Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Alle legendären Schiffe besiegen – die besten Tipps

Die legendären Schiffe gehören zu den härtesten Herausforderungen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Selbst mit einer vollständig ausgebauten Jackdaw können euch die mächtigen Kriegsschiffe innerhalb kürzester Zeit versenken.

Insgesamt warten vier legendäre Schiffskämpfe auf euch. Da ihr bei einer Begegnung gegen HMS Fearless und Royal Sovereign gleichzeitig antreten müsst, bekommt ihr es allerdings mit fünf Schiffen zu tun.

Wer einfach nur versucht, möglichst viel Schaden auszuteilen, wird dabei schnell auf dem Meeresgrund landen. Entscheidend sind die richtige Vorbereitung, das perfekte in Deckung gehen, ein sinnvoller Einsatz von Mörsern und Drehbassen sowie eine jeweils angepasste Taktik.

In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr alle legendären Schiffe in Black Flag Resynced besiegt.

Legendäre Schiffe: Das Wichtigste in Kürze

Baut die Jackdaw möglichst vollständig aus.

Rekrutiert vorher die drei neuen Marine-Offiziere.

Besonders wichtig ist Tobias „Deadman“ Smith .

. Nutzt das perfekte in Deckung gehen , statt jeden Treffer einfach hinzunehmen.

, statt jeden Treffer einfach hinzunehmen. Schießt mit der Drehbasse auf explosive Fässer , sobald sie entsprechend markiert werden.

, sobald sie entsprechend markiert werden. Nutzt beide Varianten des Mörsers situationsabhängig.

Kettengeschosse können gegnerische Schiffe vorübergehend ausbremsen.

HMS Fearless und Royal Sovereign solltet ihr möglichst gleichmäßig beschädigen.

Scheut euch nicht davor, den Schwierigkeitsgrad auf Nachgiebig zu stellen.

Bevor ihr die legendären Schiffe angreift

Wir empfehlen euch dringend, die legendären Schiffe erst relativ spät im Spiel anzugehen. In Black Flag Resynced wurden die Begegnungen gegenüber dem Original noch einmal verschärft. Die Gegner besitzen viel Lebensenergie, verursachen enormen Schaden und verfügen teilweise über eigene Kampfphasen und besondere Mechaniken.

Die Jackdaw sollte deshalb möglichst vollständig ausgebaut sein. Besonders wichtig sind:

Rumpfpanzerung

Breitseitenkanonen

Drehbassen

Mörser

Rammbock

Feuer- beziehungsweise Schrapnellfässer

Für einige der höchsten Ausbaustufen benötigt ihr die entsprechenden Elite- beziehungsweise Ultimate-Pläne.

Aber selbst eine vollständig ausgebaute Jackdaw macht diese Kämpfe nicht automatisch einfach. Mindestens genauso wichtig sind die neuen Marine-Offiziere von Black Flag Resynced.

Rekrutiert unbedingt Tobias „Deadman“ Smith

Besonders wichtig ist Tobias „Toter Mann“ Smith, den ihr im späteren Verlauf des Spiels über die neue Questreihe Eine Welt ohne Gold bekommt.

Tobias bringt gleich zwei sehr starke Vorteile mit. Zum einen könnt ihr mit ihm eine zusätzliche Salve aus euren Breitseitenkanonen abfeuern. Gerade während der kurzen Angriffsfenster gegen die legendären Schiffe ist das enorm wertvoll.

Zum anderen erhaltet ihr im Zusammenhang mit seiner Questreihe den Kohorte des Toden Mannes.

Die Kohorte des Toten Mannes lässt euch gegnerische Schiffe mit einem wahren Hagel aus Mörsergranaten überziehen. © Ubisoft

Dieser ersetzt euren normalen Mörser nicht, sondern erweitert ihn um einen zweiten Feuermodus. Statt weniger großer Einschläge könnt ihr damit zahlreiche kleinere Brandgeschosse auf ein Gebiet niedergehen lassen. Während des Beschusses lässt sich das Zielgebiet weiter bewegen, sodass ihr die Einschläge regelrecht über den Kurs eines gegnerischen Schiffes ziehen könnt.

Der Mörser ist und bleibt die wichtigste Waffe im Schiffskampf. Vor allem mit dem alternativen Feuermodus könnt ihr damit die legendären Schiffe ziemlich ärgern. © Ubisoft

Gerade gegen schnelle oder sich bewegende Gegner kann diese Variante ausgesprochen praktisch sein.

