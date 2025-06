Hülle des Original-Sonic-Designs enthüllt – Sehen Sie die geleakten Bilder!

Im Jahr 2019 sorgte der erste Trailer für Paramounts Live-Action-Adaption von Sonic the Hedgehog für heftige Reaktionen. Die Darstellung von Sonic führte zu einem Aufschrei unter den Fans, der so groß war, dass Paramount sich entschloss, das Design komplett zu überarbeiten. Mehr als fünf Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Films sind nun Bildschirmfotos von Testaufnahmen mit dem ursprünglichen Design online aufgetaucht.

Die Quelle der Leaks

Woher stammen die neuen Bilder? Die neuen Bilder wurden von einem Nutzer namens Doctor Caboose auf X/Twitter geteilt. Dieser Nutzer gab an, die Bilder über „meinen alten Job bei einer Firma, die nicht mehr existiert“ erhalten zu haben. Einige vermuten, dass Doctor Caboose bei der Moving Picture Company gearbeitet hat, einem Studio in Vancouver, das 2019 geschlossen wurde. Die Moving Picture Company war für die Neugestaltung von Sonic verantwortlich, bevor sie aufgelöst wurde. Das würde erklären, wie dieser Nutzer Zugang zu frühem CGI-Material erhalten konnte.

Neben den Bildschirmfotos behauptet Doctor Caboose, auch das vollständige Video zu besitzen und plant, es zu teilen, sobald er alle persönlichen Informationen herausgeschnitten hat.

Ein Blick auf die ursprünglichen Szenen

Welche Szenen sind in den Leaks zu sehen? In den Bildschirmfotos sind frühe Versionen mehrerer Schlüsselszenen des Films zu sehen. Eine Aufnahme zeigt Sonic zusammen mit der Eule Longclaw, während eine andere ihn in Tom Wachowskis Auto zeigt. Der Thread bietet auch einen frühen Blick auf den Pilzplaneten, auf dem sich Doktor Robotnik am Ende des Films wiederfindet. Für Fans, die den ursprünglichen Sonic the Hedgehog gesehen haben, ist es leicht zu erkennen, wo all diese Momente im Film ihren Platz finden, auch wenn das Design des Hauptcharakters merklich abweicht.

Die Leaks bieten einen faszinierenden Einblick in das, was hätte sein können. Ob der Film mit dem ursprünglichen Sonic-Design genauso erfolgreich gewesen wäre, bleibt unklar. Viele Fans vermuten jedoch, dass die Serie nicht so populär geworden wäre, wie sie es heute ist.

Der Erfolg der Neugestaltung

Wie erfolgreich war der Film nach dem Redesign? Nach der Neugestaltung der Figur spielte Sonic the Hedgehog mehr als 320 Millionen Euro an den weltweiten Kinokassen ein. Der Erfolg des Films führte zu zwei Fortsetzungen und einer Live-Action-Spin-off-Serie auf Paramount+. Ein vierter Film ist derzeit in Produktion und soll 2027 erscheinen.

Der ursprüngliche Entwurf von Sonic ist mittlerweile zu einem Witz geworden; „hässlicher Sonic“ tauchte als bedeutender Charakter im Chip und Chap: Die Ritter des Rechts-Film von 2022 auf, wo er von Tim Robinson gesprochen wurde.

Was hältst du von diesen frühen Produktionsbildern des ersten Sonic the Hedgehog-Films? Glaubst du, dass der Film mit dem ursprünglichen Design erfolgreich gewesen wäre? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!