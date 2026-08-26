GTA 6: Rockstar äußert sich zu den Leaks und entschuldigt sich

In den vergangenen Tagen kursierten mehrere mutmaßliche Gameplay-Videos und eine angeblich vollständige Karte von GTA 6 im Netz. Viele Spekulationen und Gerüchte rankten sich um den Ursprung der Leaks. Ein Insider gab sogar an, dass es sich dabei um altes Material handle, was nicht dem aktuellen Stand der Entwicklung entspreche.

Normalerweise äußert sich Rockstar Games selten – und wenn, dann auch nur mit hochoffiziellen Informationen. Dass sich das Studio jetzt gezwungen sieht, zu reagieren, macht die Tragweite um die derzeitige Situation deutlich.

Rockstar veröffentlicht Stellungnahme zu GTA 6-Leaks

Via Instagram meldet sich Rockstar an die gespannt wartende GTA-Community: „Es wäre untertrieben, zu sagen, dass es für unser Team herzzerreißend war, Videos vom GTA 6-Gameplay auf diese Weise geleakt zu sehen. So hatten wir es offensichtlich nicht vorgesehen, dass ihr das Spiel nach all dieser Zeit zu sehen bekommt.“

Dann entschuldigt sich das Studio für die lange Wartezeit – vermutlich in der Annahme, dass es die Leaks nicht gegeben hätte, wenn die Ungeduld der Menschen nicht wäre. „Es tut uns sehr leid, dass alles so lange gedauert hat – vom Fertigstellen des Spiels (fast geschafft!) über das Teilen von weiteren Details und offiziellem Gameplay bis hin zur Bereitstellung von all dem, was die Community wissen möchte.“

Damit entschuldigt sich Rockstar quasi dafür, sich auf die Entwicklung des Spiels und die bestmögliche Qualität konzentriert zu haben. Aber schon morgen, dem 27. August gibt es bei Netflix einen ausführlichen Einblick in GTA 6. Das Ganze ist somit offiziell und soll Material stammt aus einer aktuellen Version des Games zeigen. Darauf freue man sich intern sehr.

Gut Ding will eben Weile haben

Auf die morgige Vorstellung bezogen, heißt es im Statement weiter: „Es hat länger gedauert, als wir wollten, um es vorzubereiten. Aber wie bei allem, was wir tun, wissen wir, dass wir eure Erwartungen übertreffen müssen. Und wir sind fest entschlossen, auf dem Niveau abzuliefern, das ihr erwartet und verdient.“

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Die Veröffentlichung von GTA 6 ist inzwischen für den 19. November 2026 anberaumt. Somit hoffe man, dass „das beabsichtigte Spielerlebnis“ durch die geleakten Spoiler nicht beeinträchtigt werde. Zum Schluss bedankt sich Rockstar bei der Unterstützung der wartenden GTA-Fans und schreibt: „Eure Worte haben diesem Team mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt. Letztendlich machen wir dieses Spiel für euch, und ohne euch hätten wir nicht das Privileg, Spiele zu entwickeln.“

Hast du die Leaks gesehen oder gekonnt umschifft? Wie gespannt bist du auf die Vorstellung bei Netflix und GTA 6 als Solches? Lass es uns in den Kommentaren wissen.