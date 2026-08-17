Skyrim als LEGO-MOC – Fan baut den Dovahkiin als detailreiche Minifigur

Eine eindrucksvolle LEGO-Kreation bringt den Dovahkiin aus The Elder Scrolls 5: Skyrim ins Minifigurenformat. Der Fanentwurf orientiert sich am bekannten Aussehen des Drachenbluts aus Trailern, Werbematerialien und dem offiziellen Artwork des Rollenspiels.

Obwohl Skyrim seit seiner Veröffentlichung am 11. November 2011 zahlreiche Neuauflagen erhalten hat, existiert bislang kein offizielles LEGO-Set zur Elder-Scrolls-Reihe. Fans müssen deshalb selbst kreativ werden, wenn sie Himmelsrand aus Klemmbausteinen nachbauen möchten.

Der Dovahkiin im LEGO-Format

Wie wurde das Drachenblut als LEGO-Figur umgesetzt? Die Minifigur stellt den männlichen Nord dar, der als bekanntestes Gesicht von Skyrim gilt. Zu erkennen ist er an seinen hellbraunen Haaren, dem Bartschatten und einem entschlossenen Gesichtsausdruck mit zusammengebissenen Zähnen.

Passend zur Vorlage trägt die Figur eine Nietenrüstung sowie den markanten gehörnten Eisenhelm. In der linken Hand hält das Drachenblut ein Schwert, während die rechte Hand mit einem Rundschild ausgerüstet ist. Dadurch erinnert die Haltung unmittelbar an die zahlreichen Werbemotive, mit denen Bethesda das Rollenspiel bekannt machte.

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Für den Helm griff der Erbauer nicht ausschließlich auf reguläre LEGO-Teile zurück. Das Bauteil entstand mithilfe eines 3D-Druckers und wurde wegen seiner besonderen Form leicht modifiziert. Damit zeigt die Kreation, wie klassische LEGO-Elemente und individuell gefertigte Komponenten miteinander kombiniert werden können.

Eigene Bauideen ersetzen ein offizielles Set

Wofür steht die Abkürzung MOC bei LEGO? Der Begriff bedeutet My Own Creation und bezeichnet einen eigenen Entwurf ohne offizielle Bauanleitung. Fans verwenden vorhandene Steine, Figuren und selbst entwickelte Bauteile, um Charaktere, Gebäude oder Fahrzeuge umzusetzen, für die LEGO kein reguläres Set anbietet.

Beim Drachenblut bietet sich dafür eine besonders bekannte Darstellung an, obwohl die Hauptfigur in Skyrim keineswegs auf dieses Aussehen festgelegt ist. Zu Beginn des Abenteuers stehen zehn spielbare Völker zur Auswahl. Neben einem Nord kann der Dovahkiin unter anderem als Kaiserlicher, Argonier oder Hochelf durch Himmelsrand ziehen.

Unabhängig von Volk und Erscheinungsbild besitzt das Drachenblut die Fähigkeit, Drachenseelen zu absorbieren. Dadurch erlernt es Worte der Macht und kann mächtige Drachenschreie einsetzen. Genau diese besondere Rolle macht den Dovahkiin zu einer der bekanntesten Figuren aus Bethesdas Rollenspieluniversum.

Hoffnung auf weitere Abenteuer in Tamriel

Wie steht es um die Zukunft von The Elder Scrolls? Bethesda arbeitet weiterhin an The Elder Scrolls 6. Einen Veröffentlichungstermin und einen endgültigen Untertitel hat das Studio bislang nicht bekannt gegeben, weshalb Skyrim für viele Fans vorerst der wichtigste Teil der Reihe bleibt.

Ein offizielles LEGO-Set zu The Elder Scrolls wurde ebenfalls noch nicht angekündigt. Die detailreiche Fanfigur zeigt jedoch, welches Potenzial in einer möglichen Zusammenarbeit stecken würde. Neben dem Drachenblut könnten Schauplätze wie Weißlauf, Flusswald oder die Ödsturzhügelgrabstätte als Vorlagen für umfangreiche Modelle dienen.

Wie gefällt euch das Drachenblut im LEGO-Format und welchen Ort aus Skyrim würdet ihr am liebsten als offizielles Set sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.