Cyberpunk 2077 vor Gears of War E-Day – was hinter dem Steam-Ranking steckt

Fast sechs Jahre nach seinem ursprünglich schwierigen Start sorgt Cyberpunk 2077 erneut für eine Überraschung. Das Rollenspiel von CD Projekt Red hat sich am 4. Oktober 2026 in den weltweiten Steam-Topsellern vor Gears of War: E-Day geschoben und damit einen der wichtigsten Xbox-Titel des Jahres überholt.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt. Während Cyberpunk 2077 bereits am 10. Dezember 2020 veröffentlicht wurde, befindet sich Gears of War: E-Day unmittelbar vor seinem regulären Verkaufsstart. Besitzer der Premium Edition dürfen seit dem 1. Oktober 2026 loslegen, der weltweite Release folgt am 6. Oktober 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit.

Ein überraschendes Duell in den Steam-Charts

Wie deutlich liegt Cyberpunk 2077 vor Gears of War: E-Day? In einer Momentaufnahme der weltweiten Steam-Topseller vom 4. Oktober 2026 belegte Cyberpunk 2077 den dritten Platz. Gears of War: E-Day landete zum gleichen Zeitpunkt lediglich auf Rang acht. Da die Rangliste laufend aktualisiert wird, können sich die genauen Positionen jederzeit verändern.

Die Steam-Charts werden anhand des erzielten Umsatzes berechnet und nicht anhand der Anzahl verkaufter Exemplare. Das macht den Vorsprung von Cyberpunk 2077 umso interessanter, denn das Rollenspiel wird während des laufenden Herbst-Sales mit einem Rabatt von 70 Prozent angeboten. Gears of War: E-Day geht hingegen als aktueller Vollpreistitel ins Rennen.

Aus der Platzierung lässt sich dennoch nicht ableiten, dass Cyberpunk 2077 plattformübergreifend erfolgreicher verkauft wird. Gears of War: E-Day erscheint für Xbox Series X und Xbox Series S sowie für den PC. Zusätzlich ist der Shooter ab dem 6. Oktober 2026 direkt im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten, wodurch ein Teil des PC-Publikums auf einen separaten Kauf bei Steam verzichten dürfte.

Die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte von Cyberpunk 2077

Warum verkauft sich Cyberpunk 2077 noch immer so stark? Neben regelmäßigen Rabatten profitiert das Rollenspiel von einer jahrelangen Überarbeitung. CD Projekt Red verbesserte Technik, Spielsysteme und Inhalte kontinuierlich. Die Veröffentlichung von Update 2.0 und der Erweiterung Phantom Liberty sorgte im September 2023 für einen besonders großen Popularitätsschub.

Auch Cyberpunk: Edgerunners und Update 1.6 hatten bereits im September 2022 messbare Auswirkungen auf das Interesse. Später folgten weitere Inhaltsupdates sowie Umsetzungen für Nintendo Switch 2 und moderne Macs mit Apple-Chips. Dadurch erreichte Cyberpunk 2077 immer wieder neue Zielgruppen.

Zeitpunkt Verkäufe von Cyberpunk 2077 April 2022 Mehr als 18 Millionen September 2022 Mehr als 20 Millionen Oktober 2023 Mehr als 25 Millionen November 2024 Mehr als 30 Millionen November 2025 Mehr als 35 Millionen Juli 2026 Mehr als 40 Millionen

Am 3. Juli 2026 bestätigte CD Projekt Red schließlich mehr als 40 Millionen verkaufte Exemplare. Innerhalb von rund 20 Monaten kamen somit über zehn Millionen weitere Verkäufe hinzu. Die aktuelle Position in den Steam-Charts zeigt, dass diese lange Erfolgskurve noch nicht beendet ist.

Keine Niederlage für den neuen Xbox-Blockbuster

Was bedeutet das Ergebnis für Gears of War: E-Day? Die niedrigere Platzierung ist noch kein Hinweis auf einen schwachen Start. Premium-Käufer befinden sich erst seit wenigen Tagen im Early Access, während der Großteil der Community bis zum 6. Oktober 2026 warten muss. Zudem erschwert die direkte Veröffentlichung im Game Pass einen reinen Vergleich anhand der Steam-Einnahmen.

Für Cyberpunk 2077 ist der Vorsprung trotzdem ein weiteres starkes Signal. Ein beinahe sechs Jahre altes Rollenspiel hält während des Launch-Zeitfensters mit einer großen Xbox-Produktion mit und liegt zeitweise sogar deutlich davor. Der Rabatt läuft noch bis zum 8. Oktober 2026 und überschneidet sich damit direkt mit dem regulären Start von Gears of War: E-Day.

Wie bewertet ihr den überraschenden Steam-Erfolg von Cyberpunk 2077? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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