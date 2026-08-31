Red Dead Redemption 2: Alle 20 Traumfänger finden

In Red Dead Redemption 2 sind insgesamt 20 Traumfänger in der Spielwelt versteckt.

In Red Dead Redemption 2 hängen 20 Traumfänger an auffälligen Bäumen im Osten der Spielwelt. Dieser Guide führt dich in der Nummerierung unserer interaktiven Karte zu jedem Fundort und erklärt anschließend das Geheimnis am Elysian Pool.

Traumfänger: Das Wichtigste in Kürze

Es gibt insgesamt 20 Traumfänger; keiner ist verpassbar.

Du kannst ab Kapitel 2 beginnen. Eine separate Fremdenmission ist nicht nötig.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Mit Adlerauge leuchten die Verzierungen gelb.

Alle 20 zählen zusammen zwei Prozent zum Gesamtfortschritt und sind für 100 Prozent erforderlich.

Nach dem letzten Fund führt Arthurs Zeichnung zum Uralten Pfeilkopf am Elysian Pool.

Auf der Karte kannst du Funde abhaken; der Fortschritt bleibt lokal im Browser gespeichert.

Nutze die Karte parallel zum Text. Sie lädt erst in der Nähe des sichtbaren Bereichs und zeigt nur Traumfänger. Die vollständige interaktive RDR2-Karte bietet mehr Platz für die Umgebung.

Interaktive Karte für Red Dead Redemption 2 Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Alle 20 Traumfänger und ihre Fundorte

Die Nummern entsprechen den Markern der PlayCentral-Karte. Reite im Zielgebiet langsam, aktiviere Adlerauge und suche vor allem an abgestorbenen oder einzeln stehenden Bäumen.

Nr. 1 – Nordöstlich von O’Creagh’s Run

Region: Ambarino, Grizzlies East. Suche nordöstlich des Sees auf dem bewaldeten Hang westlich von Annesburg nach einem abgestorbenen, blattlosen Baum. Die Traumfänger hängen zwischen den kahlen Ästen.

Nr. 2 – Südlich von Roanoke Valley

Region: New Hanover, Roanoke Ridge. Der geschmückte Baum steht nahe dem Fluss. Nähere dich entlang des Ufers und prüfe auf der Landseite die Bäume direkt am Wasser.

Nr. 3 – Nordwestlich von Annesburg

Region: New Hanover, Roanoke Ridge. Reite auf den Hang nordwestlich der Stadt. Der Zielbaum steht südlich eines kleinen Bestands an Tabakpflanzen und östlich des nahen Wegs.

Nr. 4 – Westlich von Annesburg

Region: New Hanover, Roanoke Ridge. Folge der Straße westlich aus Annesburg. An der Kartenmarkierung steht der Baum unmittelbar am südlichen Straßenrand.

Nr. 5 – Südwestlich von Annesburg

Region: New Hanover, Roanoke Ridge. Südwestlich der Stadt führt die Straße durch dichten Wald. Verlasse sie an der Markierung nur wenige Schritte; der Baum ist hinter straßennahem Bewuchs leicht zu übersehen.

Nr. 6 – Südlich des Elysian Pool

Region: New Hanover, Roanoke Ridge. Reite vom Elysian Pool nach Süden und bergauf. Hinter einem großen Felsblock beziehungsweise dichtem Busch steht der kräftige Zielbaum.

Nr. 7 – Nordöstlich von Emerald Station

Region: New Hanover. Suche bei den flachen, hellen Felsen nordöstlich von Emerald Station. Der geschmückte Baum steht auf deren Nordseite.

Nr. 8 – Südlich von Heartland Overflow

Region: New Hanover, The Heartlands. Der Fund liegt südlich des Gewässers und nördlich von Emerald Ranch, abseits des Wegs an einer leichten Geländekante. Der einzelne Baum hebt sich in der offenen Landschaft gut ab.

Nr. 9 – Südöstlich von Emerald Station

Region: Lemoyne. Reite in Richtung Aberdeen Pig Farm. Westlich der Farm steht jenseits der Kreuzung unterhalb der Bahnlinie ein einzelner Baum frei auf dem Feld.

