Nur wenige Tage nach dem Release von GTA 6 tauchen bereits zahlreiche versteckte Details in Leonida auf. Eine besonders charmante Entdeckung verbindet das neue Open-World-Abenteuer mit GTA 4 und dessen berühmter Lollipop Girl.

Das Easter Egg befindet sich offenbar an einem Ort, den viele Fans bereits im ersten Kapitel besuchen. Trotzdem lässt sich die Anspielung leicht übersehen, da sie lediglich Teil einer größeren Bemalung ist und nicht durch eine Interaktion oder Missionsmarkierung hervorgehoben wird.

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Die Lollipop Girl kehrt als Meerjungfrau zurück

Gesucht werden muss an Donnies Trailer in Key Lento. Auf der Außenseite des Fahrzeugs ist eine Frau mit markanten Gesichtszügen zu erkennen, deren Gestaltung deutlich an Lola Del Rio erinnert. Die auch als Lollipop Girl bekannte Figur gehörte zu den auffälligsten Motiven des Covers und der Werbegrafiken von GTA 4.

Rockstar hat die ursprüngliche Darstellung für GTA 6 allerdings nicht einfach kopiert. Stattdessen erscheint die Frau als Meerjungfrau innerhalb eines maritimen Wandbildes. Die neue Interpretation passt damit zur Küstenregion von Key Lento, bewahrt aber genügend charakteristische Merkmale, um die Vorlage erkennen zu können.

Wer das Motiv selbst suchen möchte, kann Donnies Trailer während des ersten Kapitels genauer untersuchen. Da die Handlung mehrfach an diesen Schauplatz führt, laufen viele Fans vermutlich schon früh daran vorbei. Im freien Erkunden lässt sich der Standort ebenfalls aufsuchen.

Eine Hommage an das GTA 4 Cover

GTA 4 erschien laut der offiziellen Rockstar Games-Seite am 29. April 2008. Das Abenteuer rund um Niko Bellic und dessen Neustart in Liberty City schlug innerhalb der Reihe einen ungewöhnlich ernsten Ton an. Lola Del Rio selbst spielte zwar keine tragende Rolle in der Geschichte, wurde durch das Covermotiv mit dem Lutscher aber zu einem der bekanntesten Gesichter des Spiels.

Die Meerjungfrau an Donnies Trailer wirkt deshalb wie eine bewusste Hommage an diese Ära. Gleichzeitig folgt Rockstar damit einer langen Tradition, ältere Spiele durch Fahrzeuge, Markennamen, Dialoge, Schauplätze und kleine visuelle Details in Erinnerung zu rufen.

Leonida steckt voller versteckter Details

GTA 6 ist seit dem 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X und S erhältlich, wie Rockstar Games auf der offiziellen Spieleseite bestätigt. Die Entdeckung der Meerjungfrau erfolgte damit bereits kurz nach der Veröffentlichung.

Angesichts der Größe von Leonida dürfte dieses GTA 4 Easter Egg nur eines von vielen Geheimnissen sein. Schon Red Dead Redemption 2 und GTA 5 beschäftigten die Community über Jahre hinweg mit versteckten Begegnungen und schwer erkennbaren Anspielungen. Die künstlerisch neu interpretierte Lollipop Girl zeigt, dass sich bei GTA 6 auch ein genauer Blick auf scheinbar gewöhnliche Gebäude, Fahrzeuge und Dekorationen lohnen kann.

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