Eine neue Leak-Welle liefert umfangreiche Details zu elf bislang unangekündigten LEGO-Sets, die Anfang 2027 erscheinen sollen. Betroffen sind die Themenwelten Minecraft, Marvel und Harry Potter. Die Informationen stammen vor allem von den bekannten LEGO-Insidern Unibricks und cmf6169, LEGO selbst hat die Modelle bislang nicht vorgestellt.

Den Angaben zufolge gehören zehn Sets zur Produktwelle vom 1. Januar 2027. Die Chamber of Secrets Collectors Edition soll dagegen erst am 1. April 2027 folgen. Für Deutschland sind weder die Termine noch offizielle Europreise bestätigt.

Alle elf geleakten LEGO-Sets im Überblick

Die Leaks umfassen Setnummern, Teilezahlen, Altersfreigaben und teilweise auch die Anzahl der Minifiguren. Bei den fünf Minecraft-Modellen sollen sogar Bilder von Verpackungen aufgetaucht sein, während die neuen Harry Potter und Marvel Sets bislang vor allem durch Zeichnungen beschrieben werden.

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Thema Setnummer und Name Teile Minifiguren Alter Geplanter Termin Minecraft 21604 The Pig 397 Keine genannt Ab 10 Jahren 1. Januar 2027 Minecraft 21599 The Forest Attack 66 2 Ab 6 Jahren 1. Januar 2027 Minecraft 21603 The Mineshaft Cave Expedition 347 2 Ab 8 Jahren 1. Januar 2027 Minecraft 21606 The Castle Joust 442 4 Ab 8 Jahren 1. Januar 2027 Minecraft 21601 The Baby Wolf House 205 2 Ab 7 Jahren 1. Januar 2027 Harry Potter 76481 Privet Drive 545 4 Ab 8 Jahren 1. Januar 2027 Harry Potter 76483 First Year At Hogwarts Castle 773 6 Ab 8 Jahren 1. Januar 2027 Harry Potter 76492 Chamber of Secrets Collectors Edition 1.442 3 Ab 18 Jahren 1. April 2027 Marvel 67002 Epic Battle: Scarlet Spider Mech vs. Lasher 146 2 Ab 6 Jahren 1. Januar 2027 Marvel 67003 Epic Battle: Thor vs. Doctor Doom Mechs 237 Noch unbekannt Noch unbekannt 1. Januar 2027 Marvel 67004 Epic Battle: Spider-Man vs. Green Goblin 240 4 Ab 9 Jahren 1. Januar 2027

Harry Potter erhält ein großes Sammlermodell

First Year At Hogwarts Castle soll eine Szene aus Harry Potters erstem Schuljahr darstellen. Neben sechs Minifiguren ist angeblich eine neue, aus Steinen gebaute Version des Bergtrolls enthalten. Privet Drive fällt mit 545 Teilen kleiner aus und soll vier Figuren bieten.

Das umfangreichste Modell der Leak-Serie ist die Chamber of Secrets Collectors Edition mit 1.442 Teilen. Zum Aufbau sollen der Basilisk, das Schwert von Gryffindor, Tom Riddles Tagebuch, Vielsafttrank, ein Basiliskenzahn, Fawkes und der Eingang zur Kammer des Schreckens gehören. Als Minifiguren werden Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger genannt.

Das Timing würde zur neuen Harry Potter Serie passen. Die erste Staffel startet laut HBO am 25. Dezember 2026 und ist damit nur wenige Tage vor der mutmaßlichen Januarwelle verfügbar.

Minecraft-Tiere und eine Spider-Man-Filmszene

Fast die Hälfte der geleakten Modelle basiert auf Minecraft. The Pig soll das bekannte Schwein als eigenständige Figur nachbauen. The Castle Joust zeigt laut den aufgetauchten Verpackungsbildern eine verschneite Festung mit zwei Turnierreitern, während The Mineshaft Cave Expedition unter anderem Schienen, TNT, einen Creeper, eine Höhlenspinne und mehrere Tiere kombiniert.

The Baby Wolf House setzt die Reihe der als Kreaturen gestalteten Gebäude fort und formt das Haus wie den Kopf eines jungen Wolfs. Im kleineren The Forest Attack treffen Alex, ein Zombie und mehrere Jungtiere in einem Waldstück mit verstecktem TNT aufeinander.

Bei Marvel sticht besonders Epic Battle: Spider-Man vs. Green Goblin hervor. Das Set soll die Seilbahnszene aus Sam Raimis Spider-Man von 2002 nachstellen und Spider-Man, Green Goblin, Mary Jane Watson sowie ein Kind als Figuren enthalten. Die beiden übrigen Sets konzentrieren sich auf kompakte Mech-Duelle zwischen Scarlet Spider und Lasher sowie Thor und Doctor Doom.

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