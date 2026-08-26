Warlock: Dungeons & Dragons – Erstes Gameplay & Synchronisation enthüllt

Bei der großen Eröffnungsveranstaltung gamescom gab es, wie gewohnt, allerlei Enthüllungen. Zu diesen gehörte auch Warlock: Dungeons & Dragons. Wie der Titel schon verrät, ist die Geschichte in der Lore des Pen & Paper-Klassikers angesiedelt.

Für die Entstehung von Warlock hat sich Publisher Wizards of the Coast mit dem kanadischen Entwickler Invoke Studios zusammengetan. Die jüngst enthüllten Gameplay-Szenen zeigen, dass das Spiel das Zeug zum nächsten großen D&D-basierten Fantasy-Hit nach Baldur’s Gate 3 zu werden. Erstmals angekündigt wurde das Spiel im Rahmen der Game Awards 2025.

Düsteres Fantasy-Abenteuer in der Welt von Dungeons & Dragons

Warlock: Dungeons & Dragons ist ein Einzelspieler-Action-Adventure in Third-Person mit der frei erkundbaren und düsteren Open World von Darkon. Im Mittelpunkt steht Kaatri, eine erfahrene Kriegerin, die einen gefährlichen Pakt mit der Hexe Tasha eingeht, um gegen die Mächte der Finsternis bestehen zu können. So wird sie zum Warlock und erhält Zugriff auf verbotene Magie.

Kaatri soll eine verschwundene Person finden. Ihre Reise führt sie über die Mists of Darkon hinaus, wo allerlei Gefahren und dunkle Zauber warten. Letztlich sind es jedoch genau solche Zauber, die einen großen Teil der Kämpfe ausmachen oder Wege eröffnen.

Echtzeit-Dynamik statt Runde um Runde

Wie im Video zu sehen ist, verbinden sich Magie und Nahkampf nahezu fließend. Zaubersprüche kombiniert mit Schwerthieben, das Einbinden der Umgebung und des Wetters – all das kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Klingt erst einmal nach vielen Kombos, soll jedoch gar nicht so schwer sein.

Im Gegensatz zu anderen D&D-basierten Games, wie Baldurs Gate, gibt es entscheidende Unterschiede. Die Kämpfe sind nicht rundenbasiert, sondern dynamisch und ohne taktische Pausen – auch ohne Würfel oder Ähnlichem. Das Spielprinzip erinnert an klassische Action-Adventures, bei denen Aufmerksamkeit und Neugier belohnt werden.

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Das ist über die Charaktere bekannt

Außer den Gegnern sind im Trailer Kaatri, die Heldin der Geschichte und Tasha, die zwielichtige Hexe zu sehen und zu hören. Genau das ist das Stichwort. Für die Synchronisation hat man sich nicht lumpen lassen.

Kaatri wird von Tricia Helfer gesprochen, die vielen aus „Battlestar Galactica“ oder „Lucifer“ bekannt sein dürfte. Die Rolle von Tasha übernimmt keine Geringere als Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village. Na ja, eigentlich steckt hinter der Stimme Maggie Robertson, die jedoch durch ihre Rolle als Lady Dimitrescu weltweit Berühmtheit erlangte und mehrere Auszeichungen erhielt.

Das neue Action-Adventure hat auf jeden Fall Potenzial und prominente Unterstützung – die am Ende wenig ausschlaggebend für die Qualität eines Spiels ist. Warlock: Dungeons & Dragons soll jedenfalls 2027 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Wann genau ist noch nicht bekannt. Ein bisschen Zeit für Finetuning ist also noch.

Was meinst du zum gezeigten Gameplay – Top oder Flop? Schreib es gerne in die Kommentare.