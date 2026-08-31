Fable: Entwickler verraten Spielzeit – so lange dauert das neue Abenteuer in Albion

Playground Games hat erstmals konkret eingeordnet, wie viel Zeit Spieler für Fable einplanen sollten. Wer sich auf die Hauptgeschichte konzentriert, erreicht das Ende demnach nach ungefähr 15 bis 20 Stunden.

Abseits der Kampagne warten noch einmal etwa 15 bis 20 Stunden an Nebenaufgaben und Erkundungsinhalten. Die Lebenssimulation besitzt dagegen kein festgelegtes Ende.

Hauptgeschichte dauert bis zu 20 Stunden

Die Angaben stammen von Associate Game Director Will Kennedy. Im Rahmen einer Frage-und-Antwort-Runde auf der Gamescom erklärte er, dass die Hauptquests ungefähr 15 bis 20 Stunden beschäftigen sollen.

Damit fällt das neue Fable etwas umfangreicher als seine Vorgänger aus, bleibt aber deutlich kompakter als viele moderne Open-World-Rollenspiele. Die Entwickler setzen offenbar auf eine überschaubare Kampagne, die durch optionale Inhalte erweitert wird.

Wer Nebenquests abschließt und Albion gründlich erkundet, kann mit weiteren 15 bis 20 Stunden rechnen. Für die strukturierten Inhalte ergibt sich somit eine ungefähre Gesamtspielzeit von 30 bis 40 Stunden.

Die tatsächliche Dauer hängt jedoch von der persönlichen Spielweise ab. Teile der offenen Welt lassen sich bereits während der Hauptgeschichte erkunden, während sich andere Spieler wesentlich länger mit einzelnen Aktivitäten beschäftigen dürften.

Lebenssimulation kann unbegrenzt weitergehen

Die größte Abweichung von einer klassischen Spielzeitangabe bilden die Lebenssysteme. Diese besitzen laut Playground Games kein festgelegtes Ende.

Spieler können Berufe ausüben, Immobilien erwerben, Beziehungen aufbauen, heiraten und Kinder bekommen. Der eigene Ruf beeinflusst dabei, wie die Bewohner Albions auf den Helden reagieren.

Mehr als 1.000 individuell gestaltete NPCs sollen die Welt bevölkern. Die Figuren besitzen Namen, Stimmen, Eigenschaften, Berufe und eigene Wohnorte. Entscheidungen und moralisch fragwürdige Handlungen können das Verhältnis zu ihnen verändern.

Wer als Vermieter hohe Mieten verlangt, verdient beispielsweise mehr Gold, macht sich bei den Bewohnern aber möglicherweise unbeliebt. Die verschiedenen Systeme sollen ineinandergreifen und auch nach Abschluss der Geschichte weitere Beschäftigung bieten.

Associate Game Director Craig Littler erklärte deshalb, dass Spieler Fable theoretisch unbegrenzt weiterspielen können. Gemeint sind damit jedoch keine endlosen handgeschriebenen Missionen, sondern die fortlaufenden Aktivitäten und Beziehungen innerhalb der Spielwelt.

Kompakte Geschichte mit zahlreichen Nebenaktivitäten

Mit einer 15 bis 20 Stunden langen Kampagne bleibt Fable seiner Serientradition grundsätzlich treu. Die früheren Teile ließen sich ebenfalls vergleichsweise schnell abschließen, boten abseits der Geschichte aber zahlreiche Möglichkeiten, ein eigenes Leben in Albion aufzubauen.

Ob die Lebenssimulation tatsächlich langfristig unterhalten kann, bleibt abzuwarten. Die Angaben liefern jedoch eine klare Orientierung: Rund 15 bis 20 Stunden entfallen auf die Hauptgeschichte und ein vergleichbarer Umfang auf Nebenquests und Erkundung.

Fable erscheint am 23. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X, Xbox Series S und PC. Käufer der Premium Edition erhalten bereits ab dem 18. Februar Zugriff.