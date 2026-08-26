Leak zeigt LEGO Botanicals Cosy Plants – niedliche Figuren mit 248 Teilen

Die LEGO Botanicals bekommen offenbar schon bald besonders niedlichen Zuwachs. Durch einen vorzeitig veröffentlichten Händlereintrag sind mehrere Bilder des bislang unangekündigten Sets LEGO Botanicals Cosy Plants (10371) im Netz aufgetaucht.

Darauf sind zwei kleine Pflanzen in Töpfen mit lächelnden Gesichtern, Armen und Beinen zu erkennen. Statt möglichst realistischer Modelle setzt LEGO erneut auf charmante Figuren, die wie kleine Mitbewohner für den Schreibtisch oder das Gaming-Zimmer wirken.

Entspannte Pflanzen mit viel Persönlichkeit

Was zeigen die geleakten Bilder? Das Set besteht aus einem braunen und einem violetten Blumentopf mit jeweils eigener Pose. Der braune Topf liegt entspannt auf dem Boden und liest ein Buch, während sich der violette Topf mit einer Tasse zurücklehnt.

Laut der vorzeitig veröffentlichten Produktbeschreibung handelt es sich bei den Pflanzen um Minze und Kamille. Beide Modelle besitzen freundliche Cartoon-Gesichter und sollen zusammen eine gemütliche Szene darstellen, die dem Namen Cosy Plants gerecht wird.

Insgesamt umfasst das LEGO-Set 248 Teile und richtet sich an Baumeister ab neun Jahren. Die Modelle können nach dem Aufbau als gemeinsame Szene oder getrennt voneinander aufgestellt werden. Eine Unterstützung durch die LEGO Builder App soll ebenfalls vorgesehen sein.

Kompatibel mit früheren Botanicals-Sets

Welche Besonderheit bietet LEGO Botanicals Cosy Plants? Die Pflanzen und Töpfe sollen untereinander austauschbar sein. Dadurch lässt sich frei entscheiden, welche Pflanze in welchem Behälter sitzt und welche der beiden Figuren gerade das Buch oder die Tasse bekommt.

Das Konzept beschränkt sich offenbar nicht nur auf das neue Set. Cosy Plants soll auch mit LEGO Botanicals Fröhliche Pflanzen (10349) und LEGO Botanicals Schaukelnde Pflanzen (11506) kompatibel sein. Wer die bisherigen Modelle besitzt, kann die Pflanzen somit neu kombinieren und eine immer größere Gruppe kleiner Charaktere zusammenstellen.

LEGO Fröhliche Pflanzen erschien im Jahr 2025 mit 217 Teilen und führte die lächelnden Töpfe ein. Im Jahr 2026 folgten die 253-teiligen Schaukelnden Pflanzen, deren abgerundete Behälter bei Berührung hin und her wippen. Mit Cosy Plants würde die Reihe nun um ein Modell erweitert, das vor allem auf gemütliche Alltagsszenen setzt.

Offizielle Ankündigung steht noch aus

Wann erscheint das neue LEGO-Set? LEGO hat Cosy Plants bislang nicht offiziell vorgestellt. Ein konkreter Veröffentlichungstermin und ein deutscher Preis stehen daher noch aus. Die vorzeitig veröffentlichten Produktbilder und die ausführliche Händlerbeschreibung sprechen jedoch dafür, dass das Set noch im weiteren Verlauf des Jahres 2026 erscheinen könnte.

Mit seinen ausdrucksstarken Posen dürfte das Set nicht nur jüngere LEGO-Fans ansprechen. Die Kombination aus Pflanzen, Büchern und einem warmen Getränk macht die Figuren auch zu einer passenden Dekoration für Leseratten, Sammler und alle, die ihrem Schreibtisch etwas mehr Persönlichkeit verleihen möchten.

Wie gefallen euch die gemütlichen Pflanzen und welche weiteren Charaktere sollte LEGO für diese niedliche Botanicals-Reihe entwerfen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.