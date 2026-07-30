Fortnite Kapitel 7 Season 4 – Leaks deuten auf Gaming Legends Saison hin

In Fortnite könnte schon bald ein großes Klassentreffen der Videospielgeschichte beginnen. Neue Datamining-Funde deuten darauf hin, dass Epic Games für Kapitel 7 Season 4 eine umfangreiche Gaming Legends Saison vorbereitet, bei der unter anderem Sonic, Mega Man und Pac-Man auf der Battle-Royale-Insel landen könnten.

Die Informationen stammen von den bekannten Fortnite-Leakern ShiinaBR und HYPEX. Eine offizielle Ankündigung von Epic Games steht bislang aus, weshalb die genannten Kooperationen vorerst als Gerücht behandelt werden sollten.

Dataminer entdecken neue Hinweise

Welche Hinweise stecken in den Fortnite-Dateien? ShiinaBR und HYPEX sollen in den verschlüsselten Dateien des jüngsten Updates zahlreiche Hinweise auf das Thema der kommenden Saison entdeckt haben. Nach Einschätzung der beiden Dataminer sprechen die Funde deutlich für eine Season rund um bekannte Gaming-Ikonen.

Besonders auffällig sind angeblich vorbereitete Ingame-Plakate zu Sonic the Hedgehog. Diese sollen in den kommenden Wochen auf der Battle-Royale-Insel erscheinen und als Teaser für den nächsten großen Saisonwechsel dienen.

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Neben Sonic nennen die Leaks mehrere weitere Marken, die innerhalb von Kapitel 7 Season 4 eine Rolle spielen könnten:

Sonic the Hedgehog

Pac-Man

Mega Man

Tetris

Persona

Weitere bislang nicht namentlich genannte Franchises sollen ebenfalls dazugehören. Unklar bleibt allerdings, in welcher Form die einzelnen Kooperationen umgesetzt werden. Denkbar sind Charakter-Skins, Rücken-Accessoires, Spitzhacken, Emotes und andere kosmetische Gegenstände.

Eine Saison voller Gaming-Ikonen

Wie könnten Sonic, Mega Man und Persona in Fortnite eingebaut werden? Einige der Figuren könnten Bestandteil des nächsten Battle Pass werden. Zusätzlich wären neue Schauplätze oder kleinere Kartenveränderungen möglich, die sich an den Welten der vertretenen Marken orientieren.

Gerade bei Sonic und Mega Man dürfte die Umsetzung als regulärer Fortnite-Skin interessant werden. Beide Charaktere besitzen deutlich andere Körperproportionen als die üblichen Outfits im Battle Royale. Epic Games könnte deshalb auf angepasste Modelle, alternative Figuren aus den jeweiligen Reihen oder kosmetische Begleiter setzen.

Fortnite hat bereits zahlreiche bekannte Gaming-Marken zusammengebracht. Zu den bisherigen Kooperationen gehören unter anderem Alan Wake, Cyberpunk 2077, Arcane, Street Fighter, Resident Evil, The Witcher, Destiny, Overwatch, Doom, Assassin’s Creed, Halo und Dave the Diver.

Eine Gaming Legends Saison wäre außerdem eine passende Gelegenheit, ältere Inhalte erneut im Item-Shop anzubieten. Besonders Ezio Auditore aus Assassin’s Creed, Chris Redfield aus Resident Evil und Aloy aus Horizon waren seit mehr als 1.000 Tagen nicht mehr erhältlich. Ob Epic Games solche Rückkehrer tatsächlich einplant, ist noch nicht bekannt.

Der mögliche Termin für Season 4

Wann könnte Fortnite Kapitel 7 Season 4 starten? Die aktuell laufende Season 3 mit dem Namen Runners soll am 19. August 2026 enden. Nach der üblichen Wartungsphase könnte Kapitel 7 Season 4 noch am selben Tag beginnen.

Bis dahin läuft die gegenwärtige Saison mit ihren Sprite-basierten Mechaniken, neuen Waffen und der Kooperation mit John Wick weiter. Zusätzlich sollen noch Inhalte zu Spider-Man: Brand New Day erscheinen, bevor Epic Games den nächsten großen Abschnitt einläutet.

Falls die Leaks stimmen, dürfte vor dem 19. August 2026 mindestens ein offizieller Teaser oder Trailer veröffentlicht werden. Spätestens dann sollte sich zeigen, ob Sonic, Mega Man, Pac-Man, Tetris und Persona wirklich gemeinsam auf der Fortnite-Insel auftauchen.

Welche Gaming-Legende würdet ihr am liebsten als Skin in Fortnite sehen? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.