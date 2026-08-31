Xbox Chefin lobt The Elder Scrolls 6 – Exklusivität weiter unklar

Seit der überraschend frühen Ankündigung im Jahr 2018 warten Fans auf handfeste Neuigkeiten zu The Elder Scrolls 6. Während Bethesda weiterhin kaum konkrete Details veröffentlicht, hat sich Xbox CEO Asha Sharma nun zumindest mit einer kurzen Einschätzung zum kommenden Fantasy Rollenspiel geäußert.

Während eines Interviews mit BBC News auf der Gamescom 2026 wurde Sharma direkt auf eine mögliche Xbox Exklusivität angesprochen. Eine eindeutige Antwort blieb aus, dafür verriet die Xbox Chefin, welchen Eindruck das bisherige Spiel bei ihr hinterlassen hat.

Kurzes Lob für Bethesdas Rollenspiel

Was sagt Asha Sharma über The Elder Scrolls 6? Ihre offizielle Aussage fällt zwar ausgesprochen knapp aus, dürfte die wartende Community aber trotzdem aufhorchen lassen.

Es ist ein wunderschönes Spiel.

Die Formulierung legt nahe, dass Sharma bereits eine fortgeschrittene Version oder zumindest ausgewählte Spielszenen gesehen hat. Bereits zuvor hatte sie über eine interne Präsentation bei Bethesda gesprochen und dabei die Größe sowie die beeindruckende Wirkung des Projekts hervorgehoben.

Konkrete Informationen zur Spielwelt, Handlung oder Technik lieferte die Xbox Chefin allerdings nicht. Auch ein ausführlicher Trailer mit echten Spielszenen lässt weiterhin auf sich warten. Seit dem ersten Teaser vom 10. Juni 2018 hält Bethesda zentrale Einzelheiten bewusst zurück.

Plattformen bleiben weiterhin offen

Wird The Elder Scrolls 6 exklusiv für Xbox erscheinen? Genau diese entscheidende Frage beantwortete Sharma nicht. Stattdessen erklärte sie allgemein, dass jede Plattform exklusive Erlebnisse und Inhalte benötige. Als aktuelle Beispiele nannte sie Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution.

Xbox wolle diese Strategie fortsetzen, müsse entsprechende Entscheidungen jedoch stets im Zusammenhang mit einem gesunden Geschäft treffen. Damit bleibt offen, ob Bethesdas Rollenspiel lediglich für Xbox Konsolen und PC oder möglicherweise auch für eine PlayStation Plattform veröffentlicht wird.

Die Frage ist besonders brisant, weil Microsoft Bethesda im Jahr 2021 vollständig übernommen hat. Ein exklusiver Release könnte die Attraktivität der kommenden Xbox Generation steigern. Eine Veröffentlichung auf mehreren Plattformen würde dagegen eine deutlich größere potenzielle Zielgruppe erreichen.

Eine lange Wartezeit zeichnet sich ab

Wann erscheint The Elder Scrolls 6? Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es weiterhin nicht. Bethesda führt das Spiel nach wie vor ohne konkretes Release Datum, weshalb sich Fans trotz der positiven Aussagen noch mehrere Jahre gedulden könnten.

Branchenberichte brachten zuletzt die Jahre 2028 und 2029 als möglichen Zeitraum ins Gespräch. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine offizielle Ankündigung von Bethesda oder Xbox. Auch die Plattformen, der endgültige Untertitel und der konkrete Schauplatz sind bislang nicht bestätigt.

Für Bethesda dürfte der Erwartungsdruck enorm sein. The Elder Scrolls V: Skyrim erschien bereits im November 2011 und zählt weiterhin zu den bekanntesten Rollenspielen des Studios. Nach dieser außergewöhnlich langen Pause muss der Nachfolger nicht nur technisch überzeugen, sondern erneut eine offene Welt erschaffen, in der Fans über Jahre hinweg Abenteuer erleben können.

Was haltet ihr von der knappen Aussage der Xbox Chefin und sollte The Elder Scrolls 6 exklusiv für Xbox und PC erscheinen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.