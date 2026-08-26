GTA 6: Neuer Leak zeigt Teile des Prologs – Cyberleek nennt das Spiel „unfertig“

Die Serie unerlaubter Veröffentlichungen zu „GTA 6“ nimmt immer größere Ausmaße an. Nachdem Cyberleek zunächst einzelne Gameplay-Szenen, Kartenausschnitte und Zwischensequenzen verbreitete, sind nun offenbar Teile des Prologs im Netz gelandet.

Das neue Material konzentriert sich auf Lucia und enthält Szenen aus ihrer Vorgeschichte. Anders als zunächst gemeldet, lässt sich derzeit allerdings nicht zweifelsfrei bestätigen, dass tatsächlich der vollständige Prolog veröffentlicht wurde. Andere Berichte sprechen lediglich von einem Abschnitt des Spielbeginns.

Wir zeigen und verlinken das geleakte Material nicht. Neben möglichen Urheberrechtsverletzungen enthält es konkrete Spoiler zur Handlung von „GTA 6“.

Cyberleek behauptet, einen aktuellen Build zu besitzen

Für zusätzliche Diskussionen sorgt eine Botschaft, die Cyberleek mit dem neuen Video verbreitet. Darin behauptet die verantwortliche Person oder Gruppe, Zugriff auf eine aktuelle Version von „GTA 6“ zu besitzen. Das Spiel sei demnach „noch lange nicht fertig“.

Belege für diese Behauptung liefert Cyberleek nicht. Unabhängig überprüfen lässt sich derzeit weder das genaue Alter des Builds noch dessen Nähe zur späteren Verkaufsversion.

Die Aussage sollte auch aufgrund der Motive hinter der Leak-Kampagne kritisch betrachtet werden. Cyberleek verbindet die Veröffentlichung der gestohlenen Inhalte mit Forderungen zum digitalen Spielebesitz und bewirbt gleichzeitig einen eigenen Memecoin. Neue Inhalte wurden wiederholt an Aufmerksamkeit, Abstimmungen oder die wirtschaftliche Entwicklung dieses Tokens geknüpft.

Cyberleek besitzt daher ein offensichtliches Interesse daran, die Reichweite und öffentliche Verunsicherung rund um „GTA 6“ möglichst lange aufrechtzuerhalten.

Ein Entwicklungs-Build zeigt nicht den Zustand der Verkaufsversion

Selbst authentisches und vergleichsweise aktuelles Material erlaubt keine verlässliche Aussage über die Qualität des fertigen Spiels. Interne Builds können unfertige Inhalte, vorläufige Animationen, deaktivierte Optimierungen und bekannte Fehler enthalten.

Sie müssen außerdem nicht den kompletten Entwicklungsstand repräsentieren. Studios verwenden unterschiedliche Entwicklungszweige für Missionen, Plattformen, Qualitätssicherung und technische Tests. Ein einzelner Build kann deshalb in manchen Bereichen aktuell und in anderen mehrere Monate zurückliegen.

Frühere Berichte zum Alter der Cyberleek-Aufnahmen widersprechen sich ebenfalls. Der Insider NateTheHate sprach zunächst von mehr als einem Jahr altem Material. Später wurden einzelne Videos einem neueren Entwicklungsstand zugerechnet. Eine belastbare Build-Nummer oder überprüfbare Datierung liegt öffentlich weiterhin nicht vor.

Die Behauptung, „GTA 6“ werde zwangsläufig unfertig erscheinen oder müsse erneut verschoben werden, lässt sich aus den Videos daher nicht ableiten.

Rockstar widerspricht Cyberleek indirekt

Rockstar Games reagierte am 26. August erstmals öffentlich auf die anhaltenden Veröffentlichungen. Das Studio bezeichnete die Situation in einem offiziellen Statement auf X als „herzzerreißend“ für das Entwicklungsteam.

Gleichzeitig erklärte Rockstar, die Fertigstellung des Spiels sei „nearly there“ – also beinahe abgeschlossen. Das steht der Darstellung von Cyberleek deutlich entgegen. Einen neuen Hinweis auf eine mögliche Verschiebung gab das Unternehmen nicht. The Verge dokumentiert das vollständige Rockstar-Statement.

Rockstar räumt allerdings ein, dass die Entwicklung und die Veröffentlichung offizieller Informationen länger dauerten als geplant. Das Studio hofft nun, dass Spieler weitere Spoiler meiden und die Geschichte am 19. November selbst erleben.

Vorsicht vor gefälschten Downloads

Im Zuge der Leaks werden inzwischen auch vermeintlich spielbare Downloads von „GTA 6“ angeboten. Mindestens eine im Netz verbreitete ISO-Datei erwies sich laut einer Analyse von Tom’s Hardware als Fälschung mit Schadsoftware.

Es gibt keine öffentlich zugängliche, legitime Vorabversion von „GTA 6“. Dateien, die als vollständiger Build, Crack oder spielbare Beta beworben werden, sollten keinesfalls heruntergeladen oder ausgeführt werden.

Offizielles Gameplay folgt am 27. August

Eine belastbarere Einschätzung des aktuellen Entwicklungsstands dürfte der angekündigte „Extended Look“ ermöglichen. Die Präsentation beginnt am 27. August 2026 um 21 Uhr deutscher Zeit zunächst auf Netflix.

Sechs Stunden später, am 28. August um 3 Uhr, veröffentlicht Rockstar die Präsentation auf YouTube und der offiziellen GTA-Webseite. Geplant ist ein ausführlicher offizieller Blick auf das Spiel.

„GTA 6“ erscheint nach aktuellem Stand am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Wie bewertet ihr Cyberleeks Behauptung? Befürchtet ihr technische Probleme zum Release oder vertraut ihr auf Rockstars Aussage, dass die Entwicklung beinahe abgeschlossen ist? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.