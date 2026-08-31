Red Dead Redemption 2: Hohes Risiko – alle Schatzkarten und Fundorte

Die Schatzsuche „Hohes Risiko“ gehört zu den lukrativsten Schatzketten in Red Dead Redemption 2. Am Ende warten drei Goldbarren im Gesamtwert von 1.500 Dollar auf euch.

Der Einstieg unterscheidet sich allerdings von vielen anderen Schatzsuchen: Die erste Karte findet ihr nicht an einem festen Ort, sondern bei einem zufällig auftauchenden Schatzsucher. Habt ihr die Karte erhalten, führt euch die Spur über zwei weitere Karten schließlich zum eigentlichen Schatz.

In diesem Guide zeigen wir euch alle Fundorte der Schatzkarten und des finalen Schatzes. Zusätzlich könnt ihr unsere interaktive Karte nutzen, um die drei festen Stationen direkt aufzurufen und euren Fortschritt zu verfolgen.

Das Wichtigste in Kürze

Start: Schatzsucher ab Kapitel 3 nach „Der neue Süden“

Schatzsucher ab Kapitel 3 nach „Der neue Süden“ Die erste Karte stammt aus einer zufälligen Begegnung

Nach mehreren verpassten Begegnungen kann die Karte später beim Hehler erhältlich sein

Danach folgen drei feste Fundorte

Belohnung: drei Goldbarren im Wert von insgesamt 1.500 Dollar

drei Goldbarren im Wert von insgesamt 1.500 Dollar Auf der interaktiven Karte sind alle drei festen Stationen markiert

Für den 100-Prozent-Fortschritt genügt eine vollständig abgeschlossene Schatzsucher-Kette

Interaktive Karte für Hohes Risiko

Hohes Risiko: alle drei festen Schatzstationen Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Startkarte vom zufälligen Schatzsucher

Der Schatzsucher kann an mehreren erhöhten Stellen der Spielwelt auftauchen. Beobachtet ihn oder nehmt ihm die Karte ab. Da der Schatzsucher an mehreren Orten auftauchen kann, gibt es für diese Begegnung keinen festen Kartenmarker.

Karte 2: Hinter dem Wasserfall

Die erste feste Station liegt hinter einem Wasserfall. Geht durch den Wasservorhang und untersucht das Versteck in der Felsnische. Auf Karte zeigen

Karte 3: Baumstamm am Barrow Lagoon

Am vereisten Barrow Lagoon verbindet ein umgestürzter Baumstamm Ufer und Insel. Geht auf den Stamm und untersucht die Öffnung, in der die nächste Karte steckt. Auf Karte zeigen

Schatz: Schmaler Klippenpfad

Folgt dem schmalen Pfad unterhalb der Klippenkante. Bleibt dicht an der Wand und untersucht den letzten Felsvorsprung. Dort liegen drei Goldbarren im Wert von 1.500 Dollar. Auf Karte zeigen

Goldbarren sinnvoll verwenden

Die drei Barren könnt ihr bei einem Hehler verkaufen. Weitere frühe Gold- und Geldquellen findet ihr in unserem Guide zum schnellen Geldverdienen.

Mit drei Goldbarren gehört „Hohes Risiko“ zu den lohnenderen Schatzsuchen in Red Dead Redemption 2. Besonders praktisch ist, dass ihr nach der zufälligen Startbegegnung alle weiteren Stationen gezielt ansteuern könnt.

Solltet ihr an einem der Fundorte nicht sofort fündig werden, nutzt am besten die interaktive Karte und gleicht eure Position mit der jeweiligen Umgebung ab. Gerade der letzte Abschnitt an den Klippen lässt sich dadurch wesentlich leichter finden.

Wer noch mehr Geld benötigt, sollte anschließend weitere Schatzsuchen angehen oder einen Blick in unseren Guide zum schnellen Geldverdienen werfen.