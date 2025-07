Sonic in der Sackgasse – Warum die offene Welt nicht funktioniert

Sonic the Hedgehog wagte in den frühen 2000er Jahren einen mutigen Schritt, als er Mario in die 3D-Welt des Plattformings folgte. Während Mario in diesem Bereich mit Super Mario 64 großen Erfolg hatte, blieb Sonic teilweise hinter den Erwartungen zurück. Insbesondere Sonic the Hedgehog (2006) wurde stark kritisiert, während selbst das weniger beliebte Super Mario Sunshine unter Fans Anerkennung fand.

Mit Sonic Frontiers im Jahr 2022 versuchte SEGA erneut, Sonic in ein neues Licht zu rücken. Trotz einiger Erfolge in der 3D-Welt zeigt Sonic Frontiers jedoch, dass der offene Weltstil nicht der Weg ist, den Sonic beschreiten sollte.

Warum sollte Sonic die offene Welt aufgeben?

Was sind die Schwächen der offenen Welt in Sonic Frontiers? Sonic Frontiers führte Sonic in eine echte offene Welt ein, in der es viel zu tun gab. Leider wurde diese Freiheit oft zum schwächsten Teil des Spiels. Auf einigen Welten war es extrem schwierig, sich zurechtzufinden und die gewünschten Ziele zu erreichen. SEGA verlangte von den Spielern, viel Zeit mit dem Erkunden der Insel zu verbringen, anstatt klassische Sonic-Level zu spielen.

Die Level selbst waren gut gestaltet und zeigten, dass SEGA trotz einiger Fehltritte immer noch in der Lage ist, gute Plattformlevels für Sonic zu kreieren. Sie hätten sich jedoch auf diese Stärken konzentrieren sollen. Die offene Welt wirkte auf viele Spieler eher ermüdend als aufregend.

Die Herausforderungen der offenen Welt

Warum ist die Spielmechanik der offenen Welt problematisch? Ein großes Problem in Sonic Frontiers war die Notwendigkeit, in der offenen Welt nach Gegenständen zu suchen. Diese Mechanik verlangte, dass du über das teilweise eintönige Terrain läufst, um 30 oder mehr Gegenstände zu sammeln. Diese Entscheidung von SEGA war ein mutiger Versuch, die Formel zu ändern, aber sie funktionierte nicht gut.

Frustrierend war auch der Übergang von einem Level zum nächsten. Du musstest oft viel Zeit investieren, um ein neues Level zu finden. Wenn du an dem Punkt angelangt warst, an dem du Schlüssel sammeln musstest, war es mühsam, ein neues Level zu entdecken. Spiele sollten zwar herausfordernd sein, aber nicht auf eine Art, die den Spaß am Spiel mindert.

Fokus auf lineare Plattformspiele

Wie könnte Sonic von einer Rückkehr zu linearen Levels profitieren? Sonic Frontiers ist zwar mit etwa 20 Stunden Spielzeit nicht besonders lang, doch die Entwickler versuchten, das Spiel durch die offene Welt künstlich zu strecken. Eine Reduzierung der Zeit, die du mit der Suche nach neuen Zielen verbringst, würde das Spielerlebnis verbessern.

Es ist unklar, ob SEGA in der Lage ist, das Gleichgewicht zwischen offenen Welten und linearem Spiel zu finden. Sonic Frontiers war ein Versuch, RPG-Elemente einzubinden, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen. Doch die größte Schwäche, die offene Welt, bleibt ein Hindernis.

Zukunftsausblick für die Sonic-Serie

Was sind die nächsten Schritte für die Sonic-Serie? Die Lösung für die Zukunft der Sonic-Reihe scheint klar: Entweder eine vollständige Rückkehr zu linearen 2D-Plattformspielen oder eine Restriktion der offenen Welt. Das offene Weltkonzept sollte nur in Maßen eingesetzt werden, um die Balance zwischen Erkundung und klassischem Plattforming wiederherzustellen.

Was denkst du über die Zukunft von Sonic the Hedgehog? Teile deine Meinung in den Kommentaren!