Daneben solltet ihr auch die beiden anderen Marine-Offiziere besitzen:

Lucy Baldwin schaltet das perfekte in Deckung gehen frei. Geht ihr unmittelbar vor einem gegnerischen Treffer in Deckung, wird ein Großteil des Schadens verhindert.

Schaltet möglichst früh Lucy Baldwin als Offizier frei, um die stärkste Fähigkeit in Verbindung mit der Jackdaw zu erhalten. © Ubisoft

Padre schaltet eine mächtige Rammattacke frei. Damit könnt ihr die Jackdaw mit einem kurzen Geschwindigkeitsschub nach vorne katapultieren und gegnerischen Schiffen beim Aufprall massiven Schaden zufügen.

Alle drei Fähigkeiten sind bei den legendären Schiffen ausgesprochen hilfreich.

Einer der wichtigsten Tricks: Fässer mit der Drehbasse abschießen

Dieser Mechanismus kann im normalen Spiel erstaunlich leicht untergehen: Explosive Fässer im Wasser lassen sich mit der Drehbasse gezielt zur Explosion bringen.

Das gilt sowohl für geeignete eigene Fässer als auch für entsprechende explosive Ziele des Gegners.

Sobald ein roter Zielmarker erscheint, könnt ihr die Drehbasse darauf ausrichten und feuern. Explodieren die Fässer direkt neben einem Schiff, verursacht das erheblichen zusätzlichen Schaden.

Vor allem gegen Gegner, die euch aggressiv verfolgen oder zum Rammen ansetzen, ist das stark:

Fahrt vor dem Gegner. Werft Fässer hinter der Jackdaw ab. Wartet, bis das gegnerische Schiff unmittelbar daneben ist. Zündet die Fässer mit der Drehbasse.

Gewöhnt euch generell an, die Drehbasse nicht nur auf die Schwachstellen gegnerischer Schiffe abzufeuern. Sie ist auch ein hervorragendes Werkzeug, um explosive Objekte im richtigen Moment hochgehen zu lassen.

Perfektes in Deckung gehen ist wichtiger als maximaler Schaden

Bei normalen Seegefechten kann man sich viele Treffer erlauben. Gegen die legendären Schiffe funktioniert diese Spielweise kaum noch.

Das perfekte in Deckung gehen von Lucy Baldwin gehört deshalb zu den wichtigsten Fähigkeiten des gesamten Guides.

Wartet mit dem in Deckung gehen möglichst bis kurz vor dem Einschlag. Gelingt das Timing, reduziert ihr den erlittenen Schaden drastisch.

Besonders wichtig: Versucht nicht zwanghaft, noch eine weitere Kanonensalve abzufeuern, wenn der Gegner bereits zum Angriff ansetzt.

Die bessere Reihenfolge lautet häufig:

In Deckung gehen → gegnerischen Angriff überstehen → kontern → neu positionieren.

Die legendären Schiffe funktionieren damit deutlich stärker wie klassische Bossgegner als wie normale Seegefechte.

El Impoluto besiegen

El Impoluto ist extrem schnell und aggressiv. Besonders gefährlich sind ihre Rammangriffe.

Versucht nicht, das Schiff über längere Zeit zu verfolgen. Die El Impoluto ist schneller als die Jackdaw und kann selbst einer vollständig ausgebauten Jackdaw problemlos davonfahren.

Nutzt diese Geschwindigkeit stattdessen gegen das Schiff.

Sobald El Impoluto einen erneuten Rammangriff vorbereitet, habt ihr eines der besten Schadensfenster des Kampfes.

Werft Fässer hinter euch und legt nach Möglichkeit zusätzlich einen Mörserangriff in ihre Fahrtrichtung. Kurz bevor das Schiff euch trifft, geht ihr in Deckung.

Anschließend zieht die El Impoluto meist an einer Seite der Jackdaw vorbei. Genau jetzt könnt ihr mit einer Breitseite kontern.

© Ubisoft

Auch Kettengeschosse aus den Bugkanonen sind hilfreich. Trefft ihr die Segel, könnt ihr das Schiff kurzzeitig verlangsamen und dadurch leichter mit Mörsern und Breitseiten treffen.

In der späteren Kampfphase werden die Kanonensalven der El Impoluto noch gefährlicher. Hier gilt besonders: Lieber einmal zu häufig in Deckung gehen als für eine zusätzliche Salve einen massiven Treffer kassieren.

La Dama Negra besiegen

Bei La Dama Negra gibt es einen entscheidenden Unterschied zu normalen Schiffen: Die Seiten des Kriegsschiffes sind stark gepanzert.

