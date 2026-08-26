Xbox Game Pass im September 2026 – diese 8 Spiele und Termine sind fix

Der Xbox Game Pass startet voraussichtlich mit einem dicht gefüllten Programm in den September 2026. Obwohl Microsoft die komplette Monatsübersicht noch nicht vorgestellt hat, stehen durch frühere Terminankündigungen bereits acht Spiele fest, die zwischen dem 1. September 2026 und dem 29. September 2026 in den Dienst aufgenommen werden sollen.

Die Auswahl reicht von kleineren Indie-Produktionen über kooperative Survival-Abenteuer bis zu einem neuen First-Party-Titel aus dem Minecraft-Universum. Besonders Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass dürfen sich auf mehrere Neuerscheinungen freuen, die direkt zum jeweiligen Veröffentlichungstermin verfügbar sein sollen.

Die bestätigten Termine im Überblick

Welche Spiele kommen im September 2026 in den Xbox Game Pass? Den Auftakt übernimmt Shelldiver bereits am 1. September 2026. Anschließend folgen mehrere Veröffentlichungen direkt hintereinander, bevor die größeren Produktionen in der zweiten Monatshälfte erscheinen.

Spiel Termin Shelldiver 1. September 2026 Moonlighter 2: The Endless Vault 2. September 2026 SpeedRunners 2: King of Speed 3. September 2026 Dice a Million 4. September 2026 RuneScape: Dragonwilds 15. September 2026 Dune: Awakening 22. September 2026 Well Dweller 22. September 2026 Minecraft Dungeons II 29. September 2026

Shelldiver verbindet ein gemütliches Unterwasserabenteuer mit inkrementellen Spielmechaniken. Eine ältere Schildkröte fängt Quallen, verkauft ihre Beute in einem kleinen Laden und investiert die Einnahmen in bessere Ausrüstung. Moonlighter 2: The Endless Vault erreicht dagegen am 2. September 2026 seine Version 1.0 und setzt erneut auf die Mischung aus Dungeon-Erkundung, Kämpfen und dem Betrieb eines eigenen Geschäfts.

Am 3. September 2026 schickt SpeedRunners 2: King of Speed bis zu acht Teilnehmer in rasante Plattformrennen. Einen Tag später ergänzt Dice a Million das Angebot mit einer Kombination aus Würfelmechaniken, taktischen Entscheidungen und Roguelike-Elementen.

Survival-Abenteuer prägen die Monatsmitte

Warum dürfte die zweite Septemberhälfte besonders spannend werden? Mit RuneScape: Dragonwilds erscheint am 15. September 2026 ein kooperatives Open-World-Survival-Spiel im bekannten Fantasy-Universum. Auf dem vergessenen Kontinent Ashenfall sammeln Gruppen Ressourcen, errichten Gebäude, fertigen Ausrüstung an und stellen sich erwachten Drachen entgegen.

Eine Woche später folgt am 22. September 2026 Dune: Awakening. Das Survival-Spiel feiert an diesem Tag sein Konsolendebüt und versetzt euch auf den gefährlichen Wüstenplaneten Arrakis. Ressourcenknappheit, gewaltige Sandwürmer und konkurrierende Fraktionen sollen für einen deutlich raueren Überlebenskampf sorgen.

Ebenfalls am 22. September 2026 startet Well Dweller als Day-One-Veröffentlichung im Game Pass. Hinter dem Metroidvania steht der Entwickler von Crypt Custodian. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die miteinander verbundenen Gebiete, die Fähigkeiten zur Erkundung und die anspruchsvollen Kämpfe.

Minecraft Dungeons II als großer Monatsabschluss

Welcher Titel bildet den Höhepunkt des September-Programms? Minecraft Dungeons II erscheint am 29. September 2026 für Xbox Series X und Xbox Series S, PC sowie über die Cloud. Als Veröffentlichung der Xbox Game Studios nimmt das Action-Rollenspiel eine besondere Rolle innerhalb des bisher bekannten Monatsprogramms ein.

Der Nachfolger führt das zugängliche Dungeon-Crawler-Konzept des ersten Teils fort. Statt selbst Blöcke abzubauen, reist ihr durch neue Landschaften, sammelt mächtige Beute und kämpft euch allein oder gemeinsam mit Freunden durch Gegnerhorden. Größere Gebiete, anspruchsvollere Feinde und zusätzliche Möglichkeiten zur Gestaltung eigener Ausrüstungssets sollen das Abenteuer erweitern.

Bei den bislang acht bestätigten Spielen dürfte es nicht bleiben. Microsoft veröffentlicht die vollständigen Game-Pass-Wellen üblicherweise schrittweise, weshalb im Verlauf des Septembers 2026 weitere Ergänzungen möglich sind. Schon jetzt bietet der Monat jedoch eine ungewöhnlich breite Mischung aus Survival, Action-Rollenspiel, Metroidvania, Roguelike und kompetitivem Multiplayer.

Welches der acht Spiele möchtet ihr im September 2026 zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.