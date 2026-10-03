Sonic bekommt Porzellanstatue für 5.650 Euro – nur 50 Stück weltweit

Zum 35. Geburtstag von Sonic the Hedgehog legt Sega gemeinsam mit der japanischen Porzellanmarke YOYOYO ein besonders exklusives Sammlerstück auf. Die offiziell lizenzierte Porzellanstatue Infinite Blue zeigt den blauen Igel in voller Bewegung und kostet umgerechnet rund 5.650 Euro.

Damit richtet sich die Veröffentlichung eindeutig an zahlungskräftige Sammler. Selbst mit dem nötigen Kleingeld dürfte der Kauf schwierig werden, denn weltweit entstehen lediglich 50 Exemplare.

Traditionelles Porzellan trifft auf moderne Technik

Wie wurde die Sonic-Statue hergestellt? Infinite Blue besteht aus traditionellem Arita-Porzellan und verbindet japanisches Kunsthandwerk mit moderner 3D-Technik. Für Sonics charakteristische Farbe kommt Gosu zum Einsatz, ein traditionelles blaues Pigment, das dauerhaft seinen kräftigen Farbton behalten soll.

Für die Gestaltung zeichnet 224porcelain verantwortlich. Das Unternehmen kombiniert die rund 400 Jahre alte Tradition der Hizen-Yoshida-Keramik mit digitalen Produktionsmethoden. Die Entwicklung des Sammlerstücks nahm insgesamt acht Monate in Anspruch.

Merkmal Angabe Name Infinite Blue Material Arita-Porzellan Preis Rund 5.650 Euro Höhe 21,3 Zentimeter Breite 15,6 Zentimeter Tiefe 22,8 Zentimeter Auflage 50 Exemplare weltweit Verkaufsstart 9. Oktober 2026

Im Lieferumfang befinden sich neben der eigentlichen Sonic-Figur ein Echtheitszertifikat, ein passender Sockel und eine schützende Holzkiste. Die dynamische Pose hält Sonic mitten im Lauf fest und soll den typischen Eindruck eines blauen Geschwindigkeitsblitzes vermitteln.

Streng limitierter Verkauf ab Oktober

Wie können Fans Infinite Blue kaufen? Der Verkauf beginnt am 9. Oktober 2026, allerdings nicht über gewöhnliche Händler. Fünf Exemplare werden bei Sonic the Exhibition: Across Generations im Ikebukuro Parco in Tokio nach dem Prinzip Wer zuerst kommt, mahlt zuerst angeboten.

Die übrigen 45 Statuen gelangen über eine Online-Verlosung des offiziellen YOYOYO-Stores in den Verkauf. Bewerbungen sind vom 9. Oktober 2026 bis zum 18. Oktober 2026 möglich, wobei jede Person nur eine Teilnahme einreichen darf. Für Interessierte aus Deutschland können zusätzlich Versandkosten sowie mögliche Einfuhrabgaben anfallen.

Infinite Blue gehört damit zu den teuersten offiziellen Veröffentlichungen anlässlich des Sonic-Jubiläums. Ein neues Hauptspiel wurde speziell für den 35. Geburtstag bislang zwar nicht präsentiert, doch Sega feiert die Marke mit zahlreichen Produkten und Aktionen. Dazu zählen auch das Jubiläumsalbum Forever Fast und eine lebensgroße Sonic-Figur mit eigens entworfener synthetischer DNA.

Ein Sammlerstück für eine kleine Zielgruppe

Warum ist die Porzellanfigur so teuer? Der Preis ergibt sich aus der aufwendigen Handarbeit, dem traditionellen Herstellungsverfahren und der extrem kleinen Auflage. Infinite Blue versteht sich weniger als gewöhnliches Gaming-Merchandise und vielmehr als nummeriertes Kunstobjekt für spezialisierte Sammler.

Die Statue zeigt zugleich, welchen Stellenwert Sonic the Hedgehog auch 35 Jahre nach seinem Debüt besitzt. Seit dem ersten Spiel aus dem Jahr 1991 ist der blaue Igel in Jump and Runs, Rennspielen, Filmen, Serien und zahlreichen weiteren Medien aufgetreten.

Würdet ihr für ein derart seltenes Sonic-Sammlerstück rund 5.650 Euro ausgeben, oder gehört eine solche Statue für euch eher in ein Museum? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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