Deshalb kann der Kampf zunächst so wirken, als würdet ihr trotz vollständig ausgebauter Kanonen kaum Schaden verursachen.

Verschwendet eure stärksten Angriffe nicht dauerhaft auf die gepanzerten Bereiche.

Versucht stattdessen, Bug und vor allem Heck zu treffen. Hier könnt ihr wesentlich effektiver Schaden verursachen.

© Ubisoft

Der Mörser ist ebenfalls sehr hilfreich. Nutzt die Phasen, in denen ihr euch außerhalb einer günstigen Breitseite befindet, um weiterhin Druck aufzubauen.

Auch hier solltet ihr nicht zu gierig werden. Sobald La Dama Negra selbst zum Angriff ansetzt, hat das Abstützen Priorität.

HMS Prince besiegen

Die HMS Prince kämpft deutlich anders als die übrigen legendären Schiffe. Nebel erschwert euch die Sicht, während das Schiff immer wieder aus größerer Entfernung mit Mörsern angreift.

Der größte Fehler besteht darin, der Prince mit vollen Segeln blind hinterherzufahren.

Beobachtet stattdessen:

woher der letzte Angriff kam,

in welche Richtung sich die Prince bewegt,

wo die nächsten Mörsereinschläge landen.

© Ubisoft

Bleibt kontrolliert und versucht, das Schiff wiederzufinden, statt mitten im Nebel hektisch die Verfolgung aufzunehmen.

Sobald ihr euch auf eine gute Distanz herangearbeitet habt, setzt ihr Breitseiten und euren eigenen Mörser ein.

Auch Fässer können hier sehr nützlich sein, wenn die Prince hinter euch herfährt. Platziert sie auf ihrem Kurs und zündet sie im passenden Moment mit der Drehbasse.

Der Kampf wird wesentlich einfacher, sobald ihr aufhört, euch von der schlechten Sicht zu hektischen Manövern verleiten zu lassen.

HMS Fearless und Royal Sovereign besiegen

Die Begegnung gegen HMS Fearless und Royal Sovereign ist für viele Spieler der schwierigste der vier legendären Schiffskämpfe.

Ihr kämpft gleichzeitig gegen zwei schnelle Kriegsschiffe, die versuchen, die Jackdaw von beiden Seiten unter Beschuss zu nehmen.

Die theoretisch beste Regel lautet deshalb:

Fahrt niemals zwischen die beiden Schiffe.

In der Praxis ist das allerdings leichter gesagt als getan. Die Fearless und Royal Sovereign sind sehr schnell und können selbst eine maximal ausgebaute Jackdaw so einkesseln, dass ihr zwischen beiden landet.

Und genau für diese Situation gibt es einen sehr effektiven Trick.

© Ubisoft

Wenn ihr zwischen den beiden Schiffen landet: Segel runter

Versucht nicht verzweifelt, den beiden davonzufahren. Das funktioniert häufig nicht, da sie schneller als die Jackdaw sind.

Nehmt stattdessen möglichst schnell die Segel herunter und lasst euch zurückfallen.

Dadurch verändert ihr eure Position gegenüber den beiden Schiffen und könnt deren Vorbeifahrt besser kontrollieren.

Gleichzeitig müsst ihr genau beobachten, von welcher Seite der nächste Angriff kommt.

Die beiden Schiffe feuern häufig nicht exakt gleichzeitig.

Das könnt ihr ausnutzen:

Richtet eine Breitseite auf das erste Schiff und feuert. Beobachtet sofort die gegenüberliegende Seite. Taucht dort das zweite Schiff auf, dreht die Kamera und feuert mit der anderen Breitseite. Sobald eine gegnerische Salve unmittelbar bevorsteht, geht ihr in Deckung.

Die Kanonen auf Backbord und Steuerbord besitzen getrennte Möglichkeiten zum Angriff. Befindet ihr euch unfreiwillig zwischen beiden Gegnern, könnt ihr deshalb teilweise erstaunlich viel Schaden in sehr kurzer Zeit austeilen.

Das macht die Situation nicht ungefährlich – aber sie ist nicht automatisch verloren.

Beide Schiffe möglichst gleichmäßig beschädigen

Noch wichtiger ist das Lebenspunkte-Management.

Konzentriert euch nicht ausschließlich auf eines der beiden Schiffe.

Sobald die HMS Fearless oder Royal Sovereign versenkt wird, geht das verbleibende Schiff in eine besonders aggressive letzte Phase über. Es setzt sich in Brand und verfolgt euch mit hoher Geschwindigkeit.

