst werden können.

Komponente Mindestanforderung Empfehlung Betriebssystem Windows 10 mit 64 Bit Windows 11 mit 64 Bit Prozessor Intel Core i5-9600K oder AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i9-10900K oder AMD Ryzen 9 5900X Arbeitsspeicher 16 GB RAM 32 GB RAM Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT DirectX Version 12 Version 12 Speicherplatz 60 GB 60 GB

Auf Steam werden eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel aufgeführt. Ob Armatus letztlich die Wucht von DOOM, die Eleganz von Devil May Cry und die Langzeitmotivation eines Roguelites überzeugend zusammenbringt, zeigt sich am 7. Januar 2027.

Wie gefällt euch die Mischung aus höllischem Shooter, Gothic-Action und Roguelite-Fortschritt? Schreibt uns eure Meinung zu Armatus in die Kommentare.