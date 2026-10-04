Steam-Datenbankeintrag deutet Gratisaktion für Pony Island im Oktober an

Auf Steam könnte schon bald das nächste Spiel komplett kostenlos angeboten werden. Ein neuer Datenbankeintrag deutet darauf hin, dass Pony Island für eine zeitlich begrenzte Free-to-Keep-Aktion vorbereitet wird.

Wer den Indie-Titel innerhalb des noch unbekannten Aktionszeitraums beansprucht, dürfte ihn dauerhaft seiner Steam-Bibliothek hinzufügen. Eine offizielle Ankündigung von Valve oder Entwickler Daniel Mullins Games steht allerdings noch aus.

Verdächtiger Eintrag im Steam-Backend

Warum gilt Pony Island als kommendes Gratis-Spiel? In der Steam-Datenbank ist ein spezielles Aktionspaket für Pony Island aufgetaucht. Das Paket wurde am 2. Oktober 2026 im Backend angelegt und ist ausdrücklich für eine zeitlich begrenzte kostenlose Werbeaktion im Oktober 2026 vorgesehen.

Solche Pakete werden normalerweise eingerichtet, wenn ein Spiel für kurze Zeit kostenlos beansprucht werden soll. Pony Island erscheint deshalb inzwischen unter den potenziell bevorstehenden Gratisaktionen. Einen konkreten Starttermin oder die Dauer des Angebots verrät der Eintrag noch nicht.

Eine Garantie liefert der Fund ebenfalls nicht. Geplante Pakete können verändert, verschoben oder vollständig verworfen werden. In vielen vergleichbaren Fällen folgte auf einen solchen Datenbankeintrag jedoch tatsächlich eine Free-to-Keep-Aktion.

Kein gewöhnliches Spiel über Ponys

Was erwartet euch in Pony Island? Hinter dem harmlos klingenden Namen verbirgt sich ein experimentelles Rätselspiel mit Elementen aus Psycho-Horror, Hacking und Adventure. Ihr steckt in einer fehlerhaften Arcade-Maschine fest, die vom Teufel persönlich erschaffen wurde.

Um zu entkommen, müsst ihr den kaputten Programmcode untersuchen, Rätsel lösen und die Regeln des vermeintlichen Arcade-Spiels manipulieren. Pony Island spielt bewusst mit Erwartungen, durchbricht regelmäßig die vierte Wand und überrascht mit ungewöhnlichen Mechaniken.

Der Titel von Daniel Mullins Games erschien ursprünglich am 4. Januar 2016 für den PC. Auf Steam unterstützt Pony Island unter anderem deutsche Texte, Steam-Errungenschaften, Sammelkarten und die Familienbibliothek.

Steam bewirbt Gratisaktionen nur selten

Wie lassen sich kostenlose Steam-Spiele rechtzeitig sichern? Valve kündigt Free-to-Keep-Aktionen häufig nicht langfristig an und bewirbt sie teilweise nur sehr zurückhaltend. Interessierte müssen deshalb regelmäßig die jeweiligen Shopseiten und laufenden Aktionen kontrollieren.

Aktuell stehen außerdem kostenlose Zusatzinhalte für Rotwood und MXGP 26 bereit. Dabei handelt es sich um den Drakin Armoury Pack für Rotwood sowie die Scrubdesignz Liveries für MXGP 26. Im Gegensatz zum möglichen Pony-Island-Angebot sind dies jedoch keine vollständigen Spiele.

Sobald die Aktion offiziell startet, reicht voraussichtlich ein Klick auf das Beanspruchen-Feld der Steam-Seite aus. Danach bleibt Pony Island dauerhaft mit dem eigenen Konto verbunden, auch wenn der reguläre Verkaufspreis nach Ablauf des Angebots zurückkehrt.

Würdet ihr Pony Island kostenlos ausprobieren, oder befindet sich das ungewöhnliche Rätselspiel bereits in eurer Sammlung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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