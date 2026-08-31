Xbox Game Pass – Diese 5 Spiele fliegen am 31. August raus

Der Xbox Game Pass verabschiedet sich am heutigen 31. August 2026 von fünf Spielen. Besonders schwer wiegt der Abgang von The Witcher 3: Wild Hunt, das zu den bekanntesten und am besten bewerteten Open-World-RPGs der vergangenen Jahre zählt.

Neben Geralts umfangreichem Abenteuer verschwinden vier kleinere Titel aus dem Katalog. Abonnenten können die betroffenen Spiele nur noch bis zum Ende des Tages über den Game Pass nutzen, sofern sie nicht dauerhaft gekauft wurden.

Geralts zweiter Abschied vom Game Pass

Warum ist der Abgang von The Witcher 3 besonders bedeutend? Die im Februar 2026 zurückgekehrte Fassung umfasst nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beiden großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Dadurch bietet das Paket je nach Spielstil zwischen rund 52 und 174 Stunden Beschäftigung.

Der zweite Aufenthalt von The Witcher 3: Wild Hunt im Xbox Game Pass endet bereits nach ungefähr sechseinhalb Monaten. Damit war das Fantasy-RPG dieses Mal lediglich 193 Tage im Abo verfügbar. Beim ersten Aufenthalt gehörte hingegen nur das Basisspiel zum Katalog.

Der Zeitpunkt fällt unmittelbar vor die Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Die überarbeitete Version erscheint am 29. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Besitzer des Spiels auf unterstützten Plattformen erhalten das Remaster als kostenloses Upgrade, das unter anderem Grafik, Leistung und verschiedene Spielsysteme modernisiert.

Diese fünf Spiele verlassen den Katalog

Welche Spiele werden am 31. August 2026 entfernt? Die aktuelle Abgangswelle deckt mehrere Genres ab. Neben einem umfangreichen Rollenspiel verschwinden ein Soulslike-Abenteuer, ein rasanter Ego-Shooter, ein Roguelike und eine entspannte Landwirtschaftssimulation.

Another Crab’s Treasure: Das humorvolle Soulslike gehörte seit April 2024 als Day-One-Veröffentlichung zum Game Pass und wechselte im Februar 2025 zusätzlich in die Standardstufe. Die Hauptgeschichte beschäftigt euch ungefähr 14 Stunden, während vollständige Durchläufe rund 22 Stunden beanspruchen können.

Das humorvolle Soulslike gehörte seit April 2024 als Day-One-Veröffentlichung zum Game Pass und wechselte im Februar 2025 zusätzlich in die Standardstufe. Die Hauptgeschichte beschäftigt euch ungefähr 14 Stunden, während vollständige Durchläufe rund 22 Stunden beanspruchen können. I Am Your Beast: Der schnelle Ego-Shooter kam im September 2025 in den Katalog und bleibt damit knapp ein Jahr verfügbar. Mit einer Spielzeit von ungefähr drei bis elf Stunden lässt sich der Titel noch vergleichsweise schnell abschließen.

Der schnelle Ego-Shooter kam im September 2025 in den Katalog und bleibt damit knapp ein Jahr verfügbar. Mit einer Spielzeit von ungefähr drei bis elf Stunden lässt sich der Titel noch vergleichsweise schnell abschließen. Neon Abyss: Das Roguelike ist der dienstälteste Abgang dieser Welle. Es war seit Juli 2020 und damit mehr als sechs Jahre Teil des Angebots. Abhängig vom gewünschten Fortschritt sind etwa elf bis 62 Stunden einzuplanen.

Das Roguelike ist der dienstälteste Abgang dieser Welle. Es war seit Juli 2020 und damit mehr als sechs Jahre Teil des Angebots. Abhängig vom gewünschten Fortschritt sind etwa elf bis 62 Stunden einzuplanen. One Lonely Outpost: Die Science-Fiction-Landwirtschaftssimulation wurde im März 2025 direkt zu ihrer Veröffentlichung aufgenommen. Nach rund einem Jahr und fünf Monaten endet nun ihre Zeit im Abo.

Die Science-Fiction-Landwirtschaftssimulation wurde im März 2025 direkt zu ihrer Veröffentlichung aufgenommen. Nach rund einem Jahr und fünf Monaten endet nun ihre Zeit im Abo. The Witcher 3: Wild Hunt: Das gefeierte Open-World-RPG von CD Projekt Red kehrte im Februar 2026 zurück. Mit einer durchschnittlichen Kritikerwertung von 93 Punkten gehört es zu den prominentesten Spielen, die den Dienst im August 2026 verlassen.

Another Crab’s Treasure, I Am Your Beast, Neon Abyss und One Lonely Outpost stehen über Cloud, Konsole und PC zur Verfügung. The Witcher 3: Wild Hunt ist innerhalb des Game Pass hingegen über Cloud und Konsole spielbar.

Der Ausblick auf den September

Wie entwickelt sich der Game-Pass-Katalog nach den Abgängen? Im August 2026 wurden insgesamt sieben Spiele neu aufgenommen, während neun Titel aus dem Angebot verschwanden. Damit schrumpfte die Bibliothek zum zweiten Monat in Folge, nachdem bereits der Juli 2026 mit einem Minus von zwei Spielen endete.

Der nächste Neuzugang folgt bereits am 1. September 2026. Dann erscheint das Ressourcenmanagement-Spiel Shelldiver in mehreren Game-Pass-Stufen. Die vollständige erste September-Welle dürfte Microsoft ebenfalls zeitnah vorstellen.

Welchen der fünf Abgänge werdet ihr am meisten vermissen und nutzt ihr den letzten Tag noch für eine schnelle Spielrunde? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.