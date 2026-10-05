Leak zu LEGO City Januar 2027 – Details zu sechs neuen Sets aufgetaucht

Ein neuer Leak liefert konkrete Details zu sechs bislang unangekündigten LEGO City Sets, die im Januar 2027 erscheinen sollen. Die Informationen stammen von dem bekannten LEGO-Insider carter_bricks04 und sollen auf vorzeitig veröffentlichten Einträgen eines nicht genannten Onlinehändlers basieren.

Bereits im Juli 2026 kursierte eine umfangreiche Liste mit insgesamt 19 möglichen LEGO City Neuheiten für Anfang 2027. Damals waren hauptsächlich Setnummern, vorläufige Bezeichnungen und Preisangaben bekannt. Der neue Leak verrät nun erstmals mehr über Fahrzeuge, Minifiguren und Zubehör ausgewählter Modelle.

Die sechs geleakten LEGO City Sets im Überblick

Welche LEGO Sets wurden im neuen Leak beschrieben? Die Angaben betreffen die Setnummern 60521, 60527, 60530, 60532, 60534 und 60541. Eine offizielle Ankündigung durch LEGO steht weiterhin aus, weshalb sich einzelne Inhalte und Namen bis zur Vorstellung noch ändern können.

Setnummer Geleakter Inhalt 60521 Set ab sechs Jahren mit zwei Fahrzeugen und zwei Fahrern. Frühere Angaben deuten auf ein Rennen zwischen einem Auto und einem Schnellboot hin. 60527 Zwei Formel-1-Autos von Williams und Aston Martin, vier Minifiguren, eine Boxenmauer, Zubehör mit Bildschirmen und eine Startvorrichtung. 60530 Ein Mercedes-AMG-Rennwagen und eine Formel-1-Fahrerfigur in den Farben des Teams. 60532 Ein Polizeifahrzeug mit Gefängniszelle, ein Polizist, ein Dieb und Handschellen. 60534 Drei Fahrzeuge, drei Minifiguren und mehrere Zubehörteile. Das Set soll thematisch einen Polizeilastwagen und ein ziviles Polizeiauto aufgreifen. 60541 Drei Fahrzeuge und drei Minifiguren aus den Bereichen Feuerwehr, Polizei und Bauarbeiten.

Offizielle Europreise für Deutschland sind bislang nicht bekannt. Auch bei den kursierenden Produktbezeichnungen dürfte es sich lediglich um vorläufige Namen handeln, die nicht zwingend auf den späteren Verpackungen verwendet werden.

Formel 1 bleibt ein Schwerpunkt bei LEGO City

Warum stechen die Formel-1-Sets besonders hervor? Set 60527 scheint das umfangreichste der sechs beschriebenen Modelle zu werden. Neben den Rennwagen von Williams und Aston Martin sollen gleich vier Minifiguren sowie eine Boxenmauer enthalten sein. Ein Zubehörteil mit Bildschirmen könnte die Überwachung des Rennens darstellen, während die erwähnte Startvorrichtung vermutlich eine Spielfunktion für die beiden Fahrzeuge bietet.

Deutlich kompakter fällt offenbar Set 60530 aus. Hier konzentriert sich LEGO laut Leak auf einen einzelnen Mercedes-AMG-Rennwagen und die dazugehörige Fahrerfigur. Beide Modelle würden die Präsenz der Formel 1 innerhalb von LEGO City weiter ausbauen und an die umfangreiche Zusammenarbeit zwischen LEGO und der Rennserie anknüpfen.

Die übrigen Neuheiten setzen stärker auf klassische LEGO City Themen. Set 60532 verbindet eine Verfolgungsjagd mit einer mobilen Gefängniszelle, während 60534 ein größeres Polizeiszenario mit mehreren Fahrzeugen verspricht. Set 60541 bringt Feuerwehr, Polizei und Bauarbeiten in einem gemeinsamen Modell zusammen.

Vorläufige Beschreibungen sorgen für offene Fragen

Wie zuverlässig sind die geleakten Händlerangaben? Einige Formulierungen der ursprünglichen Einträge wirken ungewöhnlich und möglicherweise automatisch übersetzt. Begriffe rund um ein Bootsrennen, eine Box mit Bildschirmen und die Fahrzeugzusammenstellung von Set 60534 lassen deshalb noch Interpretationsspielraum.

Die Beschreibungen sollten daher nicht als endgültige Produkttexte verstanden werden. Bis LEGO die Januar-Welle für 2027 offiziell präsentiert, bleiben sowohl die Namen als auch einzelne Funktionen, Preise und Veröffentlichungstermine unbestätigt.

Welches der sechs geleakten LEGO City Sets würdet ihr euch am liebsten ins Regal stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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