Nr. 10 – Nordwestlich von Bluewater Marsh

Region: New Hanover. Orientiere dich am „B“ von Bluewater Marsh. Nördlich davon teilen sich zwei Wege; der Baum steht auf der Fläche zwischen den auseinanderlaufenden Straßen.

Nr. 11 – Nordöstlich von Eris Field

Region: Lemoyne. Der Fund liegt nordwestlich von Lonnie’s Shack auf einem kleinen Hügel. Der Traumfänger hängt relativ niedrig an einem Baum nahe einer Lichtung und kann durch Büsche verdeckt sein.

Nr. 12 – Südöstlich von Twin Stack Pass

Region: New Hanover, The Heartlands. Auf der Weltkarte liegt die Stelle am nordwestlichen Rand des „N“ von The Heartlands. Der kahle, allein stehende Baum ist schon aus einiger Entfernung erkennbar.

Nr. 13 – Nördlich von Citadel Rock

Region: New Hanover, The Heartlands. Suche zwischen Weg und Bahnlinie. Der Zielbaum steht näher am Weg in einem kleinen Gehölz auf der leicht erhöhten Seite.

Nr. 14 – Nordöstlich von Horseshoe Overlook

Region: New Hanover, The Heartlands. Der Fund liegt zwischen Caliban’s Seat und Citadel Rock. Der Baum wächst in einer schmalen Passage zwischen einem Felsen und einer Geländekante.

Nr. 15 – Nordwestlich von Flatneck Station

Region: New Hanover, The Heartlands. Folge dem nördlichen Weg nach Westen bis zur Abzweigung an der Dakota River. Rechts erhebt sich ein Plateau; der Baum steht an der Klippenkante über Straße und Fluss.

Nr. 16 – Westlich von Caliban’s Seat

Region: New Hanover, The Heartlands. An der Kreuzung entlang der Dakota River folgst du der Straße kurz nach Westen. Der Baum steht in einer Baumgruppe auf der rechten, nördlichen Seite.

Nr. 17 – Westlich von Valentine

Region: New Hanover, The Heartlands. Reite westlich von Valentine in Richtung Castor’s Ridge. Der Fund liegt nur wenige Meter abseits des Pfads gegenüber der Ranch; von Westen nach Osten gesehen rechts des Wegs.

Nr. 18 – Nordöstlich von Cattail Pond

Region: Ambarino, Grizzlies West. Steige zum Bergkamm auf. In einer kleinen Lichtung steht ein hoher, völlig blattloser Baum. Wegen der Steigung gehst du die letzten Meter besser zu Fuß.

Nr. 19 – Südwestlich von Window Rock

Region: Ambarino, Grizzlies East. Folge dem Weg südwestlich von Window Rock und bleibe nördlich der Dakota River. An einer Gabelung liegt der Fund etwas abseits auf der Hangseite.

Nr. 20 – Östlich von Cotorra Springs

Region: Ambarino, Grizzlies East. Folge dem Weg um die Quellen. Nördlich der Bahnlinie und nahe einer Weggabelung hängt der Traumfänger an einem vom Pfad sichtbaren Baum im kleinen Wald am Kamm.

Belohnung: Uralter Pfeilkopf am Elysian Pool

Kleiner Rätsel-Spoiler: Nach dem 20. Fund verbindet Arthur die Orte in seinem Notizbuch zu einem Büffel. Ein zusätzlicher Punkt führt zum Elysian Pool. Betritt die Höhle hinter dem Wasserfall am Nordufer und nimm eine Laterne mit. Folge dem Hauptweg bis in die große Kammer, halte dich rechts und klettere zur Höhlenmalerei. Untersuche das Bild und greife anschließend in das Auge des großen Büffels.

Dort erhältst du den Uralten Pfeilkopf (Ancient Arrowhead). Sein dauerhafter Vorteil sorgt dafür, dass deine Ausdauer beim Benutzen des Bogens doppelt so lange reicht. Für den 100%-Eintrag zählen die 20 untersuchten Traumfänger; die Pfeilspitze ist die zugehörige Belohnung.

Weitere Sammelobjekte in Red Dead Redemption 2