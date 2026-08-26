The Witcher 3 Remastered kommt ins Battle.net – Geralt-Skin für Diablo 4

CD Projekt Red und Blizzard Entertainment schicken zwei ihrer bekanntesten Monsterjägerwelten auf Kollisionskurs. Im Rahmen einer neuen Partnerschaft erscheint The Witcher 3: Wild Hunt Remastered nicht nur im Battle.net, sondern bringt Geralt von Riva zudem als kosmetische Inspiration nach Diablo 4.

Die Zusammenarbeit wurde nach den umfangreichen Ankündigungen zur Gamescom 2026 vorgestellt. Neben dem Remaster steht dabei vor allem die neue Erweiterung The Witcher 3: Wild Hunt Songs of the Past im Mittelpunkt, deren Kauf mit einem besonderen Bonus für Diablo 4 verbunden ist.

Geralt hinterlässt Spuren in Sanktuario

Wie funktioniert das Crossover zwischen The Witcher 3 und Diablo 4? Wer Songs of the Past im Battle.net vorbestellt oder nach der Veröffentlichung kauft, schaltet einen von Geralt inspirierten Skin für Diablo 4 frei. Eine Vorbestellung ist somit nicht zwingend erforderlich, um die kosmetische Belohnung zu erhalten.

Für welche Klasse das Outfit vorgesehen ist und aus welchen einzelnen kosmetischen Gegenständen es besteht, wurde noch nicht bekannt gegeben. Blizzard und CD Projekt Red wollen den Skin sowie weitere Bestandteile ihrer Partnerschaft auf der BlizzCon 2026 ausführlicher präsentieren.

Die Veranstaltung findet am 12. und 13. September 2026 in Anaheim statt. Die Formulierung der beiden Unternehmen deutet darauf hin, dass das Geralt-Outfit nicht die einzige Überraschung für Fans der beiden düsteren Rollenspielreihen bleiben wird.

The Witcher 3 erobert das Battle.net

Wann erscheint The Witcher 3: Wild Hunt Remastered im Battle.net? Das überarbeitete Rollenspiel wird am 29. September 2026 über Blizzards Plattform veröffentlicht. Damit kann Geralts bekannte Suche nach Ciri erstmals direkt über das Battle.net gestartet werden.

Das Remaster umfasst technische, grafische und spielerische Verbesserungen. Dazu zählen überarbeitete Kämpfe, optimierte Bewegungen, neue Effekte für Hexerzeichen, angepasste Monsterverhalten, ein überarbeiteter Fähigkeitenbaum, Transmogrifikation, zusätzliche Finisher und ein erweiterter Fotomodus.

Hearts of Stone und Blood and Wine gehören ebenfalls zum Gesamtpaket. Besitzer von The Witcher 3 erhalten die beiden bisherigen Erweiterungen ohne zusätzliche Kosten. Das Remaster erscheint außerdem für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie als native Version für Nintendo Switch 2. Auf unterstützten Plattformen ist das Upgrade für vorhandene Besitzer kostenlos.

Ein neues Abenteuer für den Weißen Wolf

Welche Inhalte bietet Songs of the Past? Die kostenpflichtige Erweiterung soll 2027 erscheinen und Geralt in die neue Region Letten führen. Hinter der idyllischen Landschaft, den ländlichen Traditionen und den ausgelassenen Festen verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, das die Fähigkeiten eines erfahrenen Hexers verlangt.

Geralt bekommt es mit bislang unbekannten Gegnern zu tun und erhält neue Möglichkeiten für den Kampf sowie die Charakterentwicklung. Songs of the Past wird gemeinsam mit Fool’s Theory entwickelt und soll für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 veröffentlicht werden. Auch eine Battle.net-Version ist geplant.

Die Verbindung mit Diablo 4 passt thematisch überraschend gut, schließlich gehören Monster, Flüche und düstere Fantasy in beiden Reihen zum Alltag. Ob aus der Kooperation weitere Skins, Gegenstände oder sogar zusätzliche Crossover-Inhalte entstehen, dürfte spätestens während der BlizzCon 2026 klarer werden.

Wie gefällt euch das Crossover zwischen The Witcher 3 und Diablo 4? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.