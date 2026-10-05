LEGO bringt Joker-Comiccover als 3D-Wandbild – Start am 1. Januar 2027

LEGO bringt eines der bekanntesten modernen Joker-Motive als aufwendiges Wandbild ins Wohnzimmer. Das Set LEGO Batman The Joker Wall Art mit der Nummer 67012 überträgt das markante Cover von Detective Comics 880 in ein dreidimensionales Modell aus insgesamt 1.849 Teilen.

Das Sammlerstück richtet sich mit seiner Altersempfehlung ab 18 Jahren vor allem an erwachsene Batman-Fans. Der Verkaufsstart ist für den 1. Januar 2027 vorgesehen, wobei LEGO das Wandbild gemeinsam mit zwei weiteren Sets rund um den Dunklen Ritter veröffentlicht.

Ein Comiccover erhält räumliche Tiefe

Warum zählt die Vorlage zu den bekanntesten Joker-Darstellungen? Das Motiv stammt vom schottischen Comiczeichner Mark Simpson, der unter seinem Künstlernamen Jock bekannt ist. Es zierte im September 2011 das Cover von Detective Comics 880 und zeigt das Gesicht des Jokers in einer drastisch reduzierten Farbpalette aus Schwarz, Weiß und Rot.

Besonders auffällig ist die Konstruktion des Gesichts. Hunderte kleine Fledermäuse formen die Konturen, Augen und sogar die Nase des Superschurken. LEGO greift diesen Effekt mit erhöhten und tiefer liegenden Bausteinen auf, wodurch einzelne Gesichtszüge sichtbar aus der Oberfläche hervortreten.

Das Wandbild basiert damit nicht einfach auf einem allgemeinen Joker-Porträt, sondern bildet gezielt ein historisches Comiccover nach. Darin unterscheidet es sich von der 2022 veröffentlichten Jim Lee Batman Kollektion, mit der sich alternative Porträts von Batman, Harley Quinn oder dem Joker bauen ließen.

Die Geschichte hinter Detective Comics 880

Wer trug in der zugehörigen Comicgeschichte das Batman-Kostüm? Während der damaligen Handlung war nicht Bruce Wayne, sondern Richard Dick Grayson als Batman im Einsatz. Die Geschichte entstand während der gefeierten Zusammenarbeit zwischen Autor Scott Snyder und Zeichner Jock, die später als Teil von Batman: The Black Mirror gesammelt wurde.

Auch auf dem Sammlermarkt besitzt die Vorlage einen hohen Stellenwert. Das originale Covermotiv von Jock wurde am 27. Juni 2025 bei Heritage Auctions für 288.000 US-Dollar versteigert. Damit erzielte das Kunstwerk einen Rekordpreis für eine Originalzeichnung des Künstlers.

Die Wahl des Motivs passt besonders gut zum LEGO-Wandbildformat. Die zahlreichen kleinen Fledermäuse erinnern bereits in der gezeichneten Vorlage an einzelne Bausteine, während die verschiedenen Ebenen des neuen Modells dem grinsenden Gesicht zusätzliche räumliche Wirkung verleihen.

Drei Batman-Sets zum Jahresauftakt

Welche LEGO Batman Sets erscheinen am 1. Januar 2027? Neben dem großen Joker-Wandbild gehören zwei kompaktere Fahrzeugmodelle zur angekündigten Januar-Welle. Die Sets greifen Batmans Auftritte in Batman Returns und Batman: Arkham Knight auf.

Set Teile Alter Veröffentlichung 67008 Batman Returns Batmobile & Duck 672 ab 9 Jahren 1. Januar 2027 67009 Batman Arkham Knight Batmobile 317 ab 9 Jahren 1. Januar 2027 67012 LEGO Batman The Joker Wall Art 1.849 ab 18 Jahren 1. Januar 2027

Die beiden Batmobile-Sets enthalten außerdem digitale Boni für das Action-Adventure LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Beide Modelle schalten den Goldenen Roten Stein frei, der als geheimer 24. Stein ein goldenes Design für sämtliche Charaktere und Fahrzeuge im Spiel aktiviert.

Beim Batman Returns Batmobile & Duck kommt zusätzlich eine goldene Batmobil-Dekoration für die Bathöhle hinzu. Das Joker-Wandbild konzentriert sich dagegen vollständig auf seinen Charakter als großes Ausstellungsstück für Comic-, Batman- und LEGO-Sammler.

Wie gefällt euch die Umsetzung des berühmten Joker-Covers, und würdet ihr euch das Wandbild an die eigene Wand hängen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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