Kalit auf Steam – Survival-Open-World im Cuphead-Cartoonstil mit Demo

Ein neues Survival-Spiel auf Steam verbindet zwei Welten, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten. Kalit kombiniert handgezeichnete Cartoon-Animationen im Stil der 1930er-Jahre mit einer offenen 3D-Welt, in der Sammeln, Bauen, Landwirtschaft und Überleben im Mittelpunkt stehen.

Optisch erinnert das Projekt von Traviteam Games damit deutlich an Cuphead, während viele Spielmechaniken Fans von Minecraft vertraut vorkommen dürften. Kalit soll 2027 für den PC erscheinen, ein genauer Veröffentlichungstermin steht bislang allerdings noch nicht fest.

Cartoon-Chaos in einer offenen Survival-Welt

Warum erinnert Kalit an Cuphead und Minecraft? Für den Vergleich mit Cuphead sorgt vor allem die Präsentation. Sämtliche Figuren und Kreaturen werden von Hand im sogenannten Rubber-Hose-Stil animiert, der durch seine elastischen Bewegungen und überzeichneten Charaktere an klassische Zeichentrickfilme erinnert. Anders als beim 2D-Abenteuer von Studio MDHR bewegen sich diese Animationen jedoch durch eine vollständig dreidimensionale Umgebung.

Die spielerischen Gemeinsamkeiten mit Minecraft zeigen sich beim Ressourcenabbau und Basisbau. Ihr könnt Bäume fällen, Erze fördern, Materialien verarbeiten, Ausrüstung herstellen und eine eigene Unterkunft errichten. Landwirtschaft, Angeln und das Sammeln von Nahrung gehören ebenfalls zum geplanten Umfang.

Gleichzeitig müsst ihr mehrere Überlebenswerte im Auge behalten. Neben Hunger, Durst und Körpertemperatur besitzt Kalit eine Anzeige für die geistige Gesundheit. Bei der Erkundung könnt ihr Oberflächen erklimmen, mit einem Gleiter durch die Welt reisen, dunkle Minen untersuchen und Aufgaben für vollständig animierte Charaktere erledigen.

Kreaturen helfen im Kampf und beim Basisbau

Welche Rolle spielen die Kreaturen in Kalit? Die Bewohner der Spielwelt lassen sich einfangen, zähmen und anschließend für unterschiedliche Aufgaben einsetzen. Sie unterstützen euch in Kämpfen, sammeln Ressourcen, verteidigen die Basis und übernehmen Teile der automatisierten Produktion. Mit der richtigen Pflege können sie sich zudem in stärkere Formen weiterentwickeln.

Dieses System erinnert an Pokémon und vor allem an Palworld, da die Kreaturen nicht nur gesammelt werden, sondern aktiv in die Produktionsabläufe eingebunden sind. Darüber hinaus sollen sich automatisierte Verteidigungsanlagen, Mechs und fliegende Fahrzeuge konstruieren lassen. Damit fällt die Feature-Liste für das Projekt eines Studios mit lediglich zwei Entwicklern überraschend umfangreich aus.

Auch unter Wasser geht die Erkundung weiter. Geplant sind Schiffswracks, seltene Materialien, animierte Meeresbewohner und ein Sauerstoffsystem. Sogar eigene Unterwasserbasen sollen möglich sein. Traviteam Games hatte dieses Gebiet bereits am 23. Mai 2026 zusammen mit einer vollständigen Controller-Unterstützung in die Demo integriert.

Die kostenlose Demo ist bereits spielbar

Wann erscheint Kalit auf Steam? Die Vollversion ist derzeit für 2027 vorgesehen und ausschließlich für den PC bestätigt. Kalit unterstützt eine deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel. Über eine Umsetzung für Konsolen hat Traviteam Games bislang keine Angaben gemacht, die vorhandene Controller-Steuerung würde eine spätere Portierung jedoch erleichtern.

Wer sich selbst ein Bild von der ungewöhnlichen Mischung machen möchte, kann die kostenlose Steam-Demo ausprobieren. Diese ist seit dem 3. März 2026 erhältlich und wurde seitdem mehrfach erweitert. Zu den Ergänzungen zählen das Unterwassergebiet, Verbesserungen an den Kämpfen und ein Online-Kartenkampf als PvP-Minispiel.

Traviteam Games veröffentlichte zuvor das physikbasierte Kampfspiel Scroter im Jahr 2023 und das Found-Footage-Horrorspiel Unknown Tapes im Jahr 2024. Mit Kalit wagt sich das italienische Indie-Studio nun an ein deutlich umfangreicheres Open-World-Projekt, das sich durch seinen handgezeichneten Stil von der Masse der kommenden Survival-Spiele abheben könnte.

Wie gefällt euch die Mischung aus Cuphead, Minecraft, Pokémon und Palworld? Schreibt uns eure Meinung zu Kalit in die Kommentare.

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