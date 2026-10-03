Steam – Dieses Arcade Spiel bleibt gratis, wenn ihr es bis 13. Oktober holt

Auf Steam lässt sich aktuell ein kleines Arcade-Spiel dauerhaft kostenlos sichern. JAYWALK: An Endless Arcade Hopper Game soll am 13. Oktober 2026 vom bisherigen Free-to-play-Modell zu einem kostenpflichtigen Titel wechseln. Wer das Spiel vorher dem eigenen Steam-Konto hinzufügt, darf es laut Entwickler Player 9 anschließend ohne zusätzliche Kosten behalten.

Das Indie-Spiel erschien am 28. Juni 2026 für den PC und ist das erste Projekt des Solo-Entwicklers. Interessierte haben somit noch etwas mehr als eine Woche Zeit, um ihre Steam-Bibliothek kostenlos zu erweitern. Eine deutsche Sprachfassung ist derzeit allerdings nicht verfügbar.

Arcade-Action nach klassischem Vorbild

Worum geht es in JAYWALK: An Endless Arcade Hopper Game? Das grundlegende Spielprinzip erinnert an Frogger sowie moderne Arcade-Titel wie Crossy Road. Ihr steuert eine Figur über scheinbar endlose Straßen, Flüsse und weitere gefährliche Abschnitte, während Fahrzeuge und unterschiedliche Hindernisse euren Weg kreuzen.

Das Ziel besteht darin, möglichst weit zu kommen und dabei einen hohen Punktestand zu erreichen. Unterwegs sammelt ihr Münzen, mit denen sich zusätzliche Figuren freischalten lassen. Mit zunehmender Distanz steigt der Schwierigkeitsgrad, wodurch schnelle Reaktionen und ein gutes Timing immer wichtiger werden.

Für zusätzliche Abwechslung sorgen verschiedene Karten und ein Nachtmodus. In diesem ist der sichtbare Bereich stark eingeschränkt, sodass herannahende Fahrzeuge deutlich schwieriger zu erkennen sind. Auch die Kameraperspektive kann angepasst werden. Eine der verfügbaren Einstellungen präsentiert die farbenfrohe Voxel-Grafik aus einer isometrischen Ansicht.

Mehrspieler und interaktive Livestreams

Welche besonderen Funktionen bietet das kostenlose Steam-Spiel? Neben dem klassischen Einzelspielermodus ist ein Online-PvP-Modus enthalten. Freunde können gemeinsam antreten und darum kämpfen, wer am längsten durchhält oder den höchsten Punktestand erreicht. Steam-Bestenlisten und Errungenschaften sollen langfristig für zusätzliche Motivation sorgen.

Eine Besonderheit ist die Integration von TikTok Live über TikFinity. Streamer können ihre Zuschauer direkt in das Geschehen einbinden. Das Publikum darf in Echtzeit neue Hindernisse erscheinen lassen, Ereignisse auslösen und den aktiven Teilnehmern entweder helfen oder das Leben schwer machen.

Wer JAYWALK: An Endless Arcade Hopper Game ausprobieren möchte, muss den Titel spätestens vor der Umstellung am 13. Oktober 2026 zum eigenen Steam-Konto hinzufügen. Danach bleibt das Spiel dauerhaft in der Bibliothek, selbst wenn es noch nicht sofort heruntergeladen wird. Ab dem genannten Termin sollen Neukunden für den Zugang bezahlen.

Werdet ihr euch das kostenlose Arcade-Spiel sichern oder ist euch das Konzept zu ähnlich zu Frogger und Crossy Road? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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