Deshalb solltet ihr versuchen, beide Lebensleisten ungefähr gleichzeitig herunterzuspielen.

© Ubisoft

Hat beispielsweise ein Schiff nur noch rund 20 Prozent Lebensenergie, während das andere noch mehr als die Hälfte besitzt, konzentriert euch zunächst auf das gesündere Schiff.

Optimal ist es, wenn beide kurz vor dem Ende stehen.

Versenkt anschließend eines und richtet sofort sämtliche verfügbaren Waffen auf den letzten Gegner.

Dadurch müsst ihr dessen gefährliche Schlussphase nur sehr kurz überstehen.

Nutzt Kettengeschosse gegen das Duo

Auch die Bugkanonen können euch Luft verschaffen.

Trefft ihr eines der beiden Schiffe mit Kettengeschossen, könnt ihr seine Bewegung vorübergehend einschränken. Dadurch lässt sich die Formation der beiden Gegner aufbrechen.

Das gibt euch Zeit für:

einen Mörserangriff,

eine Breitseite,

einen Rammangriff,

oder schlicht eine bessere Position.

Besonders wenn ihr ständig eingekesselt werdet, kann das den Kampf deutlich kontrollierbarer machen.

Welches legendäre Schiff ist am schwierigsten?

Welche Begegnung euch am meisten Probleme bereitet, hängt etwas von der eigenen Spielweise ab.

Wir würden die Kämpfe ungefähr folgendermaßen einordnen:

HMS Prince – vergleichsweise gut kontrollierbar, sobald ihr mit dem Nebel klarkommt. La Dama Negra – mit Angriffen auf die ungepanzerten Bereiche gut machbar. El Impoluto – enorm aggressiv und durch seine Geschwindigkeit gefährlich. HMS Fearless & Royal Sovereign – durch den Kampf gegen zwei gleichzeitig die größte Herausforderung.

Ihr müsst diese Reihenfolge allerdings nicht einhalten.

Schwierigkeitsgrad auf Nachgiebig stellen

Wenn ihr trotz aller Upgrades und Taktiken weiterhin Probleme habt, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad für die Schiffskämpfe reduzieren.

Und ja: Das ist völlig legitim.

Selbst auf Nachgiebig können die legendären Schiffe mit einer vollständig ausgebauten Jackdaw noch eine ordentliche Herausforderung darstellen.

Der Schwierigkeitsgrad ändert nichts daran, dass ihr die Mechaniken der einzelnen Gegner verstehen, vor Angriffen in Deckung gehen und eure Waffen sinnvoll einsetzen müsst. Ihr bekommt lediglich etwas mehr Spielraum für Fehler.

Wenn euch die Kämpfe irgendwann nur noch frustrieren, stellt die Schwierigkeit herunter und versucht es erneut.

Habt ihr alle legendären Schiffe besiegt, winkt auf der PS5 die Silber-Trophäe „Der Teufel der Karibik“. © Ubisoft

Unsere wichtigsten Tipps zum Schluss

Falls ihr euch nur einige Dinge aus diesem Guide merken möchtet, dann diese:

Holt euch Tobias „Toter Mann“ Smith. Seine zusätzliche Kanonensalve und der Deadman’s Cohort Mortar sind für schwere Seegefechte enorm nützlich.

Lernt das perfekte in Deckung gehen. Gegen die legendären Schiffe ist Schadensvermeidung häufig wichtiger als eine zusätzliche Breitseite.

Schießt Fässer mit der Drehbasse ab. Richtig eingesetzt verursachen die Explosionen gewaltigen Schaden.

Nutzt eure unterschiedlichen Waffen. Kettengeschosse, normale und alternative Mörserangriffe, Breitseiten, Drehbassen und Fässer haben gegen die Bosse jeweils ihre Berechtigung.

Versucht nicht, schnellere Schiffe einzuholen. Besonders El Impoluto sowie Fearless und Royal Sovereign sind schneller als die Jackdaw. Lasst sie stattdessen zu euch kommen.

Und beim finalen Doppelpack gilt:

Beide Lebensleisten parallel reduzieren, zur Not die Segel einholen und beim Einkesseln abwechselnd nach links und rechts feuern.

Mit einer vollständig ausgebauten Jackdaw, allen drei Marine-Offizieren und etwas Geduld lassen sich damit auch die härtesten Seegefechte in Assassin’s Creed Black Flag Resynced gewinnen.